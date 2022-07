Thal-Gäu: Bloch, Born und Bartholdi treten nicht mehr an

Wahlen 2025 Bloch, Born und Bartholdi treten nicht mehr an: Damit gehen gleich drei Schwergewichte der Thal-Gäuer Politik Über viele Jahre haben sie die Politik in ihren Gemeinden geprägt. Nun hören Bruno Born und Johanna Bartholdi als Gemeindepräsidentin und -präsident per Ende der aktuellen Legislatur auf. In Mümliswil-Ramiswil wird es sogar vor dem Ablauf der aktuellen Legislatur zu einem Wechsel kommen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. So weit, so bekannt. Die nächsten Grösseren sind jene von National- und Ständerat 2023. Bis zu den nächsten Wahlen auf kommunaler Ebene – die Gemeinderats- und Gemeindepräsidentenwahlen 2025 – dauert es noch zwei Jahre länger.

Aber auch eine Wahl auf kommunaler Ebene will gut vorbereitet sein. Und: Die vergangenen Ausgaben haben es gezeigt – valable Kandidaten zu finden, ist nicht immer einfach.

Tritt 2025 zu 99 Prozent nicht mehr an: Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Bruno Kissling

Ein Name, der in diesem Zusammenhang unweigerlich fallen muss, ist jener von FDP-Frau Johanna Bartholdi. Die 71-Jährige ist seit 2009 mit einem 40-Prozent-Pensum Gemeindepräsidentin von Egerkingen. In dieser Zeit fiel sie immer mal wieder mit aussergewöhnlichen, teils kontroversen Ideen auf.

Man erinnere sich an ihre Forderung, auf den Schulhausplätzen von Egerkingen dürfe nur noch Mundart gesprochen werden. Oder an ihre Idee, in Egerkingen eine Kurtaxe einzuführen. Zumindest Letzteres hatte Erfolg. Mit der Kurtaxe konnte zum Beispiel kürzlich ein Vitaparcours in der Gemeinde realisiert werden.

Seit 2013 ist sie auch Kantonsrätin. Über ihre weitere politische Karriere als Gemeindepräsidentin sagt sie:

«Zu 99 Prozent werde ich 2025 nicht mehr antreten.»

Grund dafür sei ihr Alter. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger laufen bereits. Dazu habe die FDP Egerkingen eine parteiinterne Arbeitsgruppe gebildet. Offenbar mit Erfolg: «Die ersten Gespräche sind vielversprechend», verrät Bartholdi, ohne bereits Namen nennen zu wollen. Ziel sei es, bis in einem Jahr die Nachfolge geregelt zu haben.

Ihre Nachfolge, so die Amtsinhaberin, sollte neugierig für Neues sein und Interesse an der Gemeinde haben. Ob sich auch andere Parteien um die Nachfolge bemühen, sei ihr nicht bekannt.

Bruno Born wird nicht mehr antreten

Gleich lange im Amt wie Bartholdi ist Aedermannsdorfs parteiloser Gemeindepräsident Bruno Born. Parallel zu seinem Amt als oberster Aedermannsdörfer war er eine Zeit lang Präsident des Vereins Region Thal. Vor der aktuellen Legislatur hat er dieses Amt abgegeben und mit jenem des Präsidenten der Sozialregion Thal-Gäu ein deutlich umfangreicheres angenommen.

Nach 45 Jahren als Lehrer in Aedermannsdorf wurde er übrigens 2018 pensioniert. Für ihn sei es immer wichtig gewesen, parteilos zu sein, sagt er. In einer Gemeinde könnte man nicht parteipolitisieren.

Wird nach vier Legislaturen als Aedermannsdörfer Gemeindepräsident aufhören: Bruno Born. Michel Lüthi

Die aktuelle Legislatur sei seine letzte:

«Dann bin ich 72 Jahre alt. Für mich wird es Zeit, aufzuhören.»

