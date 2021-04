Verkehrsanbindung Thal Nach Zustandekommen des Referendums: Die Befürworter der Umfahrung zeigen sich nicht überrascht Das Referendumskomitee sammelt deutlich mehr als die benötigten 1500 Unterschriften gegen das geplante Projekt Verkehrsanbindung Thal. Die Abstimmung findet wohl im September statt. Fränzi Zwahlen-Saner

und Rahel Bühler 14.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

826 Unterschriften gegen die geplante Verkehrsanbindung stammen aus dem Thal. Bruno Kissling

Man munkelte im Thal schon seit einigen Tagen darüber: Das Referendum gegen die Verkehrsanbindung Thal des «Thaler Komitees Nein zur 81-Millionen-Luxusstrasse» ist zu Stande gekommen. 2324 Unterzeichnende, davon 826 aus den Thaler Gemeinden, wollen die Umfahrungsstrasse durch die Klus nicht. So wird es voraussichtlich im September zu einer kantonalen Abstimmung über das vom Kantonsrat mit 74 Mio. Franken bewilligte Projekt kommen.

Das Referendumskomitee, unter der Führung von alt Kantonsrat Fabian Müller, Balsthal (SP und Präsident des VCS Solothurn), schreibt in einer en Medienmitteilung, dass innerhalb von 90 Tagen – und das unter Coronabedingungen – deutlich mehr Unterschriften als die benötigten 1500 zusammen gekommen seien. «Das aktuelle Projekt ist zu teuer, sinnlos und schädlich. Ein Wohnquartier würde mit dem Projekt zerschnitten und mit mehr Lärm und Schadstoffen belastet – und dies in der sensiblen Landschaft des Naturparks Thal. Ein solches Monsterprojekt steht vor allem in Zeiten des gefährlichen Klimawandels quer in der Landschaft.»

Fabian Müller, «Läbigi Klus», sagt, dass er überwältigt von der Anzahl Thaler Stimmen sei. «Eine Bestätigung für die Arbeit, die wir bisher gemacht haben», interpretiert er. Man habe zunächst über den VCS Solothurn, die SP und natürlich auch via die 350 Mailadressen von «Läbigi Klus» Unterschriften gesammelt. Müller glaubt, die vielen Thaler – und speziell die Balsthaler Unterschriften – seien in der Sorge um die Finanzierung des Projektes für die Gemeinde Balsthal begründet.

Auch wenn sich sechs der acht Thaler Gemeinden an ihren Gemeindeversammlungen für das Projekt und damit eine Hilfsfinanzierung für Balsthal ausgesprochen hätten, seien das rein rechnerisch lediglich 188 Stimmberechtigte gewesen. Fabian Müller schreibt:

«Wenn ein Projekt beim Standort selbst dermassen umstritten ist, wäre es Zeit, einzusehen, dass es ungenügend ist.»

Wie denn aus seiner Sicht eine Alternativlösung für das vorgeschlagene Projekt aussehen werden könne, dazu sagt Müller: «Es sind kleinere Mosaiksteinchen, die zur Optimierung des Verkehrsflusses an die Hand genommen werden können: Die Linksabbieger auf der Strecke verbieten, den Versuch mit der offenen Bahnschranke während der Stosszeiten wirklich mal durchführen und auch über die Situation der OeBB müsste man grundlegend nachdenken.

Zudem wird sich mit der Verbesserung des ÖV im Thal ab 2022 die Verkehrssituation sowieso verbessern.» Dass die Initiative «Läbigi Klus», die das Gegner-Komitee ins Leben gerufen hat, eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Städtchen anstrebt, auch wenn die Umfahrungsstrasse nicht realisiert wird, signalisiert schon ihr Name.

Müller sagt dazu: «Genau genommen, sind es etwa 50 Meter im Städtchen Klus, die heute unansehnlich sind und einer Verbesserung bedürfen. Ansonsten lebt das Städtchen Klus.» Mit diesen 50 Metern ein solches Umfahrungsprojekt mitzubegründen, hält er für übertrieben. «Das Verkehrsanbindungsprojekt sieht in diesem Bereich nämlich auch nicht viel mehr vor, als das Entfernen des Trottoirs. Noch immer wären rund 5000 Autofahrten durch die Klus vorgesehen im Projekt – etwa gleich viel, wie täglich durch Laupersdorf fahren.»

Referendumsgegner zeigen sich nicht überrascht

Das Komitee «Pro Verkehrsanbindung Thal» nimmt das Einreichen des Referendums zur Kenntnis. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. Stefan Müller-Altermatt, CVP-Gemeindepräsident von Herbetswil und Co-Präsident des Pro-Komitees zeigt sich nicht überrascht über das Zustandekommen des Referendums: «Im Kanton Solothurn mit seinen vielen Stimmberechtigten, ist es nicht schwierig, 1500 Unterschriften zu sammeln.» Nur schon mit den Mitgliedern des VCS hätte das Komitee wohl genügend Unterschriften gehabt.

Nimmt das Solothurner Stimmvolk die Verkehrsanbindung an, wird die neue Umfahrungsstrasse auf der grün eingefärbten Strecke durchführen. zvg

Wie erwähnt stammen 826 der 2324 Signaturen aus dem Thal. Auch diese Zahl relativiert Müller-Altermatt: Das sei ein Bruchteil der Bevölkerung.

«Die Thaler Gemeindeversammlungen haben entschieden, zwei Millionen an den Beitrag, den Balsthal für die Verkehrsanbindung bezahlen muss, zu übernehmen. Das ist ein klares Zeichen: Das Thal steht hinter dem Projekt.»

Weil Balsthal die Standortgemeinde der Verkehrsanbindung ist, muss sie rund acht Mio. Franken an das Projekt bezahlen.

Wichtig sei die Verkehrsanbindung, weil die Thaler «jeden Abend, wenn wir von der Arbeit heimkommen, vor der Haustüre ausgesperrt werden», wie es der Herbetswiler Gemeindepräsident formuliert. Das sei mühsam und belaste. Der Verkehr komme durch das Pendeln: «Weil es im Thal weniger Arbeitsplätze gibt, sind wir dazu gezwungen.» Die häufigen Staus verminderten die Lebensqualität der Thaler. Und darüber hinaus würde die Umfahrung auch angrenzenden Regionen wie dem Berner Jura oder dem Schwarzbubenland nützen.

Man wolle nun bis zur Abstimmung im September Unklarheiten beseitigen, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Das soll mit einer Kampagne geschehen: Gemäss Müller-Altermatt sind Aktionen auf den sozialen Medien sowie Flyer und Inserate geplant. Das Komitee zeigt sich zuversichtlich, dass das Stimmvolk den Nutzen des Projekts erkenne.