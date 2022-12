Anmeldungen für den Samichlaus gibt es im Thal Gäu genug

Thal/Gäu Der Samichlaus ist zurück: Anmeldungen gibt es genug – 21 Chläuse sind allein in Balsthal unterwegs In einigen Thaler und Gäuer Gemeinden muss man sich im Voraus anmelden, wenn ein Besuch des Samichlauses am 6. Dezember erwünscht ist. Das Angebot wird – nach der Coronazeit – wieder im üblichen Rahmen benutzt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 01.12.2022, 19.00 Uhr

Das grosse, traditionelle Samichlaus-Jagen in Balsthal, nachdem die Familien besucht wurden, kann jetzt auch wieder durchgeführt werden. Bild: Archiv/Felix Gerber

In den kleineren Gemeinden des Thals und Gäu braucht es keine spezielle Meldung, will man den Samichlaus am Abend des 6. Dezember bei sich zu Hause empfangen. So sagt etwa Martin Müller vom organisierenden Herrenturnverein in Herbetswil stellvertretend: «Bei uns muss sich niemand anmelden. Der Samichlaus besucht jedes Haus. Egal ob Kinder anzutreffen sind oder Senioren. Das gehört bei uns einfach dazu.»

Anders wird das «Prozedere» in grösseren Gemeinden durchgeführt. In Oensingen sind es gar zwei Organisationen, welche den Samichlaus, dort hinschicken, wo ein Besuch erwünscht ist. Die Katholische Kirchgemeinde ist für das Unterdorf und der Turnverein für das restliche Dorfgebiet zuständig.

Beide der zuständigen Frauen erklären aber, dass sie zwei Jahre nach der Coronapandemie keinen wesentlichen Mehrbedarf an Chläusen festgestellt hätten. «Bei uns läuft es im üblichen Rahmen ab», sagt Sarah Walter für den Turnverein und Aleksandra Barbosa Pires bestätigt diese Tendenz für das Unterdorf.

In Härkingen wird die Vorfreude gesteigert

Etwas anders hört man aus Härkingen. Manuela Cariola von der Chlausenzunft sagt:

«Wir haben dieses Jahr klar mehr Anmeldungen, sodass wir einen weiteren Samichlaus aufgeboten haben.»

Dieses Jahr laufe alles wieder «normal». «Dazu gehört bei uns in Härkingen, dass der Samichlaus schon am Wochenende vor dem 6. Dezember aus dem Wald ins Dorf kommt und dort von allen begrüsst wird. So wird dann die Vorfreude ganz schön gesteigert.»

In Balsthal sei die Nachfrage etwa gleich hoch, wie sie vor der Coronazeit gewesen ist. Das sagt Philipp Baumgartner, seit Jahren für die Organisation des traditionellen Anlasses zuständig. «Während Corona hatten wir schon merklich weniger Anmeldungen, doch dieses Jahr sind wir wieder auf gewohntem Kurs.» 21 Chläuse müssen in Balsthal jedes Jahr bereitstehen. «Auch diese Zahl ist seit einiger Zeit gleich geblieben», so Baumgartner. Überrannt werde man also nicht.

Auch in Egerkingen halten sich die Anmeldungen im üblichen Rahmen. «Es sind mehr als noch während der Coronazeit, aber auch noch nicht so viele, wie vorher, im Jahr 2019», sagt Jessica Vogel von der Chlausenzunft.

In Mümliswil schon am 5. Dezember «über die Höfe»

Mümliswil ist wiederum eine der Gemeinden, in denen es keine Anmeldung für den Samichlaus braucht. Aufgrund der Grösse der Gemeinde startet der Chlaus mit seinen Besuchen aber bereits am 5. Dezember «über die Höfe». Darüber hinaus gibt es dieses Jahr eine Ausstellung im Soldatenheim auf der Chätzlimatt «100 Jahre Turner-Samichlaus» zu sehen.

