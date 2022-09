Vorschlag für Naturpark Thal-Präsident: Dominique Becht

Wahl-Vorschlag Vorstand des Vereins Region Thal schlägt Dominique Becht als Nachfolger von Nino Joller vor An der Vorstandssitzung vom 20. September hat der Vorstand des Vereins Region Thal und somit des Naturpark Thal einstimmig den Beschluss gefasst, Dominique Becht den Delegierten zur Wahl als Präsident vorzuschlagen. Die definitive Wahl findet in der Delegiertenversammlung Ende November statt. 22.09.2022, 16.00 Uhr

Der Vorstand des Vereins Region Thal schlägt den Matzendörfer Dominique Becht zur Wahl als neuer Präsident vor. Zvg / Solothurner Zeitung

Dominique Becht, wohnhaft in Matzendorf, ist im Thal nicht nur als Präsident der Umweltschutzkommission Matzendorf gut bekannt und aktiv, sondern auch als selbstständiger Unternehmer und Mitbegründer der Solomania GmbH in Welschenrohr. Der Vorstand des Vereins Region Thal ist überzeugt, dass der promovierte Volkswirtschaftler mit internationaler Berufskarriere im Bankwesen, dem Naturpark Thal einen Mehrwert in der nachhaltigen Standortförderung bietet. «Mit seinem sozialen politischen Engagement ist er ein wichtiger Partner für Gesellschaftsthemen und das Zusammenleben im Thal», heisst es in einer Medienmitteilung.