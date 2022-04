Naturpark Thal: Verein Region Thal sucht Ersatz für Nino Joller

Verein Region Thal Der Naturpark Thal sucht eine Persönlichkeit für das Präsidium – mit Bezug zur Region Nino Joller, Präsident des Vereins Region Thal und damit auch Präsident des Naturpark Thal, gibt seine Aufgaben per Anfang Mai ab. Bis eine neue Persönlichkeit gefunden wird, übernimmt der Vizepräsident Freddy Kreuchi. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nino Joller: «Bei meinen eigenen Ansprüchen an die präsidiale Amtsführung wollte ich keine Abstriche machen.» Patrick Lüthy

«Für den 35-jährigen Balsthaler Nino Joller haben sich die beruflichen Gegebenheiten als Mitglied der Geschäftsleitung eines schweizweit tätigen Unternehmens so stark verändert, dass er seinen eigenen hohen Ansprüchen ans Präsidium nicht mehr gerecht werden kann», heisst es in einer Medienmitteilung des Naturparks, welche diese Woche verschickt wurde.

Im Dezember 2020 wurde Joller als Nachfolger von Bruno Born, Aedermannsdorf, zum Präsidenten des Vorstands des Vereins und damit auch des Naturparks Thal gewählt.

Nino Joller erklärt in einem Gespräch seine Beweggründe für die Demission:

«Als ich eineinhalb Jahre vor meinem Amtsantritt für das Präsidium angefragt wurde, stand ich vor einer anderen Ausgangslage.»

Tatsächlich ist Joller in eine Branche beruflich engagiert, die seit Jahren am Boomen ist. Er ist Head Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Helion, Bouygues E&S InTec Schweiz AG und aufgrund einer Reorganisation in der Firma seit Oktober letzten Jahres schweizweit gefragt und unterwegs. Das in einem Unternehmen, das in allen drei Sprachregionen tätig ist und das allein in den letzten eineinhalb Jahren um 250 Mitarbeitende gewachsen ist.

Arbeit sei viel arbeitsintensiver, als zu Beginn angenommen

«War diese Arbeit zu Beginn der Pandemie noch sehr gut via Homeoffice zu erledigen, hat sich das seit den Lockerungen doch ziemlich verändert, denn es besteht ein klarer Nachholbedarf an physischen Treffen», erklärt Joller.

«Dies hat zur Folge, dass ich im Vergleich zu vorher überproportional oft unterwegs bin.»

Dazu komme, dass die Arbeit als Präsident des Vereins Region Thal sehr viel arbeitsintensiver sei, als er dies zu Beginn angenommen habe. «Bei meinen eigenen Ansprüchen an die präsidiale Amtsführung wollte ich keine Abstriche machen», und auch für seine Familie wollte der verheiratete Vater zweier Kinder noch vorhanden sein. «Deshalb kam ich konsequenterweise zum Schluss, dass ich das Präsidium niederlege», so Jollers Entschluss.

Impulse für Innovationen vermittelt

In seiner Amtszeit habe er nicht alles umsetzen können, was er sich vorgenommen habe, erklärt der scheidende Präsident. Einiges sei aber dennoch erreicht worden: «Letzten Herbst wurde zum ersten Mal der sogenannte Naturparkgipfel einberufen, ein Anlass, zu dem alle, die sich in irgendeiner Form mit dem Naturpark und seinen Projekten beschäftigen, zusammenkommen.» Dieser habe sich etabliert hat und werde 2022 wiederholt.

Zudem seien unter seiner Führung gewisse strukturelle und organisatorische Bereinigungen im Naturpark und im Verein Region Thal angegangen worden. Den einen oder anderen Impuls für Innovationen habe er ebenfalls vermittelt. Seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger wünscht Nino Joller viel Erfolg im Amt. «Und mehr Zeit für das Präsidium, als mir zuletzt zur Verfügung stand.»

Freddy Kreuchi wird das Amt bis zur Neuwahl interimistisch übernehmen. Patrick Lüthy

Jollers Amt wird bis zur Neuwahl Vizepräsident Freddy Kreuchi interimistisch übernehmen. Derweil sucht eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Vorstandsmitglied Marcel Allemann eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Joller. Allemann sagt: «Als Dreierteam werden Bruno Born, Freddy Kreuchi und ich in den nächsten zwei Wochen Kandidaten suchen und Gespräche führen. Unser Ziel ist, der Delegiertenversammlung im Herbst 2022 eine Persönlichkeit zur Wahl vorschlagen zu können.»

Man suche eine Persönlichkeit, die idealerweise im Thal zu Hause ist, die Region und ihre Vorzüge kennt und sich mit ihr themenübergreifend und auch mit dem Naturpark Thal identifizierten kann. «Es muss jemand sein, der Verwaltungsratsqualitäten aufweist, führt er doch als Präsident ein KMU. Vielleicht fühlt sich auch jemand durch diesen Zeitungsartikel angesprochen», so Allemann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen