Velotouren Lust auf eine Fahrradtour in der Region? Diese Möglichkeiten gibt es im Thal-Gäu Es ist Anfang Mai, der Frühling ist da und der Sommer steht schon langsam vor der Türe. Es ist wieder Zeit, draussen zu sein. Hier eine Übersicht zu den Velorouten in der Region Thal-Gäu.

Im Thal-Gäu gibt es Velotouren für verschiedene Geschmäcker (Symbolbild). Lisan Vugts

Der Frühling ist nun endlich angekommen: Die Landschaften ergrünen und das Wetter lädt förmlich dazu ein, die Zeit draussen zu verbringen. Seit der Pandemie scheinen viele die Lust am Radeln an der frischen Luft entdeckt zu haben. Rechtzeitig auf den Saisonstart präsentieren wir die Fahrradtouren für jeden Geschmack.

Wer einen gemütlichen Tag auf dem Fahrrad verbringen will, ohne dabei gross ins Schwitzen zu kommen, dem ist die Genusstour Thal zu empfehlen. Die Rundtour durch das Dünnernthal erstreckt sich über insgesamt 22,5 Kilometer und bietet etliche Möglichkeiten zum Verweilen.

Man passiert beispielsweise das Freibad Moos in Balsthal, wo eine Abkühlung schon fast Pflicht ist. Zudem gibt es für Kulturinteressierte die St. Pankratiuskirche in Matzendorf zu besichtigen. Wer ohne Picknick unterwegs ist und während der Tour hungrig wird, hat zum Beispiel im Restaurant Reh in Herbetswil die Möglichkeit, seine eigene Forelle zu fischen.

Es gilt zu beachten, dass ein Fahrrad mit guten Pneus vorhanden sein sollte, da die Strecke vorwiegend auf Schotterstrasse verläuft. Ist man nicht im Besitz eines fahrtüchtigen Velos, kann im Bikehouse oder Sporthouse in Balsthal ein Fahrrad gemietet werden.

Informationen zur Strecke Routenlänge: 22,5 Kilometer

Höhendifferenz: 296 Meter

Zeit: 2 Stunden

Schwierigkeitsgrad Technik: leicht

Schwierigkeitsgrad Kondition: leicht

Wissen Sie noch nicht, wo ihr Familienausflug am Wochenende hinführen soll? Warum nicht zwischen den imposanten Juraketten eine Radtour mitsamt Kindern unternehmen? Dafür bietet sich eine Route entlang dem Balsthaler Moos durch Laupersdorf und Matzendorf in Richtung hinteres Thal und wieder zurück bestens an.

Die flache Strecke, die auf einem Teil der Genusstour Thal entlangführt, passiert diverse Vergnügungs- und Verpflegungsstationen, ideal also für Kinder. Macht man einen kleinen Umweg, kann man sich zum Beispiel im Pub Loch Ness in Laupersdorf auf der Terrasse verpflegen. Am Schluss der Tour kann man sich in Balsthal bei einer Runde Minigolf vom Fahrradfahren erholen.

Informationen zur Strecke Routenlänge: 15,2 Kilometer (hin und zurück)

Höhendifferenz: 15 Meter

Zeit: 1 Stunde

Schwierigkeitsgrad Technik: leicht

Schwierigkeitsgrad Kondition: leicht

Eine weitere Möglichkeit ist ein Abschnitt der Jurasüdfussroute: Denn der Abschnitt zwischen Olten und Oensingen führt oft über Nebenstrassen, ist ziemlich flach und deshalb geeignet für eine Familienausfahrt.

Informationen zur Strecke Routenlänge: 17 Kilometer

Höhendifferenz: 60 Meter

Zeit: 1 Stunde

Schwierigkeitsgrad Technik: leicht

Schwierigkeitsgrad Kondition: leicht

Natürlich gibt es auch Touren für diejenigen, die gerne motorisiert unterwegs sind. Diese dürfen selbstverständlich auch etwas coupiert sein. Eine Möglichkeit bietet die Strecke mit Start in Balsthal, dann hoch auf den Brunnersberg, durch das Guldental und zurück nach Balsthal. Sehenswert ist das Museum Haarundkamm in Mümliswil, aber auch die Ruine Neu-Falkenstein ist einen Besuch wert.

Dass man nicht plötzlich ohne Strom stehen bleibt, sollte das Bike natürlich vorher aufgeladen werden. Wer das allerdings vergisst, hat noch die Möglichkeit, sein E-Bike zu Beginn der Route beim Bahnhof Balsthal aufzuladen. Um allen Eventualitäten vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Akkukabel dabei zu haben, so ist das Laden an jeder Steckdose möglich.

Informationen zur Strecke Routenlänge: 26 Kilometer

Höhendifferenz: 670 Meter

Zeit: 2 Stunden

Schwierigkeitsgrad Technik: mittel

Schwierigkeitsgrad Kondition: mittel

Mit dem Jura vor der Haustür ist die Region zweifelsohne auch ein Paradies für Mountainbiker. Die Veloland Mountainbike Route 44 ist jedoch die einzige offizielle Strecke im Thal-Gäu. Anknüpfend an die bestehende Mountainbike-Strecke Nummer 44 von SchweizMobil, die von Chasseral auf den Weissenstein führt, bietet sie unterschiedliche Wegarten, von Singletrails über Wanderwege bis zu Weiden und Wiesen. Ziel des Trails ist Balsthal.

Aber Achtung, die Strecke ist heuer vom 25. April bis Mitte Juli aufgrund von Bauarbeiten an der Oberbergstrasse in Balsthal unterbrochen. Eine Umleitung ist jedoch vor Ort signalisiert.

Informationen zur Strecke Routenlänge: 33 Kilometer

Höhendifferenz: 2650 Meter

Zeit: 3 Stunden

Schwierigkeitsgrad Technik: mittel

Schwierigkeitsgrad Kondition: mittel

