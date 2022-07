Verkehrsanbindung Thal Nach dem Urteil zur Umfahrung: Wird der Denkmalschutz zum Zukunftsverhinderer in der Klus? Nur weil schon vieles in der Klus nicht mehr dem Denkmalschutz-Gedanken entspreche, könne dieser nicht einfach vernachlässigt werden, sagt das Solothurner Verwaltungsgericht. Die Fürsprecher der Umfahrung und die Solothurner Regierung halten dagegen. Eine Einordnung. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das Verkehrsentlastungsprojekt zerstöre die unter Denkmalschutz stehende Klus, sagen Experten. Das Verwaltungsgericht gibt ihnen recht. Bruno Kissling

Es ist «verchachelet», wie man so schön auf Schweizerdeutsch sagt. Die Pläne für die Verkehrsanbindung Thal respektive Umfahrung Klus werden wohl für die kommenden Jahre wieder in den Schubladen der Solothurner Amtsstuben verschwinden. Dies, obwohl der Regierungsrat beim Bundesgericht Beschwerde gegen das vernichtende Urteil des Verwaltungsgerichts eingereicht hat und obwohl eine kantonale Abstimmung zu Gunsten des Umfahrungskredits ausgefallen ist.

Denn all diesen Projektierungen und Willensbekundungen steht die Bundesverfassung mit Artikel 78 zum Natur- und Heimatschutz gegenüber: «Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet.»

Das Pro-Komitee Verkehrsanbindung Thal versteht die Haltung der Denkmalschützer nicht. Bruno Kissling

Zwar sind für die Erfüllung dieser Vorgaben die Kantone zuständig. Doch haben die kantonalen Planer offensichtlich den seit 2009 bestehenden sogenannten Isos-Schutz des Städtchens Klus, wo das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgelistet ist, anders gewichtet als die Gutachter und das Verwaltungsgericht.

Balsthal selbst hat die Klus in die «engere Kernzone» eingeteilt, was bedeutet, «dass der natürlich gewachsene Dorfkern zu erhalten und sinnvoll zu erneuern [ist], sodass die Gesamtwirkung des Orts- und Strassenbildes, der Bauten und der Umgebung erhalten bleibt».

Bausubstanz ist durch den Verkehr gefährdet

Zwar wurde in der Abstimmungsbroschüre der Behörden zur Umfahrung noch festgehalten: «Das Städtchen Klus verfügt über ein denkmalgeschütztes Ortsbild von nationaler Bedeutung.» Die Planer folgern aber: «Die hohe tägliche Verkehrsbelastung von über 20'000 Fahrzeugen mindert die Attraktivität und Lebensqualität für Bewohnerinnen und Bewohner massiv. Zudem beeinträchtigt das hohe Verkehrsaufkommen die wertvolle historische Bausubstanz.»

Klar ist aber, wie im Fall einer Bebauung eines geschützten Isos-Objektes vorgegangen werden muss. Führe ein Vorhaben zu einem Eingriff, der Folgen für die im Inventar eingetragenen Objekte haben könnte, müsse ein Gutachten bei den eidgenössischen Fachkommissionen eingeholt werden, verlangt der Gesetzgeber.

Das Verwaltungsgericht folgt den Gutachtern und schreibt: «In seiner jetzigen Version verstösst das Projekt gegen das Natur- und Heimatschutzgesetz. Daran ändert auch das Abstimmungsresultat vom 26. September 2021 nichts.» Zudem bestünde für die Realisierung dieser Umfahrungsstrasse kein Interesse von nationaler Bedeutung, welches ein solches Vorhaben legitimiere.

Auch das Trassee der OeBB entlang der Dünnern und auch die Burg Alt Falkenstein sind – nebst anderen – geschützt. zvg

Welche Objekte stehen unter Schutz?

Das Isos-Ortsbild «Innere Klus» zählt insgesamt 21 Häuser und Ensembles auf, welche als schützenswert angesehen werden. Da wird der dicht bebaute Ortskern im Engpass zwischen Fluss und steiler Felswand mit Burg und den jeweiligen Wohn- und Gewerbebauten genannt, aber auch der Schmelzihof mit dem ausgedehnten Fabrikareal der Von Roll. Dazu die noch vorhandenen ehemaligen Kosthäuser und Arbeiterhäuser auch im Bereich Thalbrücke, die beim Projekt abgerissen würden.

Laut Isos verfügt die Klus über bemerkenswerte architekturhistorische Qualitäten aufgrund der Baugruppen, Anlagen und Einzelbauten, an welchen sich die historische, wirtschaftliche und räumliche Entwicklung des Ortes deutlich ablesen lasse.