Das Amt sei für ihn kein Müssen, es mache ihm nach wie vor Spass. Vor allem den Kontakt mit den Leuten und die Abwechslung fände er toll. Zeit, das 20-Prozent-Pensum abzugeben, werde es trotzdem.

Eine Nachfolge für den Gemeindepräsidenten ist noch nicht in Sicht. Dafür sei es auch noch ein bisschen früh. Aber er und seine Gemeinderatskollegen, die für die (stillen) Wahlen 2021 alle auf einer gemeinsamen Liste antraten, würden sich schon Gedanken über die Zukunft machen.

«In drei Jahren müssen wir jemanden gefunden haben, das ist Fakt.»

Er ist sich sicher: Einfach wird es nicht sein, eine Nachfolge zu finden. Denn laut Born gäbe es nicht viele Leute, die bereit seien, ein solches Amt zu übernehmen, da die Belastung neben dem beruflichen Engagement recht gross sei.

In Mümliswil-Ramiswil wird es bereits vor 2025 einen Wechsel geben

Kurt Bloch ist seit 24 Jahren Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil. Er übt das Amt – wie schon sein Vorgänger – vollzeitlich aus. Das führt dazu, dass es im Mümliswil-Ramiswiler Gemeinderat keine Aufteilung nach verschiedenen Ressorts gibt. Von 2001 bis 2013 war er zudem Kantonsrat.

In der Zeit als Gemeindepräsident landete Mümliswil-Ramiswil in verschiedenen Gemeinderankings der Weltwoche oder der Handelszeitung auf dem letzten Platz. Gekümmert hat ihn das nie. «Wir haben einen breiten Rücken», sagte er 2014. Letztes Jahr beschrieb er seine Gemeinde in diesem Zusammenhang als «wahres Bijou».

Kurt Bloch wird sein Amt als Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil 2024 abgegeben. Denn dann wird er pensioniert. Hanspeter Bärtschi

Das CVP-Urgestein wird in zwei Jahren pensioniert. Und, weil in der Dienst- und Gemeindeordnung von Mümliswil-Ramiswil steht, dass Beamte, die während der Amtsperiode das Pensionsalter erreichen, dann auch wirklich in Rente gehen müssen, wird Bloch die aktuelle Legislatur nicht beenden. Er bestätigt:

«Ja, das ist so. 2024 trete ich ab.»

Wie Born oder Bartholdi noch nach dem Erreichen des Pensionsalters weiterpolitisieren, könne er nicht. «Ich bin im Vollamt tätig. Das ist der Unterschied zum Nebenamt.»

Auch in Mümliswil-Ramiswil ist die Nachfolge laut Bloch noch unklar. Man habe aber eine Arbeitsgruppe gebildet, die verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Teilzeitpensum oder ein Ressortsystem, ausarbeiten.

Markus Zeltner ist seit 1997 im Amt

Am längsten mit von der Partie ist Niederbuchsitens Markus Zeltner. Seit 1997 ist er Präsident der Gäuer Gemeinde. Bereits vier Jahre zuvor wurde er Ersatzmitglied des Rats. Und zuvor war er Mitglied des Vorstands des Zweckverbands der Kreisschule Gäu. Bis und mit 2017 trat er als Mitglied der CVP an. 2021 liess er sich für die freie Liste aufstellen.

Markus Zeltner (zweiter von rechts) bei der Eröffnung des neuen Jura-Campus in Niederbuchsiten vom Juni 2022. Keystone/Manuel Lopez

2017 liess sich der studierte Maschineningenieur im Alter von 58 Jahren frühpensionieren, um sich stärker seinem Amt als Gemeindepräsident zu widmen. Daraufhin wurde er auch in die Vorstände des kantonalen Gewerbeverbands und des Bevölkerungsschutzes gewählt. Gerne hätten wir mit Markus Zeltner über seine Pläne gesprochen. Er liess aber mehrere Anfragen dieser Zeitung unbeantwortet.

Damit ist jetzt bereits klar: In der nächsten Legislatur wird es einige Wechsel in der Thaler und Gäuer Politik geben.

