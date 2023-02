Welschenrohr: Raiffeisen im Dorfzentrum steht zum Verkauf

Verkauf? Drei Jahre schon steht die Filiale leer: Nun will die Raiffeisenbank ihre Räume in Welschenrohr verkaufen Drei Jahre nach der Schalterschliessung in Welschenrohr-Gänsbrunnen möchte die Raiffeisenbank nun ihre leerstehende Filiale an die Einwohnergemeinde verkaufen. Ob dies gelingt, entpuppt sich wohl als eine Frage des Geldes. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Steht seit drei Jahren leer: die Raiffeisenbank-Filiale in Welschenrohr-Gänsbrunnen. Bruno Kissling

Vor rund drei Jahren wurde der Schalter der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental in Welschenrohr geschlossen. «Wir haben uns die Kundenfrequenzen angeschaut und da müssen wir, ohne zu beschönigen, sagen: Wir hätten schon länger den Schalter schliessen müssen», lautete damals die Begründung der Bankleiterin Cornelia Dippon bei einer Aussprache zwischen der Bankleitung und der Gemeinde.

Seither stehen die Räume im Dorfzentrum leer. Doch dies könnte sich schon bald ändern. Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen gedenkt, die leerstehenden Räume zur Eigennutzung zu kaufen.

«Die Raiffeisenbank hat uns die Räume zum Kauf angeboten», bestätigt Gemeindepräsidentin Theres Brunner. An der Gemeinderatssitzung vom Montagabend seien die Gemeinderäte über das Kaufangebot informiert worden. «Sie würden den Kauf der ehemaligen Filiale grundsätzlich begrüssen. In einem ersten Schritt muss jedoch abgeklärt werden, ob der Kauf für die Gemeinde überhaupt finanzierbar ist.»

Das Dorfzentrum soll belebt wirken

Die Dorfzentren vieler ländlichen Gemeinden verloren in den letzten Jahren an Attraktivität. Firmen sowie Einkaufsläden, die zuvor diese Räume prägten, schlossen ihre Türen. Die Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen ist laut Brunner gewillt, ein solches Dorfsterben zu verhindern:

«Der Kauf bietet uns die Möglichkeit, das Dorfzentrum aufzuwerten. Wir wollen, dass unser Dorf belebt wirkt.»

Auch deshalb ist die Gemeindepräsidentin froh, dass mit dem Tagestreff Generationen heute wieder ein weiteres Schaufenster im Dorfzentrum genutzt wird.

Eine Idee für die Nutzung der allfällig erworbenen Lokalität gibt es laut Brunner bereits: Es bestehe die Möglichkeit, die Gemeindeverwaltung, die jetzt im ersten Obergeschoss des gleichen Gebäudes liegt, nach unten zu zügeln. Die Räume im Obergeschoss würden in diesem Fall verkauft und zu neuem Wohnraum umgebaut werden. «Eine Gemeinde kann letztendlich keine Liegenschaften horten.»

Die Gemeindeversammlung entscheidet

Stehen und fallen wird das Geschäft mit den finanziellen Ressourcen der Thaler Gemeinde. Mit den beiden budgetierten Projekten «ARA-Anschluss Gänsbrunnen» und «Erschliessung Bärenacker–Stierenberg» in der Höhe von insgesamt rund zweieinhalb Millionen Franken stehen in diesem Jahr schon kostspielige Investitionen an. «Diese belasten unser Budget bereits stark», erklärt Brunner. Ob diese Investitionen für die Gemeinde stemmbar seien, werde nun abgeklärt.

Wie sich die Gemeinde entscheidet, steht noch in den Sternen. Über den Kauf muss die Gemeinde im Laufe dieses Jahres entscheiden. Wie bei derartigen Investitionen üblich, hätte die Gemeindeversammlung das letzte Wort.

