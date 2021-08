Vom Beruf zum Hobby Kräuterbutter-Macher aus Ramiswil: «Ich koche nicht nach Gramm, sondern nach Gefühl» Der Ramiswiler Beat Siegrist hat seinen Beruf zum Hobby gemacht und stellt in seiner Freizeit «Chrüüterbutter» her. Die Butter stammt von der Käserei Reckenkien, viele der Kräuter baut der 38-Jährige selbst an. Rahel Bühler 25.08.2021, 05.00 Uhr

«Beim Herstellen der Kräuterbutter nehme ich die ganze Küche in Beschlag», sagt Beat Siegrist aus Ramiswil. Bruno Kissling

Butter, Kräuter, Gewürze. Das Rezept für Kräuterbutter ist simpel. Beat Siegrist, 38, aus Ramiswil, weiss aber, dahinter steckt mehr: «Es ist nicht einfach ein Zusammenmixen von Zutaten.» Seit mehreren Jahren stellt er seine eigene Kräuterbutter her und hat sie jeweils an Freunde oder Familienmitglieder verteilt.

Im vergangenen Jahr hat er angefangen, die Butter in grösseren Mengen zu produzieren und sie zu verkaufen: In einem Tiefkühler vor dem Haus, fein säuberlich beschriftet. Damit hat er seinen Beruf zum Hobby gemacht. Denn Siegrist ist gelernter Koch. Wegen der unregelmässigen Arbeitszeiten hat er sich vor mehreren Jahren zum Logistikfachmann umschulen lassen. «Aber ich koche immer noch sehr gerne», sagt er an seinem Küchentisch in Ramiswil. Seit zweieinhalb Jahren wohnt er mit Partnerin Sarah Walter in diesem Haus. «Ich bin ein Saucenmensch», sagt er über sich selbst. So sei denn auch die Idee mit der Kräuterbutter entstanden.

Beat Siegrist vor seinem Tiefkühlschrank in Ramiswil Bruno Kissling

Die Butter stammt von der Käserei Reckenkien

Siegrist hat drei Butter im Angebot: Chili, Knobli und Kräuter. Je nach Saison kommt ein spezieller hinzu: im Frühling Bärlauch, im Sommer Curry-Mango, im Herbst Steinpilz. Für jede der Butter hat er ein Rezept kreiert. Trotzdem schmeckt nicht jede Sorte immer gleich:

«Ich koche nicht nach Gramm, sondern nach Gefühl»,

sagt der 38-Jährige. Er schmecke die Butter ab, bis das Verhältnis stimmt. Siegrist stammt ursprünglich aus Aarburg AG und hat der Liebe wegen den Weg ins Guldental gefunden.

Siegrist produziert die Butter in der hauseigenen Küche, mit Hilfe einer Küchenmaschine und friert die Butter direkt nach dem Fertigstellen ein. Vor und nach der Herstellung ist gründliches Putzen angesagt. Wie viel Zeit er in der Küche verbringt, sei unterschiedlich. Durchschnittlich wohl etwa zehn Stunden im Monat. «Dann nehme ich jeweils die ganze Küche in Beschlag.» Der regnerische Sommer habe aber auch ihm bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kochen im Allgemeinen, so sagt er, habe viel mit Logistik zu tun: einkaufen, verarbeiten, wiederverwerten. Seinen Tiefkühlschrank hat er mittlerweile beim Lebensmittelamt als Hofladen angemeldet.

Siegrist hat drei Sorten im Angebot: Kräuter, Knobli, Chili. Bruno Kissling

Der Ramiswiler setzt auf Regionalität. Die Butter bezieht er von der Käserei Reckenkien in Mümliswil-Ramiswil. Einen Grossteil der Kräuter baut er selbst an: Basilikum, Schnittlauch, Rosmarin, Oregano. Auf dem Fenstersims wachsen im Moment Chilis in die Höhe. Nach der Ernte werden sie für die Kräuterbutterproduktion von nächstem Jahr getrocknet. Die Rückmeldungen, die er erhalte, seien gut. «Manche finden die Preise zu hoch. Aber ich baue das Meiste selbst an und produziere in Handarbeit.»

Noch nie ein ungeniessbares Rezept kreiert

«Die Leute sagen, ein gutes Stück Fleisch braucht keine Kräuterbutter. Ich sage: Zu einem guten Stück Fleisch gehört eine gute Kräuterbutter.» Sein Favorit sei ein Pouletsteak mit einem Stück Knoblibutter drauf. Kräuterbutter eigne sich jedoch nicht nur für Fleisch, sagt der gelernte Koch. Die Chilibutter könne man zum Kochen brauchen, die Knoblibutter für ein Knoblibrot, die Steinpilzbutter zum Verfeinern eines Risottos.

Siegrist tüftelt immer wieder an neuen Rezepten. Ein komplett ungeniessbares habe er allerdings noch nie kreiert. Woher er seine Inspiration nehme? Die komme einfach so, sagt er und lacht. Ein Beispiel: Bereits im vergangenen Jahr habe er eine Limettenbutter kreiert. Weil der Garten heuer unglaublich viel Basilikum hervorgebracht hatte, kam er auf die Idee, Basilikum zur Limettenbutter zu geben. Als Nächstes möchte er eine Butter mit Rotwein probieren.

Seine Produktion vergrössern, möchte Siegrist nicht.

«Das ist mein Hobby. Es geht mir nicht um Profit, sondern darum, den Leuten eine Freude zu machen.»