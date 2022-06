Aedermannsdorf: Kirchgemeinde steht unter Beobachtung

Verschuldung Die Kirchgemeinde Aedermannsdorf steht unter Beobachtung – wegen der Pro-Kopf-Verschuldung Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Aedermannsdorf ist eine von kantonsweit zwei Kirchgemeinden, die auf der Watchlist des Kantons gelandet ist, weil die Pro-Kopf-Schuld zu hoch ist. Den Verantwortlichen bereitet dies jedoch kein Kopfzerbrechen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kirchgemeinde Aedermannsdorf ist überschuldet. Ein Grund dafür ist, dass der Vorplatz der Kirche (links im Bild) im vergangenen Jahr saniert wurde. Bruno Kissling

Seit vielen Jahren führt man beim Schuldencontrolling auf dem Amt für Gemeinden des Kantons Solothurn eine sogenannte Watchlist. Auf diese Liste kommen Einwohnergemeinden und Kirchgemeinden mit einer überdurchschnittlich hohen Pro-Kopf-Verschuldung. Der Grenzwert für Einwohnergemeinden liegt bei 5000 Franken, für Kirchgemeinden bei 750 Franken.

Im Kanton Solothurn gibt es im Jahr 2021 zwei Kirchgemeinden, welche diesen Grenzwert überschreiten. Einerseits die Christkatholische Kirchgemeinde der Region Olten und andererseits die Römisch-katholische Kirchgemeinde Aedermannsdorf. Letztere weist derzeit eine Pro-Kopf-Schuld von 898 Franken auf.

Die Sanierung des Vorplatzes sorgt für den Schuldenanstieg

Beat Bader. Tom Ulrich

Wir haben bei Beat Bader, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde, nachgefragt und ihn auf die Platzierung auf der Watchlist angesprochen. Bader sagt:

«Wir stehen nicht das erste Mal auf der Watchlist des Kantons. Diese Tatsache beunruhigt mich auch nicht.»

Die Gelassenheit von Beat Bader kommt nicht von ungefähr: Denn es gibt eine einfache Erklärung für die derzeitigen Schulden der Kirchgemeinde. «Wir haben 2020 den Vorplatz der Kirche sanieren lassen. Das hat uns rund 80’000 Franken gekostet. Da wir eine sehr kleine Kirchgemeinde mit nur gerade 250 Mitgliedern sind, hat eine solche Investition automatisch eine hohe Verschuldung pro Kopf zur Folge», erklärt Bader.

Die nächste Investition steht an

Dass die Römisch-katholische Kirchgemeinde Aedermannsdorf grundsätzlich auf finanziell gesunden Beinen steht, zeigt die Tatsache, dass die Pro-Kopf-Verschuldung 2018 noch bei 465 Franken und damit deutlich unter dem kantonalen Grenzwert lag. Auch aktuell ist die Höhe der Verschuldung rückläufig. Bader sagt aber:

«Wir werden wohl auch in Zukunft wieder auf der Watchlist auftauchen, denn es steht noch eine weitere grosse Investition an unserer mittlerweile 50-jährigen Kirche an.»

Die Ölheizung, die jährlich bis zu 120’00 Liter Erdöl verbraucht, muss ersetzt werden durch ein neues, umweltfreundlicheres Heizsystem. «Wir rechnen dafür nochmals mit Kosten in der Höhe von gegen 120’000 Franken. Natürlich werden wir versuchen, Fördergelder zu generieren, aber ohne eine Erhöhung unserer Pro-Kopf-Schuld wird diese Investition nicht möglich sein», sagt Bader.

Ein Rückgang bei den Steuereinnahmen

Er fügt zudem noch zwei weitere Gründe an, weshalb es für die Kirchgemeinde Aedermannsdorf in den vergangenen Jahren schwieriger geworden ist, die Schuldenlast abzubauen.

«Durch den neuen Finanzausgleich, der seit 2020 in Kraft ist, werden die kleinen Kirchgemeinden benachteiligt. Das bekommen wir zu spüren.»

Ebenfalls zu schaffen macht der Kirchgemeinde der Rückgang der Steuereinnahmen. 2020 betrugen die Einnahmen der natürlichen Personen noch 153’000 Franken.

Im letzten Jahr ist dieser Betrag um über zehn Prozent auf 136’000 Franken gesunken. «Dieser Rückgang ist einerseits auf Corona zurückzuführen, andererseits aber auch auf vermehrte Kirchenaustritte und die Tatsache, dass sehr viele unserer Mitglieder deutlich über 65 Jahre alt sind und daher jedes Jahr auch einige unserer Mitglieder sterben», so Bader.

Deswegen jedoch auf weitere Sanierungsarbeiten an der Kirche zu verzichten, ist für den Präsidenten keine Option. «Diese Sanierungen sind absolut notwendig. Schliesslich wollen wir unsere Kirche in einem guten Zustand an die nächste Generation übergeben», betont Beat Bader.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen