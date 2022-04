Sikypark Crémines zieht Tigerbaby Sangha auf

Video Der Zooleiter als Ersatzmami: Das Tigerjunge Sangha stellt den Sikypark mächtig auf den Kopf Vor vier Monaten zog das Tigerjunge Sangha in den Sikypark in Crémines. Zooleiter Marc Zihlmann zieht das Weibchen seither auf. Bald aber heisst es für ihn loslassen, denn Sangha wird selbstständiger. Ein Besuch. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.04.2022, 14.00 Uhr

Zooleiter Marc Zihlmann mit dem Tigerjungen Sangha. Seit einigen Wochen gehen sie jeden Tag in die Aussenanlage des Sikyparks. Bruno Kissling

Sie heissen Noah, Shima oder Rani und sind bekannte Namen im Sikypark in Crémines. Sie sind ausgediente Zirkustiger oder gerettete Tiere aus Privathaushalten. Im Jura verbringen nun ihre letzten Lebensjahre. Doch eine junge Artgenossin stellt den Betrieb seit Dezember mächtig auf den Kopf: das acht Monate alte Tigerbaby Sangha.

«Eigentlich ist sie kein Baby mehr», sagt Marc Zihlmann beim Besuch im Park. Der Zooleiter hat spezielle Monate hinter sich: Denn ursprünglich stammt Sangha aus Frankreich und ist im August geboren. Nach der Geburt verstiess ihre Mutter sie und der dortige Tiertrainer suchte nach Möglichkeiten, wo das Tier unterkommen konnte. Bei seiner Suche stiess er auf den Park in Crémines. Thomas Fischer, der Geschäftsführer des Sikyparks, erklärt:

«Die Zukunft von Sangha war ungewiss. Deshalb war für uns klar, dass wir sie aufnehmen.»

Ebenso klar war, dass das Unterfangen nur funktioniert, wenn der Zooleiter mit an Board ist und die Mutter ersetzt. Fischer: «Marc Zihlmann ist der Einzige unseres Teams, der so eng mit den Grosskatzen umgeht und dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen ist.» Als er zusagte, war klar: Sangha wird fortan in Crémines leben.

Als Sangha im Sikypark ankam, zog Marc Zihlmann sie mit dem Schoppen auf. zvg

Die vergangenen Monate hat Zihlmann also vor allem damit verbracht, Sangha den Schoppen zu geben, sie spielerisch fit zu halten und Vertrauen aufzubauen. Dabei investierte er viel Freizeit, denn er war teilweise rund um die Uhr bei ihr. In dieser Zeit sind auch das eine oder andere Paar Hosen kaputtgegangen. Das Tigerjunge hat mittlerweile bereits grosse Tatzen.

Seit ein paar Wochen geht Zihlmann jeden Tag mit Sangha ins Aussengehege, damit sie sich an die Besucher gewöhnt. So auch an diesem Morgen.

Nach 30 Minuten im Aussengehege hat Sangha genug

Die Tigeranlagen liegen im westlichen Teil des fünf Hektaren grossen Geländes. Unterwegs trifft man auf Erdmännchen, allerlei Vögel oder Äffchen. Fast alle stammen aus Tierrettungen.

Die Tigergehege sind alle miteinander verbunden. Derzeit teilen die ausgewachsene Tigerdame Rani und das Jungtier Sangha eine Anlage. Zur gleichen Zeit drin sind sie aber nie. Am Anfang des Besuchs liegt Rani im Gehege und geniesst die Sonne. Vom Wesen her sei sie eher ruhig, gemächlich, ist der Informationstafel, die am Aussenrand des Geheges angebracht ist, zu entnehmen. Erst nach redlicher Bemühung der Tierpfleger, die ihr von aussen zurufen, verlässt sie ihr Sonnendeck.

Dann erscheint Zihlmann mit Sangha auf der Bildfläche. «Gömmer go Grüezi säge?», fragt er sie. Langsam folgt sie ihm ins Aussengehege. Nach und nach scheint sie sich an die Besuchenden, die durch eine Glasscheibe im ansonsten mit Holz ausgekleideten Gehege zuschauen, zu gewöhnen.

Während des Rundgangs im Aussengehege lobt Zihlmann Sangha, wenn sie etwas richtig macht. Bruno Kissling

Wie man im Video sieht, klettert sie auf liegende Bäume, springt einem Ball hinterher oder geht schwimmen. Zihlmann lacht immer wieder und lobt sie, wenn sie etwas richtig macht:

«Guets Meitli.»

Sagt ihr aber auch, dass sie mit ihrem nassen Körper nicht zu nah zu ihm kommen soll. Nach etwa 30 Minuten hat sie genug und verschwindet wieder in dem Teil des Geheges, in den die Zuschauer keine Einblicke haben.

Sie habe einen schwierigen Tag gehabt, sagt Zihlmann nach dem Besuch im Gehege. «Es hatte ordentlich Menschen da, ihr Selbstvertrauen ist noch nicht komplett da. Das ist aber in Ordnung so.» Denn sie zeige sich und sei neugierig. Das sei das Wichtigste: Sie lerne jeden Tag und sammle Erfahrungen.

Sangha sei sehr intelligent und offen, sagt Zooleiter Zihlmann. Bruno Kissling

Zihlmann beschreibt Sangha als sehr intelligent und offen. Manchmal sei sie noch etwas tapsig, etwas unsicher. Aber das werde sie mit der Zeit ablegen.

Mit den Besuchen im Aussengehe und der Entwicklung des Tigerjungen nimmt die Zeit, die Zihlmann mit dem Tier verbringt, ab. Zihlmann:

«Als Ersatzmami braucht sie mich bald nicht mehr. Dann entwickelt sich unsere Beziehung im besten Falle zu einer Freundschaft, die man pflegt.»

In den kommenden Monaten werde sich zeigen, wie sie sich entscheidet. Für Zihlmann bedeutet das loslassen. «Am Anfang war ich 24 Stunden da. Das reduzieren wir jetzt immer mehr.» Bis zu ein, zwei Tage, an denen er nicht bei ihr sei. «Das ist am Anfang kein einfacher Prozess fürs Tier, aber auch für mich. Aber das ist normal.»

Die Entstehung des Sikyparks

Entstanden ist der heutige Sikypark 2016. Damals brauchten die Tiger, Löwen und Pumas von René Stricklers Raubtierpark in Subingen ein neues Zuhause. Vorher gab es in Crémines am selben Ort bereits die Sikyranch. Sie war aber sanierungsbedürftig.

2017 starteten die Umbauarbeiten, 2018 wurde der neue Park eröffnet. 8,5 Millionen Franken wurden investiert. Damals lebten im Park 100 Tiere, mittlerweile sind es 550. Über 90 Prozent davon stammen aus Beschlagnahmungen durch Veterinärämter oder durch Abgaben durch Zirkusse, Zoos oder Private.

Seit Dezember 2021 ist die Sikypark AG als gemeinnützige und steuerbefreite AG von den kantonalen Steuerbehörden in Bern anerkannt. Im Januar schliesst das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit dem Sikypark einen Partnerschaftsvertrag ab. Künftig können dort beschlagnahmte Tiere temporär untergebracht werden.

