In Oberbuchsiten fehlen die Freiwilligen für einen Lotsendienst

Verkehrsaufkommen In Oberbuchsiten sollte für die Sicherheit der Kinder ein Lotsendienst ins Leben gerufen werden – doch es gibt zu wenig Freiwillige Das Verkehrsaufkommen auf der Hauptstrasse wird immer grösser und gefährlicher für Kinder. Daher wollte man in Oberbuchsiten mitten im Dorf bei zwei Fussgängerstreifen einen Lotsendienst anbieten. Daraus wird aber vorerst nichts. Die Freiwilligen fehlen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Kinder überqueren die Strasse beim Volg-Fussgängerstreifen: Hier sollte einer der Lotsendienste ins Leben gerufen werden. Bruno Kissling

«Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und auf die Rücksicht der Autofahrerinnen und Autofahrer angewiesen», heisst es in der aktuellen Ausgabe der Buchster Dorfzeitung. Insbesondere an zwei Fussgängerstreifen sei die Situation prekär: beim Volg und beim ehemaligen Unternehmen Bermuda-Pool. Deshalb bestehe Handlungsbedarf – im Sinne eines Lotsendienstes. Denn der Verkehr habe sich in den letzten Jahren extrem verstärkt und werde für die Kinder immer gefährlicher, erklärt Oberbuchsitens Gemeindevizepräsidentin Sandrina Berger.

Mit einem Lotsendienst sollte daher den Kindern beim Überqueren der Hauptstrasse geholfen werden. Dafür braucht es aber Freiwillige. Berger denkt etwa an Rentnerinnen und Rentner. Oder an Eltern, die mit ihren Kindern regelmässig die Strasse überqueren.

Sandrina Berger, Gemeindevizepräsidentin. zvg

Die Freiwilligen müssten sowohl beim Volg- wie auch beim anderen Fussgängerstreifen zum Einsatz kommen. Und dies jeweils am Morgen: Zuerst für die Kinder, die zum Schulhaus Steinmatt müssen, dann für die Kinder, die in den Kindergarten Oberdorf müssen. Das Gleiche gilt für die Mittagszeit. Dafür brauche es jeweils zwei Freiwillige, sagt Berger. «Wenn sich nur zwei bis drei melden, dann kann man einen Lotsendienst nicht gewährleisten.»

Projekt ist vorerst auf Eis gelegt

Weil bisher die Freiwilligen fehlten, wurde das weitere Vorgehen in der Sitzung des Gemeinderates vom vergangenen Montagabend besprochen. «Mangels Freiwilligen haben wir beschlossen, das Projekt vorerst auf Eis zu legen», sagt Berger.

Wenn es dann soweit sei, würde man schnellstmöglich einen solchen Dienst einführen. Aber: Zuerst müssten die Leute eine Ausbildung bei der Polizei absolvieren. Bei dieser Schulung könne aufgezeigt werden, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten solle und wie ein Auto richtig gestoppt werde, erklärt Berger.

Doch wie kam es überhaupt zur Lotsendienst-Idee? Die Gemeinde Oberbuchsiten führt eine «Innovationsbox», in der man Ideen einbringen kann. Betreut wird diese von Gemeindevizepräsidentin Berger, die auch für das Ressort Bildung zuständig ist. Ende September habe jemand aus dem Dorf die entsprechende Idee in die «Innovationsbox» geworfen, sagt Berger.

Heikle Situation mit Vater und Sohn

Es sei die gleiche Person, die bereits eine heikle Situation an einem der Fussgängerstreifen beobachtet habe: Ein Vater und sein Sohn wollten die Strasse überqueren. Ein von links kommender Lastwagen hielt an, ebenso die von rechts kommenden Fahrzeuge. Als die beiden bereits die Mitte der Fahrbahn erreicht hätten, habe eine Automobilistin versucht, den Lastwagen zu überholen. «Das Kind hat sie nicht gesehen. Ohne Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson hätte es geknallt», heisst es in der Dorfzeitung.

Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen auf der Hauptstrasse in Oberbuchsiten an einem durchschnittlichen Schultag überhaupt? Gemäss Bericht der Dorfzeitung befahren zwischen 13'000 und 15'000 Autos sowie Lastwagen die Strasse. An Spitzentagen können es auch über 18'000 Fahrzeuge sein. «Das ist vergleichbar mit der Umfahrung Olten oder dem Autobahnzubringer in Kriegstetten.»

Hinzu kommt, dass laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung «jährlich über 300 Kinder zu Fuss auf dem Schulweg» verunfallten, heisst es in der Dorfzeitung weiter. Im Schnitt bedeutet dies acht Unfälle in einer Schulwoche. Falls sich zu einem späteren Zeitpunkt mehr Freiwillige melden sollten, würde man das Thema Lotsendienst wieder aufnehmen, sagt Berger.

