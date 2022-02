Wildschweinschäden nehmen zu in Ramiswil

Ungebetene Besucher Wildschweinschäden in Ramiswil – Bauer Roman Lisser sagt: «Sie haben es auf die Rasenwurzeln abgesehen» Wildschweine zerstörten die Weide der Familie Lisser in Ramiswil. Drei der Tiere wurden bereits geschossen. Durch den Anstieg der Population wird die Jagd in den nächsten Jahren noch zunehmen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Wildschweine haben der Weide von Erwin und Roman Lisser aus Ramiswil zugesetzt. Mittels sensorbetriebenem Futterfass sollen die Tiere gefunden werden. Bruno Kissling

«Sie kommen von der Passwangstrasse her», sagt Landwirt Roman Lisser aus Ramiswil. Gemeint sind die Wildschweine, die seit knapp einem Monat der Weide der Familie Lisser zusetzen. Es sei für die Region ein altbekanntes Problem, aber in letzter Zeit sei es schlimmer geworden.

«In den letzten Jahren war immer nur die vordere Weide betroffen, in diesem Jahr ist auch die hintere Weide dazu gekommen. Das Problem ist, dass seit einem Monat eine zweite Gruppe von Wildschweinen ihr Unwesen treibt», erzählt der Landwirt.

Drei der Wildschweine bereits geschossen

Die Wildschweine haben es auf die Rasenwurzeln abgesehen. Bruno Kissling

Das Ärgerliche sei, dass es die Tiere auf die Rasenwurzeln abgesehen hätten und deshalb der Rasen nicht mehr nachwächst. Lisser sagt:

«Das ist ein Problem, da wir im Frühling die Kühe wieder auf der Weide halten wollen.»

Durch die Schwere des angerichteten Schadens seien immerhin bereits drei der Wildschweine vom zuständigen Jäger geschossen worden. Überhaupt möglich wurde der Abschuss, da die Jagdzeit für Wildschweine noch bis Ende Februar dauert.

Mit Futterfass zum Abschuss

Das Futterfass. Bruno Kissling

Den Abschuss vereinfacht hat ein Futterfass auf dem Feld, das per Sensor eine Nachricht an die Jäger schickt, wenn die Tiere davon fressen. «Da die Wildschweine zum Teil die ganze Nacht auf der Wiese verbringen, erhöht das die Chance auf einen Jagderfolg», erklärt Lisser.

Doch auch mit ausgeklügelten Techniken sei die Jagd auf Wildschweine nicht einfach. Silvia Nietlispach vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn erklärt:

«Das Wildschwein ist ein intelligentes und sehr schnelles Wildtier und weiss sehr genau, sich der Jagd bestmöglich zu entziehen. Deshalb benötigt die Jagd auf Wildschweine viel Erfahrung, Geduld und Ausdauer.»

Die Schäden durch Wildschweine variieren

Der grössere Schaden von Wildschweinen auf den Feldern von Lisser widerspiegele jedoch den Trend vom Jahr 2021 nicht. «Die Anzahl der Vorfälle ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Während es 2020 sehr viele Fälle gab, waren es im Jahr 2021 etwas weniger», meint Adrian Kohler vom Solothurner Bauernverband.

«Dass nicht jedes Jahr gleich viele Schäden entstehen, hängt von mehreren Faktoren ab», erklärt Nietlispach. Nach sogenannten Mastjahren, wenn also reichlich Nahrung für die Wildschweine vorhanden war, entstünden normalerweise weniger Schäden im Offenland.

«Gleichzeitig kurbelt ein reiches Nahrungsangebot, verbunden mit einem milden Frühjahr, auch die Fortpflanzung der Wildschweine an», sagt Nietlispach. Dies führe dazu, dass die Jagd wiederum verstärkt werden müsse und ein Zweijahresmuster entstehe.

Die Wildschweinabschüsse nehmen zu

Bei der Prävention von Schäden müssen laut Nietlisbach viele Faktoren berücksichtigt werden: störungsarme, zusammenhängende Waldgebiete, Berücksichtigung von Wildschweinvorkommen bei der landwirtschaftlichen Planung sowie eine effiziente Regulierung der Jagd.

Auf Wiesen und Weiden, in denen wiederholt Schäden durch Wildschweine verursacht wurden, gelte als zumutbare Verhütungsmassnahme seitens der Landwirtschaft die Einzäunung von Kartoffel-, Mais- und Getreidekulturen, sofern diese näher als 50 Meter am Waldrand stehen. Nietlispach erklärt:

«In der Regel ist ein elektrischer Zaun notwendig.»

Dass die Anzahl der Wildschweine steigt, bestätigt Nietlispach: «Der Abschuss von Wildschweinen hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Das widerspiegelt auch die Populationszunahme.» Dies erfordere in den kommenden Jahren voraussichtlich einen noch höheren jagdlichen Einsatz.

Wildschweine vermehren sich rasant. Keystone

Wenn Bauern von Wildschweinschäden betroffen sind, werden sie vom Kanton dafür entschädigt. Die Schadensabschätzung erfolgt nach anerkannten Richtlinien der Land- und Waldwirtschaftsverbände. «Bei einem Schaden von bis zu 600 Franken erfolgt die Wildschadenschätzung durch die Wildschadenschätzer des Jagdvereins», sagt Nietlispach.

Bei einem Schaden von über 600 Franken, oder wenn sich der Wildschadenschätzer und der Bauer nicht einig werden, komme ein Sachverständiger des Kantons zum Einsatz. Schäden bis 200 Franken werden als Bagatelle gesehen. Mit ihnen muss ein Landwirt oder eine Landwirtin leben.

Auch Jagdverein wird zur Kasse gebeten

Danach bezahlt der Kanton die Summe an den Landwirten. Ein Teil (35 Prozent) jedoch wird den Jagdvereinen Ende Jahr vom Kanton in Rechnung gestellt. «Damit werden die Jagdvereine in die Pflicht genommen, in ihren Revieren den Wildbestand im Gleichgewicht zu halten und die Schäden auf ein tragbares Mass zu begrenzen», erklärt Nietlispach.

Bei grossen Wildschäden könne das Departement je nach Höhe des Schadens, im Verhältnis zum Pachtzins eines Jagdrevieres, Massnahmen zur besseren Regulation der Wildbestände beschliessen.

