Verkehrsanbindung Thal Von komplett dagegen bis ganz dafür - das sagen Balsthals Ortsparteien zur geplanten Umfahrung in der Klus Umfahrung Klus ja oder nein? Eine Umfrage unter den Ortsparteien der Standortgemeinde bringt unterschiedliche Ansichten hervor. Rahel Bühler und Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Seit kurzem hängen in der Klus verschiedene Plakate, die für die Umfahrung werben. Bruno Kissling

Am 26. September entscheidet das Solothurner Stimmvolk über die Verkehrsanbindung Thal. Was sagen die Ortsparteien der Standortgemeinde Balsthal dazu? Diese Zeitung hat nachgefragt.

Freddy Kreuchi Bruno Kissling

FDP spricht sich klar für die Umfahrung aus

Die FDP Balsthal steht «ganz klar und mit Überzeugung hinter der Verkehrsanbindung Thal», wie Parteipräsident (und Gemeindepräsident von Balsthal) Freddy Kreuchi sagt: «Die Klus und das Thal brauchen die Umfahrung. Abend für Abend sind wir wegen des Verkehrskollapses vor unserer Haustüre ausgeschlossen.» Dadurch verliere der Bezirk an Attraktivität und könne sich nicht weiterentwickeln.

«Ich kenne viele Junge aus dem Thal, die ins Gäu gezogen sind, weil sie in Städten arbeiten, dort schon im Stau stehen und nicht noch mehr Zeit durch den Kluser Stau verlieren wollen.»

Dieser Abgang sei besonders für das hintere Thal schmerzhaft und führe langfristig zu einer Überalterung der Thaler Gemeinden. Zur Finanzierung der flankierenden Massnahmen, Balsthal muss als Standortgemeinde acht Millionen selbst bezahlen, sagt er: «Der Finanzplan von Balsthal zeigt klar auf: Die Massnahmen sind ohne Steuererhöhung finanzierbar.

Wer etwas anderes behauptet, sagt nicht die Wahrheit.» Bei Baubeginn will die Gemeinde einen Kredit von vier Millionen Franken aufnehmen. Ab 2029 würden dann jährlich die restliche Schuld von rund vier Millionen Franken in Tranchen à 350000 Franken an den Kanton zurückbezahlt.

Keine offizielle Verlautbarung der CVP

Die CVP-Ortspartei Balsthal habe zur bevorstehenden Abstimmung keine offizielle Parole gefasst, sagt CVP-Präsident Peter Fluri. Es sei auch im Vorfeld keine Versammlung durchgeführt worden, in welcher das Thema behandelt wurde.

«Unsere Mitglieder sollen ihre eigene Haltung und Meinung haben»,

so Fluri. Er selbst habe jedoch einige Ja-Stimmen zur Verkehrsanbindung Thal registriert. Zur Frage, ob die flankierenden Massnahmen in Balsthal zu einer Steuererhöhung führen würde, sagt Fluri: «Wir gehen aktuell davon aus, dass es keine Erhöhung geben wird.»

Auch keine Parole von der SVP

Auch die SVP Balsthal hat keine offizielle Abstimmungsparole gefasst. «Bei uns herrscht Meinungsfreiheit», sagt dazu Parteipräsident Sascha Spring. Er selbst erklärt aber, dass er ein Befürworter der Vorlage ist. «Wenn wir die Umfahrung jetzt nicht bekommen, ist die Sache wieder für 30, 40 Jahre vom Tisch» ist er überzeugt. Zur Frage der Finanzierung sagt Spring: «Es ist noch zu früh, darüber zu spekulieren.»



Die kkB sind wegen drei Gründen dagegen

Die kritisch-konstruktiven Bauschtler (kkB) sind gegen die Umfahrung. Und zwar aus mehreren Gründen. «Erstens sind die Kosten nicht mit dem Nutzen im Einklang», erklärt kkB-Präsident Hans Heutschi. 80 Millionen Franken seien einfach zu viel Geld für dieses Projekt. Die Verhältnismässigkeit stimme nicht.

«Zweitens gibt es mit dieser Umfahrung nicht weniger Stau, er verlagert sich einfach.» Schon heute staue es bei der Post regelmässig im Feierabendverkehr. «Und drittens kann die Standortgemeinde Balsthal die Kosten für die flankierenden Massnahmen niemals ohne Steuererhöhung stemmen.»

Er gehe davon aus, dass dieser Betrag nicht bei acht Millionen Franken bleiben werde. Denn alle Strassenprojekte des Kantons aus der jüngeren Vergangenheit seien wesentlich teurer geworden als geplant. Heutschi sagt, es würde ihn nicht überraschen, wenn die Umfahrung Klus bei der Endabrechnung 100 Millionen Franken kosten würde.

Die SP lehnt die Umfahrung ganz klar ab

Die Haltung der SP Balsthal in dieser Abstimmung ist klar. Bereits am 12. August verschickte der Ortsparteipräsident Fritz Dietiker eine Medienmitteilung, in welcher der die Nein-Argumente zusammenfasst.

«Die Gewerbetreibenden in der Klus werden durch dieses bis zu 81-Millionen Franken teure Umfahrungsprojekt in ihrer Existenz gefährdet.»

Und weiter: «Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner des Guntenfluh- und des Neumattquartiers werden durch erhebliche Mehrbelastungen an Lärm und Luftschadstoffen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.»

Zusätzlich kritisiert die SP Balsthal die Finanzierung. Die acht Millionen Franken, die die die Gemeinde für flankierende Massnahmen in der Klus bezahlen müssen, seien Gelder, die die Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln aufbringen kann. «Der Schuldenberg in Balsthal wird wachsen.» Und eine Steuererhöhung werde schliesslich die Folge sein. «Eine Neuverschuldung der Gemeinde sei absolut inakzeptabel» schreibt die SP Balsthal.