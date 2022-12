Ungewöhnliches Rennen Der tollkühne Ritt auf der Harasse: Besuch am Bierkistenrennen in Wolfwil Am Samstag fand in Wolfwil das vierte Bierkistenrennen statt. Es hat mehrere hundert Menschen angezogen. Nebst den spektakulären Rennen stand auch das Zusammensein im Fokus. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.12.2022, 13.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fahrbarer Untersatz der anderen Art: Bierkistenrennen in Wolfwil Andre Veith

Eine Bierkiste, ein kleiner Motor, vier Räder, eine Lenkstange und fertig ist das Renngefährt. Zum vierten Mal hat am Samstag in einer Halle im Industriegebiet Bännli in Wolfwil ein Rennen mit genau diesen fahrbaren Bierkisten stattgefunden.

Vorbei an Holzpaletten, Plastiktüten und Pflanzen, entlang von Plastikbändern über die Ziellinie. Und das möglichst schnell. So in etwa lässt sich die Idee des Bierkistenrennens zusammenfassen. Gas gegeben wird wie bei einem Motorrad: am rechten Griff der Lenkstange. Gebremst wird mit den Füssen. Wobei: Die Bierkisten können nur etwa 15 Stundenkilometer schnell fahren.

Früher Partys, heute Rennen

Hinter dem Anlass steht eine zehnköpfige Freundesgruppe in den Dreissigern aus Wolfwil selbst. Andreas Ackermann ist für das Marketing zuständig. Er sagt: «Früher haben wir oft Partys organisiert. Jetzt, da wir etwas älter geworden sind, machen wir eher Anlässe für die ganze Familie.»

Warten auf den Start. Andre Veith Es scheint Spass zu machen. Andre Veith Nahaufnahme der fahrbaren Untersätze. Andre Veith Andre Veith Die Motoren. Andre Veith Andre Veith Vor dem Start. Andre Veith Andre Veith Andre Veith Anderes Gefährt, ebenso viel Freude: Blick an die Zuschauerfront. Andre Veith

Das Teilnehmerfeld des Bierkistenrennens sei denn auch bunt durchmischt. Von Jung bis Alt sei alles dabei, so Ackermann. Damit passe das Rennen mit den ungewöhnlichen Fahrzeugen auch gut zu einem Dorf wie Wolfwil.

Für das Rennen anmelden muss man sich nicht. Man kann einfach vorbeigehen, das Startgeld bezahlen und dann etwa zehn bis zwölf Minuten fahren. Ackermann: «Das Geld, das wir einnehmen, brauchen wir jeweils wieder für den nächsten Event.» Vor dem Rennen rechnete er mit etwa 700 Teilnehmenden. Gekommen sind effektiv mehrere hundert Leute.

Zum ersten Mal hat der Event 2018 stattgefunden. Seit Januar 2020 bis am vergangenen Samstag habe es dann keinen Event mehr gegeben.

Teilnehmende basteln Kisten nicht selbst

Anders als etwa bei einem Seifenkistenrennen basteln die Teilnehmenden die Bierkisten nicht selbst. Die Organisatoren stellen sie zur Verfügung. Wie bei einem Gokart-Rennen, bemerkt Ackermann, der selbst auch aus Wolfwil stammt. Die fahrenden Bierkisten haben aber auch die Organisatoren nicht selbst gebaut. Sie werden gemietet.

Nach den Vorrunden gibt es ein Finalrennen, bei den die schnellsten Teilnehmenden gegeneinander antreten. Zu gewinnen gab es einen Pokal.

Nebst den Rennen stehe ganz klar der Spass und das Zusammensein im Fokus, sagt Ackermann. «Der Anlass soll die Leute zusammenbringen und auch für etwas Spektakel sorgen.» Diese Mischung sei bei den Leuten bisher sehr gut angekommen.

Bei der ersten Durchführung habe man noch verhaltene Reaktionen erhalten, weil die Leute noch nicht wussten, worauf sie sich bei der Teilnahme einliessen. Aber nach den vergangenen drei Ausgaben hätten die meisten Teilnehmenden vor allem gelobt, dass der Anlass mal etwas anderes sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen