Härkingen: Diskussionen über die Einführung von Tempo 30

Verkehr Eine Modeerscheinung oder in Härkingen dringend nötig? Am Infoanlass wurde über Tempo 30 diskutiert Auf den Gemeindestrassen von Härkingen soll flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden. An einer Informationsveranstaltung orientierte der Gemeinderat über das Projekt. Dabei wurde vor allem über den Schulweg und ein Naherholungsgebiet debattiert. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 02.03.2023, 11.55 Uhr

Nach anderen Dörfern im Gäu soll nun auch in Härkingen Tempo 30 auf den Gemeindestrassen eingeführt werden. Das Anliegen sei mehrfach im Rahmen der Mitwirkung der aktuell laufenden Ortsplanungsrevision geäussert worden, sagte Gemeindepräsident André Grolimund kürzlich. Am Mittwochabend fand nun ein Informationsanlass im Fröschensaal statt.

Gemeindepräsident André Grolimund. zvg

Rund 50 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. «Mehr als an mancher Gemeindeversammlung», stellte Grolimund mit einem Schmunzeln fest. Einleitend betonte der Gemeindepräsident, dass Tempo 30 in Härkingen einfach und kostengünstig umgesetzt werden könne. Die Finanzierung erfolge über den bestehenden Fonds für Verkehrsmassnahmen und stelle keine Belastung der Gemeindefinanzen dar. Derzeit wird mit Kosten von rund 70’500 Franken, plus/minus 20 Prozent, gerechnet.

Die Hauptgründe für Tempo 30 sind laut Grolimund die Sicherheit für den Langsamverkehr und die Steigerung der Lebens- und Wohnqualität in den Quartieren von Härkingen. Die Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger – vor allem für Schulkinder – könne mit Tempo 30 deutlich erhöht werden.

Keine Einführung ausserhalb eines Siedlungsgebiets

Grolimund betonte, dass die Umsetzung ausschliesslich auf den Gemeindestrassen vorgesehen ist. «Das Basisnetz sind Kantonsstrassen, da ist Tempo 30 kein Thema.» Auch für Gemeindestrassen ausserhalb eines Siedlungsgebiets sei keine Temporeduktion geplant, so etwa am Buchenrain.

Dieser Punkt sorgte bereits für erste Diskussionen: Entlang dieses Naherholungsgebiets seien viele Familien mit kleinen Kindern unterwegs, er habe schon oft brenzlige Situationen beobachtet, sagte ein Votant. «Hier muss dringend Tempo 30 eingeführt werden.»

Matthias Wyss vom Oensinger Planungsbüro BSB und Partner erklärte, dass solche Vorhaben von der kantonalen Verkehrskommission kaum genehmigt würden. Doch wenn es ein Bedürfnis sei, wolle man dieses Anliegen trotzdem aufnehmen, sagte Grolimund.

Mit Markierungen, Tafeln und Stelen sollen 30er-Zonen gekennzeichnet werden. Patrick Lüthy

Es gab aber auch kritische Stimmen: «Tempo 30 ist eine Modeerscheinung, in Zürich wurde damit angefangen, und plötzlich machen es alle», sagte ein Anwesender. Durchgeführte Messungen im Dorf würden ja zeigen, dass vielerorts bereits deutlich weniger schnell als 50 Stundenkilometer gefahren werde. Am sichersten sei es sowieso, wenn gar kein Auto durchfährt. «Kommt bloss nicht mit Fahrverboten», ertönte es nach diesem Votum aus den Zuhörerreihen.

Anliegen bis am 17. März einreichen

Schliesslich konnten sich die Anwesenden an grossen Plänen einen Überblick verschaffen und beim Gemeindepräsidenten, beim Gemeindevizepräsidenten und Ressortverantwortlichen André Repond sowie den Kommissionsmitgliedern weitere Anliegen anmelden.

Noch bis zum 17. März hat die Bevölkerung Zeit, ihre Wünsche und Vorschläge bei der Gemeinde zu deponieren. An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni wird über das Projekt abgestimmt. Die Umsetzung ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen.

«Kommen Sie gut nach Hause und geniessen Sie noch Tempo 50», sagte Gemeindepräsident André Grolimund zum Abschied mit einem Lachen.

