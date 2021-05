Verkehrsanbindung Thal «Thaler Bevölkerung steht hinter der Verkehrsverbindung»: Hinteres Thal wehrt sich für Millionenprojekt Die Standort- und Wirtschaftskommission Welschenrohr-Gänsbrunnen ist klar für die Verkehrsanbindung Thal. Man sei eine Region und solle solidarisch sein, findet etwa die Gemeindepräsidentin. Fränzi Zwahlen-Saner 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Staufaktor Thalbrücke in Balsthal: «Die geplante Verkehrsanbindung Thal kommt der ganzen Region zugute», heisst es aus Welschenrohr-Gänsbrunnen. Bruno Kissling

Gegner und Befürworter der Verkehrsanbindung Thal melden sich derzeit zu Wort, denn das Solothurner Stimmvolk wird in diesem September über die 74-Millionen-Vorlage abstimmen. Dies, weil ein Gegner-Komitee das Referendum ergriffen hat.

Stefan Schneider. Patrick Luethy

Nun meldet sich eine Stimme aus dem hinteren Thal: die Standort- und Wirtschaftskommission Welschenrohr-Gänsbrunnen. «So wie es der Präsident des Referendumskomitees Fabian Müller darstellt, dass sich sogar viele Thaler gegen das Umfahrungsprojekt stellen, so ist es nicht», beginnt der Präsident der Kommission, Stefan Schneider.

«Allen Solothurner Stimmbürgern sei gesagt: Die Thaler Bevölkerung steht grossmehrheitlich hinter dem Projekt.»

Das hätten die Anwesenden an den vergangenen Budgetgemeindeversammlungen bekräftigt, als von den acht Gemeinden im Thal, sechs eine Finanzspritze von insgesamt 2 Mio. Franken – anteilmässig verteilt auf ihre Einwohnerzahl – zugunsten der flankierenden Massnahmen, die Balsthal ergreifen muss, bewilligten.

Gute Erreichbarkeit heisst Wohnqualität

«Das Umfahrungsprojekt, welches die Stausituation in der Klus verbessern soll, wird dazu beitragen, dass unsere Jungen vermehrt im Thal wohnen bleiben», ist Unternehmer und ­Vizepräsident der Kommission Benno Schmid sicher. «Und dieser Aspekt ist nur ein Mosaiksteinchen im gesamten Argumentarium für die Verkehrsanbindung». Man könne nicht erklären, eine attraktive Wohngegend zu sein, und dann müsse derjenige, der im Thal wohnt, tagtäglich den Stau aushal- ten. Schmid führt weiter aus: «Klar könnte man sagen, wir Welschenrohrer sind ja weit weg von Thalbrücke und Klus und haben die Möglichkeit, via Weissen­steintunnel oder Balmberg Richtung Solothurn zu pendeln. Doch gibt es auch viele, die ihren Arbeitsplatz im Gäu oder gar in Zürich haben.» Auch als Unternehmer und Arbeitgeber im Thal habe man mit der erschwerten Erreichbarkeit zu kämpfen.

«Wir sind eine Region und sollten solidarisch sein»,

Theres Brunner. Patrick Luethy

sagt Theres Brunner, die Gemeindepräsidentin von Welschenrohr-Gänsbrunnen, denn das ganze Thal sei von der Stausituation in der Klus stark betroffen.» Auch sie ist überzeugt: «95 Prozent der Thaler sind für die Verkehrsanbindung.» Und den Gegnern, die glauben, ein effizienter eingesetzter ÖV könnte das Problem lösen, müsse man sa- gen: «Schon aus finanzieller Sicht kann ein Busangebot nie so attraktiv ausgestaltet sein, dass ein merklicher Anteil Auto-Pendler umsteigen würde.» Wobei betont werden müsse, dass schon vieles in diesem Bereich verbessert wurde. «Das Thal muss sich entwickeln können», ergänzt Beat Allemann, Fiko-Präsident der Gemeinde. «Wir wollen nicht zu einer Art Ballenberg werden. Nach all den Jahren der Diskussion um eine Umfahrung, ist diese Variante die optimale Lösung. Auch schon, um dem Städtchen Klus wieder zum Leben zu verhelfen.»

Die jetzt kritisierte Finanzierung einer Pro-Kampagne mittels Steuergeldern sei kein Problem, sagt Stefan Schneider noch, denn der Souverän habe die Unterstützung ja beschlossen. Nochmals: «Wir Thaler sind für die Verkehrsanbindung.»