Der bauliche Niedergang in der Klus

Möglich, dass man als Einheimischer und Thalpendler, der täglich durch das Nadelöhr Klus fahren muss, diese architektonischen Schönheiten und Besonderheiten nicht mehr erkannt hat. Hat doch die Klus in jüngerer Vergangenheit einen wahren Niedergang erfahren.

In den Häusern machte sich das Rotlichtmilieu breit – das grösstenteils aber wieder ausgezogen ist. Die letzten Verkaufsläden wurden geschlossen, von den ehemaligen Gasthäusern blieb noch die «Burg». Den altehrwürdigen «Hirschen» besucht kein Gast mehr, der gutbürgerlich essen will. Einzig noch die Lachsräucherei Dyhrberg mit ihrem modernen Annex-Bau macht einen bemerkenswerten Eindruck. Vieles andere wurde vernachlässigt – wohl mit Blick auf eine bessere «Nach-Entlastungsstrassenbau-Zukunft».

Entsprechend enttäuscht schreibt das Komitee «Pro Verkehrsanbindung Thal» nach dem Verwaltungsgerichtsurteil: «Für unser Komitee ist dieses Urteil blanker Hohn: Die Verkehrsanbindung Thal würde das Städtchen Klus vom Verkehr befreien, den Bewohnerinnen und Bewohnern der Klus Lebensqualität zurückgeben und das denkmalgeschützte Städtchen endlich aufwerten», ist man überzeugt. Und weiter heisst es:

«Just der Denkmalschutz verhindert das nun und lässt jene Kreise jubeln, welche die Klus auf ewig dem Verkehrsmoloch opfern wollen.»

Der Regierungsrat nimmt diesen Gedanken auf und zweifelt die Richtigkeit des Gutachtens an, indem er argumentiert, dass gewisse neue Bauten im Gutachten unerwähnt blieben, die den Isos-Vorgaben ebenfalls nicht (mehr) entsprechen. Insbesondere hält er fest, dass die beschriebenen Gebäude an der Solothurnerstrasse zwischen Schmelzihof und Station OeBB alle verschwunden seien und hier ein Autohandel und eine Autowaschanlage entstanden sind.

Betriebe wie der Autohandel haben den Denkmalschutz-Charakter in der Klus bereits zerstört, meinen die Verkehrsanbindung-Befürworter. Bruno Kissling

Das Verwaltungsgericht meint aber: «Das Isos verbietet Neubauten nicht. Der einmal erhobene Zustand wird nicht ‹zementiert›.» Selbst wenn die von der Regierung vorgebrachten Beispiele der Wahrheit entsprechen und nicht mit dem Schutzziel im Einklang stünden, «hat dies nicht automatisch zur Folge, dass ein erheblich stärkerer Eingriff deswegen gerechtfertigt wäre». Quasi nach dem Motto: «Es kommt nun auch nicht mehr darauf an.»

Vor diesem Hintergrund ist das Verdikt des Verwaltungsgerichts also klar: Am Bau der Umfahrungsstrasse besteht kein gleichwertiges Interesse von nationaler Bedeutung wie am Natur- und Heimatschutz – trotz kantonaler Abstimmung.

Selbst wenn man die Argumentation Lärm- und Luftverschmutzung heranziehen wolle, sind die durch die Entlastungsstrasse zu erwartenden Verbesserungen zu marginal, schreiben die Richter. «Zumal nur eine Umlagerung der Umweltprobleme stattfinden würde.» Die Klus wartet also weiter auf bessere Zeiten ...

Die Klus Eine Gründung der Grafen von Falkenstein Im «Historischen Lexikon der Schweiz» steht zur Klus: Vermutlich um 1240 gründeten die Grafen von Falkenstein ein ummauertes Städtchen. 1331 wurde ein Siechenhaus erwähnt. 1375 wurde das Städtchen von den Guglern verbrannt und verödete. 1420 fiel die Klus mit der Herrschaft Alt-Falkenstein an die Stadt Solothurn, die sie der Gemeinde Balsthal zuteilte. Mitte 15. Jahrhundert begannen sich Glaser in Klus niederzulassen. Der Ort blühte auf; 1479 wird eine Hammerschmiede erwähnt, wenig später eine Eisenschmelze zur Verhüttung des Bohnerzes im Tal. Um 1600 profitierte die Klus vom Passverkehr; dominierend wurde der seit 1592 erwähnte Gasthof Hirschen. 1632 kam es zum Kluserhandel, einem Zusammenstoss zwischen Solothurnern und durchziehenden Berner Truppen. Grosse Bedeutung erhielt die Klus ab 1813 mit der Errichtung eines Hochofens durch Ludwig von Roll. 1827 wurde eine Giesserei angegliedert, die 1983 schloss. (szr/mgt)

