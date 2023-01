Wahlen Die SP Oensingen nominiert Kantonsrätin Nicole Wyss als Natio­nalratskandidatin Der Vorstand der SP Oensingen nominiert Nicole Wyss einstimmig für die Nationalrats­wahlen vom kommenden Oktober. 17.01.2023, 09.00 Uhr

Die SP-Gemeinde- und Kantonsrätin Nicole Wyss kandidiert als Nationalrätin. zvg

Es gibt eine weitere Nationalratskandidatin aus dem Gäu: Der Vorstand der SP Oensingen nominiert Nicole Wyss einstimmig für die Wahlen vom 22. Oktober. Das gibt die Partei in einer Mitteilung bekannt.

Wyss ist 53 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie ist diplomierte Spielgruppenleiterin und leitet als Geschäftsführerin die Spielgruppe plus in Oensingen. Seit 2019 vertritt sie die Amtei Thal-Gäu im Kantonsrat und ist Mitglied der Bildungs- und Kulturkommission.

Wyss sei eine engagierte und initiative Politikerin, schreibt die Partei in der Mitteilung: «Sie hat in Oensingen selbstständig die Spielgruppe plus aufgebaut und führt dort sechs Mitarbeiterinnen. Die Entwicklung der Kin­der und Jugendlichen liegt ihr auch als Gemeinderätin mit dem Ressort Soziales sehr am Herzen.» Die Partei sei überzeugt, mit Wyss eine «äusserst fähige und hartnäckige Kandidatin» vorzuschlagen.

«Ich bin überzeugt, aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen, meiner grossen Motivation und meiner sachlichen Art das Amt als Nationalrätin zur Unterstützung aller Menschen in unserem Kanton auszuüben», so Wyss. (szr)