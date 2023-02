Verkehrsaufkommen Auch Härkingen will auf den Gemeindestrassen Tempo 30 einführen – das letzte Wort wird aber das Volk haben Nach Oberbuchsiten folgt nun auch Härkingen: Die Gemeinde will ab 2024 auf allen Gemeindestrassen Tempo 30 umsetzen. An einem Informationsanlass wird die Bevölkerung über das Verkehrskonzept informiert. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.00 Uhr

In vielen Gäuer Gemeinden ist Tempo 30 derzeit ein Thema. Patrick Lüthy

Bereits im November hat die Gemeinde Oberbuchsiten an einem Informationsanlass festgehalten, dass man auf allen Gemeindestrassen im Dorf Tempo 30 einführen möchte. Das Ziel: Weniger Unfälle, weniger Tempoüberschreitungen und weniger Schleichverkehr bei einem Stau auf der Autobahn. Dafür soll mehr Lebensqualität garantiert werden. Nun will auch Härkingen Tempo 30 auf den Gemeindestrassen einführen.

André Grolimund, Gemeindepräsident von Härkingen. Bruno Kissling

Das Anliegen sei mehrfach im Rahmen der Mitwirkung der aktuell laufenden Ortsplanungsrevision geäussert worden, erklärt Gemeindepräsident André Grolimund. Daraufhin hat sich André Repond, Gemeindevizepräsident und Ressortverantwortlicher der Werk- und Umweltkommission, des Verkehrskonzepts angenommen.

Durch dieses Verkehrskonzept erhoffe sich die Gemeinde eine erhöhte Verkehrssicherheit, Lärmschutz sowie sichere und attraktive Wege zu Fuss und mit dem Velo. Durch die reduzierte Geschwindigkeit sollen auch die Wohnquartiere attraktiver und die Verkehrskultur rücksichtsvoller werden, erklärt Grolimund.

Umsetzung erfolgt auf allen Gemeindestrassen

Geplant ist die Umsetzung im Jahr 2024. «Tempo 30 wird auf allen Gemeindestrassen umgesetzt, nach dem Motto ‹alles oder nichts›», sagt Grolimund. Die Kosten für die Umsetzung der 30er-Zonen belaufen sich auf 70'000 Franken. Diese werden aus dem «Fonds für Verkehrsmassnahmen» genommen, der derzeit mit 92'000 Franken gefüllt sei.

Zusammen mit dem Oensinger Planungsbüro BSB und Partner wurde eine Studie zu Tempo 30 auf den Gemeindestrassen durchgeführt. Diese wird der Bevölkerung am 1. März vorgestellt. Damit wolle man «den Puls fühlen», wie die Einwohnenden dazu stehen, sagt der Gemeindepräsident.

Anschliessend werden die Anregungen in die Überlegungen einfliessen. An der Sitzung des Gemeinderates vom 25. April werde dann entschieden, ob man Tempo 30 wirklich ausführen möchte, so Grolimund. Wenn ja, werde das Projekt der Gemeindeversammlung im Juni vorgelegt.

Gemeinde Kestenholz als Vorreiterin

Wohl eine der ersten Gemeinden im Gäu, die Tempo 30 auf den Gemeindestrassen eingeführt hat, ist Kestenholz. Wie Gemeindeschreiber Marco Bürgi erklärt, habe man 2006 mit der ersten Bauetappe gestartet. 2007 und 2008 folgten die zweite und dritte Etappe. Seither herrscht auf den Gemeindestrassen in Kestenholz Tempo 30. Ausnahmen gebe es lediglich auf der Industriestrasse und bei einem kleinen Quartier am Waldrand, sagt Gemeindepräsident Arno Bürgi.

Wie hat sich die Reduktion der Geschwindigkeit nach all diesen Jahren ausgewirkt? Um dies herauszufinden, habe man eine Messung auf den besagten Strassen durchgeführt, erklärt der Gemeindepräsident. Dadurch habe man feststellen können, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit um etwa fünf Kilometer pro Stunde reduziert werden konnte.

Tempo-30-Zone in Niederbuchsiten. Patrick Lüthy

Auch in Niederbuchsiten wurde mit dem Verkehrskonzept 2017 Tempo 30 auf den Gemeindestrassen beschlossen; beim Schulhaus wurde sogar eine 20er-Zone errichtet. Einzig bei längeren Abschnitten ohne Häuser herrscht noch Tempo 50.

Markus Zeltner, Gemeindepräsident von Niederbuchsiten. zvg

Bei zwei 30er-Zonen mussten kleinere Hindernisse gebaut werden, weil die Strecke zu lange gewesen sei und man verhindern wollte, dass die Geschwindigkeit nicht eingehalten werde, erklärt Gemeindepräsident Markus Zeltner.

Mit der Geschwindigkeitsreduktion sollte die Sicherheit auf den Strassen erhöht werden, da das Verkehrsaufkommen stetig zunimmt. Und dies habe die Massnahme auch bewirkt, sagt Zeltner: Auf den Gemeindestrassen werde nun vernünftiger gefahren.

