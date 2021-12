Balsthal ein «Hot Spot» für Velodiebe?

Velodiebstähle In Balsthal ist man sich sicher: Da waren Profis am Werk – die Polizei sieht aber kein besonderes Muster Wertvolle E-Bikes wurden aus Garagen gestohlen. Es kamen auch Batterien und Motoren weg, und in das Bike House ist ebenfalls eingebrochen worden. Laut Polizei ist Balsthal aber kein «Hot Spot» für Velodiebe. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Daniel Probst, Geschäftsführer vom Bike House in Balsthal, und Markus Schindelholz zeigen eines der vier E-Bikes ohne Akku. Hans Peter Schläfli

Das war ein böses Erwachen: An einem schönen Sonntagmorgen sah Markus Schindelholz, dass bei seinem E-Bike an der Stelle, wo eigentlich der Motor sein sollte, nur noch die Kabel lose herumhingen. Dasselbe Bild beim Bike seiner Tochter. Batterie, Motor und Keilriemen waren gestohlen und an beiden Rahmen hatte es massive Beschädigungen, weil die Diebe mit grobem Werkzeug vorgegangen waren.

«Als ich den Diebstahl auf der Zentrale der Kantonspolizei melden wollte, hiess es nur, ich solle die Sache am Montag bei uns auf dem Posten melden», erzählt Schindelholz. «Es war der Polizeiposten Balsthal, der die Spurensicherung zu uns geschickt hat. Schliesslich könnte es an den zurückgelassenen Rahmen eine Spur der Täter geben.» Der finanzielle Schaden sei nicht das Einzige.

«Wir wurden offensichtlich ausspioniert. Die Diebe sind in der Nacht zurückgekommen und wussten genau, was sie wollten. Dass Kriminelle bei uns zu Hause waren, das gibt ein ganz schlechtes Gefühl.»

Die Polizei erkennt kein Muster Auf Anfrage teilte die Kantonspolizei Solothurn mit, dass weder die Gemeinde Balsthal noch den Bahnhof Balsthal als Hotspot für E-Bike-Diebstähle sei. Die Statistik zeigt, dass im Jahr 2020 in Balsthal drei E-Bike-Diebstähle gemeldet wurden. Aus dem Jahr 2021 sind der Polizei bis zum heutigen Tag sechs Bike-Diebstähle in Balsthal bekannt, wobei auffällt, dass vier davon seit September gemeldet wurden. Auch der Diebstahl bei der Familie Schindelholz taucht in der Statistik auf. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurde im Jahr 2021 ein Fall im Zusammenhang mit E-Bike-Diebstählen aufgeklärt», schreibt die Kantonspolizei zu ihrer Erfolgsrate. (hps)

Im Balsthaler Bike House repariert Daniel Probst die Velos der Familie Schindelholz. «Ich habe noch nie so etwas gesehen», sagt der Experte, «da waren richtige Profis am Werk. Die Diebe wussten genau, wo man mit dem Werkzeug ansetzen muss, um den Akku und den Motor vom Rahmen zu brechen.» Er denkt, dass zwei Kriminelle mindestens eine ganze Stunde brauchten, um die Velos so zu demontieren.

Hier fehlt der Akku. Hans Peter Schläfli

Dafür, dass gerade jetzt viel gestohlen wird, hat Probst eine Erklärung: «Der Markt ist ausgetrocknet, alle wollen E-Bike fahren. Es gibt Lieferengpässe und auch bei den Occasionen sind die Preise hoch. Das macht das Geschäft für kriminelle interessant.» Diebesbanden hätten es auf Motoren, Akkus und Keilriemen abgesehen, weil diese mit rund 3000 Franken den halben Wert der Bikes darstellen. Im Bike House sind E-Bikes der neusten Generation ausgestellt und einige der Topmodelle kosten über 10'000 Franken.

Der Besitzer zeigt eine Tür an der Hinterseite, die gewaltsam aufgebrochen wurde. «Die dachten, dass sie hier in den Laden eindringen können, es geht aber nur in den Heizungsraum. Die waren sicher enttäuscht.» Er habe sofort reagiert, die Sicherheitsanlage ausgebaut und neue Kameras montieren lassen.

«In Egerkingen sind in einer einzigen Quartierstrasse sechs wertvolle E-Bikes gestohlen worden. Für die billigeren Velos haben sich die Diebe nicht interessiert, die haben sie stehen lassen», weiss Daniel Probst von weiteren Fällen.

Dass die Polizei kein Muster erkennt, kann er nicht verstehen. Alleine im Quartier Oberfeld, wo die Familie Schindelholz wohnt, kenne er zwei weitere Fälle. «Aus einer Garage wurden zwei E-Bikes gestohlen und in ein anderes Haus, wo es auch teure Velos hat, wurde über die Waschküche in die Garage eingebrochen. Wir wären froh, wenn die Polizei ab und zu eine Patrouille durch das Oberfeld schicken würde.» Markus Schindelholz hat reagiert: «Unser Carport wird jetzt mit Kameras überwacht und die E-Bikes nehmen wir ins Haus.»

Sicherheitstipps der Polizei Zu Hause: Auch in der eigenen Garage oder im Kellerraum sollte man E-Bikes mit einem hochwertigen Schloss sichern. Akku und Display entfernen und mit in die Wohnung nehmen. In der Stadt: E-Bikes lieber gut gesichert (mit einem hochwertigen Schloss) an einem belebten und nach Möglichkeit einsehbaren Platz abstellen als an einem dunklen Ort. Am Arbeitsort: Wer mit einem E-Bike zur Arbeit fährt, sollte sich erkundigen, wo dieses gut gesichert (das heisst, mit einem hochwertigen Schloss) abgestellt oder noch besser eingestellt werden kann. (kps)

