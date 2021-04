Verschoben Der Kulturtag Thal findet erst im September statt Normalerweise findet jeweils Mitte Mai in verschiedenen Thaler Gemeinden ein gemeinsamer Kulturtag. Nun haben ihn die Organisatoren verschoben. 14.04.2021, 17.03 Uhr

Vorbereitung auf den Kulturtag im Thal in Aedermannsdorf im Jahr 2016.

Bruno Kissling/Archiv

Ursprünglich hätte der Kulturtag Thal am 16. Mai stattfinden sollen. Daraus wird nichts, wie der Organisator, der Naturpark Thal, in einer Mitteilung von gestern Mittwoch bekannt gibt: Am letzten Treffen der Arbeitsgruppe Kultur im Thal hatte man über die mögliche Durchführung des geplanten Kulturtags von Mitte Mai diskutiert. «Der grossen Mehrheit der Institutionen schien die zeitnahe Durchführung wegen der unsicheren Lage aber nicht realistisch», heisst es in der Medienmitteilung. Eine erneute, ersatzlose Absage des Kulturtags wie 2020 sei hingegen nicht zur Diskussion gestanden, wird Martin Neuenschwander, der Präsident der Arbeitsgruppe Kultur im Thal zitiert. Daher die Verschiebung auf den 12. September.

Am Kulturtag beteiligt sind verschiedene Institutionen und Museen: etwa das Museum Haarundkamm, die Mühle Ramiswil, das Museum Alt-Falkenstein, das Museum BalsThal, die Galerie Rössli, das Keramikmuseum Matzendorf, die Kulturkommission Holderbank, das Museum uhrundzeit und die KultUhrFabrik. Neuenschwander: «Im September darf mit einem bunten Strauss geballter und lebendiger Kultur gerechnet werden.» Ein Teil des Programms ist bereits bekannt: So wird es zum Beispiel eine Zeitreise mit der Feuerwehr geben. Es präsentieren sich auch der von Jugendlichen transformierte Löwenplatz in Aedermannsdorf oder die Kirche in Welschenrohr im kunstreichen Kleid. Das Motto des Anlasses lautet «Erleben Sie die kulturelle Vielfalt des Thals».

Den Kulturtag im Thal gibt es seit mehreren Jahren: Einmal im Jahr - in der Regel am internationalen Museumstag - öffnen die Thaler Museen und weitere Kulturinstitutionen gratis ihre Türen und zeigen spezielle Programme. (rab)