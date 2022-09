Verein Wisent Thal 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Thaler Wisent-Ansiedlung Der Kanton gibt 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds zur wissenschaftlichen Untersuchung der Wisent-Ansiedlung im Thal. Das beschloss der Regierungsrat letzte Woche.

Drei der bereits ausgesuchten Wisente für Wisent-Projekt Thal. Sie leben derzeit noch im Wildnispark Langenberg in Langnau am Albis. Bruno Kissling

Der Verein Wisent Thal ersuchte den Regierungsrat Kanton Solothurn um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds zu Gunsten des Artenförderungsprojekts «Wisent-Ansiedlung im Thal». Der Regierungsrat hat diesem Antrag vergangene Woche stattgegeben. Er begründet dies folgendermassen:

«Das Artenförderungsprojekt zur Wisent-Wiederansiedlung im Thal soll einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer gefährdeten Huftierart leisten und einen gesellschaftsfähigen Schritt in Richtung Wiederherstellung der vollständigen Lebensgemeinschaft im mitteleuropäischen Wald tun.» Und weiter: «Seit einigen Jahrzehnten gibt es in Osteuropa und seit neun Jahren im deutschen Rothaargebirge wieder mehrere komplett frei lebende Wisent-Herden, auch in normal genutzten Wirtschaftswäldern.»

Geld für die wissenschaftliche Abklärung in den nächsten fünf Jahren

Fundierte wissenschaftliche Abklärungen hinsichtlich der Ökologie dieser einst einheimischen Wildtierart in unserer Kulturlandschaft seien daher sinnvoll. Gemäss Projekt «Wisent Thal» sollen diese Abklärungen während der bewilligten Versuchsphase innerhalb der nächsten fünf Jahre durchgeführt werden. In dieser Zeit soll der Entscheid das weitere Vorgehen über belastbare wissenschaftliche Grundlagen erarbeitet werden.

Der Regierungsrat schreibt weiter: «Der Verein will mit einer Wisent-Testherde untersuchen, ob der im Mittelalter ausgerottete Wisent heute als Wildtier im Jura tragbar ist. Das Testgelände umfasst in einer ersten Phase von zwei Jahren ungefähr 50 Hektaren und in der zweiten Phase 106 Hektaren. Die eingezäunte Fläche soll während der Projektzeit weiterhin land- und forstwirtschaftlich sowie jagdlich genutzt werden.» Für das Gesamtprojekt sind Kosten in der Höhe von 3,9 Mio. Franken budgetiert.

100'000 Franken, aufgeteilt in zwei Tranchen

Aufgrund dieser Tatsachen gewährt der Regierungsrat dem Verein Wisent Thal an die Kosten der wissenschaftlichen Abklärungen über das Projekt einen Beitrag von insgesamt 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. «Diese Beitragszusicherung ist auf fünf Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne weiteres.» Eine erste Tranche des Betrages von 50'000 Franken soll noch in diesem Jahr ausbezahlt werden; die zweite Tranche im Jahr 2026.