Wachstum und Verkehr «An jedem Lastwagen hängen mehrere Jobs»: Peter Dietschi spricht über die Herausforderungen für die Wirtschaftsregion Thal-Gäu Die Gäuer Industrie wächst und wächst, derweil ist die Verkehrsanbindung Thal definitiv vom Tisch. Peter Dietschi, Präsident des Industrie- und Handelsvereins Thal-Gäu-Bipperamt, äussert sich zu den aktuellen Brennpunkten. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Im Gespräch: Peter Dietschi, Präsident des Industrie- und Handelsvereins Thal-Gäu-Bipperamt. Hanspeter Bärtschi

Die Gäuer Industrie boomt, gleichzeitig werden kritische Stimmen immer lauter. Grund für ein Gespräch mit Peter Dietschi, Präsident des Industrie- und Handelsvereins Thal-Gäu-Bipperamt. Das Treffen mit dem Laupersdörfer findet in Biberist statt. Hier arbeitet Dietschi beim Ingenieurbüro BSB und Partner.

Derzeit geht einiges in der Region Thal-Gäu.

Peter Dietschi: Eben leider geht zu wenig.

Was meinen Sie damit?

Beim Verkehr tut sich nichts.

Damit kommt Dietschi direkt auf die Aktualität zu sprechen, welche die Region derzeit beschäftigt: Die Umfahrung Klus, die seit einer Woche definitiv vom Tisch ist. Das Bundesgericht ist gar nicht erst auf die Beschwerde des Kantons eingetreten.

Schnell neue Lösungen suchen

«Natürlich sind wir beim Industrie- und Handelsverein enttäuscht», sagt Dietschi. Für die Wirtschaft sei die Verkehrsanbindung Thal ein sehr wichtiges Thema. Er spricht von einem Irrglauben, dass sich Pendlerinnen und Pendler ihren Arbeitsort im Thal aussuchen könnten.

Velowege und ein ausgebautes ÖV-Angebot seien gut und wichtig, sagt er. Doch es löse die Probleme nicht: «Es ist schlicht illusorisch, anzunehmen, dass jemand aus dem Thal mit dem Velo oder dem ÖV nach Biberist pendelt.» Wenn sich die Situation nicht verbessere, so Dietschis Befürchtung, könnten langfristig Arbeitnehmer aus dem Thal wegziehen.

«Den Arbeitsort können sich viele Leute nicht aussuchen, aber den Wohnort schon.»

Der Druck auf das Thal sei enorm. Doch letztlich müsse man das Urteil akzeptieren – und schnell neue und breit abgestützte Lösungen suchen.

Für die Wirtschaftsinteressen einsetzen

Peter Dietschi ist Bauingenieur und Betriebsökonom. Seit 2004 ist er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von BSB und Partner, seit 2018 Präsident des Industrie- und Handelsvereins (IHV) Thal-Gäu-Bipperamt. Sein Herz schlägt für die Wirtschaft, das ist beim Gespräch deutlich zu spüren. Nie muss er lange nach einer Antwort suchen, seine Überzeugung steht fest. «Wir setzen uns für die Wirtschaftsinteressen ein, für andere Interessen gibt es andere Vertretungen», so der Laupersdörfer.

Peter Dietschi sagt: «Der Industrie- und Handelsverein vertritt Unternehmen, und die wollen etwas unternehmen.» Hanspeter Bärtschi

So begrüsst er auch die Entwicklung der Gäuer Industrie: «Wachstum ist nicht per se etwas Schlechtes», sagt er. Im Gegenteil, eine gesunde Wirtschaft brauche ein gewisses Wachstum. Er habe Verständnis für Teile der Bevölkerung, die sich an den dominanten Logistikbetrieben stören würden. Doch man müsse sehen, dass diese Unternehmen nicht nur Leistungen erbringen, sondern auch sehr viele Arbeitsplätze schaffen würden. «An jedem Lastwagen hängen mehrere Jobs», sagt Dietschi.

Die kritischen Stimmen und die Ängste der Bevölkerung gelte es durchaus ernst zu nehmen, betont der IHV-Präsident. Doch wenn aus Angst der Fortschritt verhindert werde, sei das gefährlich. «Stillstand ist nie gut», sagt Dietschi. «Der Industrie- und Handelsverein vertritt Unternehmen, und die wollen etwas unternehmen.»

Dietschi spricht von einer Verhinderungsgesellschaft. Das sei auch eine Folge des Wohlstands in der Schweiz und auch der Region: «Vor fünfzig Jahren wäre es im Gäu niemanden in den Sinn gekommen, das Wachstum und den Fortschritt infrage zu stellen.»

Natürlich müsse man zu historischen Gebäuden, zu Dorfzentren und zu Landschaften Sorge tragen. Doch er könne sich nicht vorstellen, dass die Menschen im Gäu die Zeit zurückdrehen möchten. «Dann verkommen wir zum Museum, und das kann doch niemand wollen.»

Über die Kantonsgrenze

Auch grosse Player, wie etwa die Migros Verteilbetrieb AG in Neuendorf, sind Mitglied im Handles- und Industrieverein Thal-Gäu-Bipperamt. Der Verein zählt über 130 Mitglieder. Und er überquert die Kantonsgrenze: Auch das Bipperamt gehört dazu. «Das ist verkehrstechnisch und geografisch naheliegend», sagt der Präsident. Schliesslich seien etwa die Niederbipper und die Oensinger Industrie längst zu einem Gebiet verschmolzen.

Der Austausch, Netzwerken und die Interessenvertretung gegenüber der Politik seien die Hauptaufgaben des Vereins. Dabei spiele die Kantonsgrenze keine Rolle.

Peter Dietschi will die Zukunft der Region aktiv mitgestalten. Hanspeter Bärtschi

«Unserer Region geht es gut», sagt Peter Dietschi. Und so solle es auch bleiben. «Wir müssen aufpassen, dass wir unseren aktuellen Standortvorteil nicht mit Forderungen und Verhinderungen verspielen.» Dafür wolle er sich als Präsident des Industrie- und Handelsvereins weiter einsetzen.

Das habe ihn vor fünf Jahren auch dazu motiviert, das Präsidium zu übernehmen. «Das tönt jetzt vielleicht etwas gross», sagt er mit einem Lachen. Doch bei allem, was er mache, wolle er etwas gestalten und bewegen.