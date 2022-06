Unfälle in Neuendorf: Jetzt ergreift der Kanton Massnahmen

Unfallhotspots Knotenpunkte führen immer wieder zu Verkehrsunfällen: Jetzt sollen in Neuendorf Massnahmen ergriffen werden An den Kreuzungen Dorf- und Fridaustrasse und Wolfackerweg und Fridaustrasse in Neuendorf ereignen sich immer wieder Unfälle, teils tödliche. Dazu wurden zwei Studien durchgeführt, um handeln zu können. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

An der Kreuzung Fridau- und Dorfstrasse ausgangs Härkingen in Richtung Neuendorf kommt es immer wieder zu teils tödlichen Unfällen. (Archivbild) Bruno Kissling

Bereits 2006 haben Anwohnende und die Gemeinde Neuendorf den Kanton Solothurn aufgefordert, ausgangs Härkingen in Richtung Neuendorf, an der Kreuzung Dorf- und Fridaustrasse, zu handeln. An der Stelle gab es 2011, 2016, 2017 und 2018 Unfälle mit Sachschaden oder Leichtverletzten. 2020 verunglückte ein Motorradfahrer an der Stelle tödlich. Ein Jahr später verletzte sich eine Automobilistin leicht.

Stefan Gantenbein, stellvertretender Kantonsingenieur, sagte vor rund einem Jahr dieser Zeitung, dass dem Kanton die Unfallproblematik bewusst sei. Dazu wurden zwei Untersuchungen eingeleitet: Eine Road Safety Inspection, mit welcher überprüft wird, ob die Infrastrukturanlage Sicherheitsdefizite hat, sowie ein Road Safety Audit, um mögliche Sicherheitsmängel im Strassenprojekt zu erkennen. Die Studien wurden von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU erarbeitet.

In den Studien wurde auch überprüft, wie sich die gefahrenen Geschwindigkeiten zu den signalisierten Höchstgeschwindigkeiten verhalten. Durch die TomTom-Daten (aus dem Navigationssystem) sei aufgezeigt worden, dass die beim Dorfeingang erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde mit bis zu sechs Kilometern pro Stunde nicht erheblich überschritten werde, erklärt Gantenbein auf Anfrage.

Massnahmen, um Verkehrssicherheit zu erhöhen

Der Radius der Fridaustrasse ist zu eng. Bereits kleinere Lieferwagen müssen beim Abbiegen in die Neuendörfer Dorfstrasse ausholen und kommen so auf die Gegenfahrbahn. In der zweiten Inspektion, der Road Safety Inspection, seien auch der Zustand der Strasse, die Fahrgeometrien wie auch die Sichtweiten überprüft worden. Dabei seien die Empfehlungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung für das Strassenprojekt berücksichtigt worden, so Gantenbein.

Gemäss Gantenbein seien für eine Verbesserung der Sichtverhältnisse eine Aufweitung im Knotenbereich und eine Abbiegehilfe vorgesehen. Mit dem Versatz der Fahrspuren erhoffe man sich auch, dass die Geschwindigkeiten noch besser eingehalten werden.

Auch der Zustand der Strasse und die Sichtweite wurden vom Kanton untersucht. Bruno Kissling (Archiv)

Wann die Massnahmen umgesetzt werden können, ist derzeit noch nicht klar, sagt Jürg Stuber, Projektleiter Strassenbau des Amtes für Verkehr und Tiefbau. Das Projekt ist Teil der Sanierung der Neuendörfer Dorfstrasse, welches bereits im November 2019 aufgelegt war. In Teilabschnitten ist das Vorhaben jedoch aufgrund von Einsprachen blockiert. Diese würden aber nicht den Knotenpunkt zur Fridaustrasse betreffen, sondern die Bushaltestellen, erklärt Stuber.

Solange das Projekt nicht rechtskräftig sei, gebe es auch keine Bewilligung zur Ausführung. Seitens des Kantons prüfe man nun aber die Aufteilung des Projekts, damit Teilgenehmigungen ausgesprochen und die Massnahmen bei der Kreuzung umgesetzt werden können. Dieses Vorhaben liege derzeit beim Rechtsdienst. Mit einem Bau könne aber wohl erst im Jahr 2024 gerechnet werden, so Stuber.

Bereits im Jahr 2007 wurde die Geschwindigkeitstafel beim Eingang Neuendorfs bis zur Strassengabelung versetzt. Im Februar vergangenen Jahres forderte der Gemeinderat eine Temporeduzierung auf gesamter Strecke von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde. Der Kanton lehnte jedoch eine Reduktion des Tempos ab, da das Erscheinungsbild der Strasse dies nicht rechtfertigen würde.

Tödlicher Unfall an Kreuzung Wolfackerweg und Fridaustrasse

Anfang Mai ereignete sich in unmittelbarer Nähe, bei der Kreuzung Wolfackerweg und Fridaustrasse, ein tödlicher Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer E-Bikerin. Die Velofahrerin wurde vom vortrittsberechtigten Auto erfasst und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Das Strassenschild signalisiert keinen Vortritt. Trotzdem haben sich an besagter Stelle in den vergangenen zehn Jahren bereits fünf Unfälle mit Personenschaden ereignet. Die Stelle sei übersichtlich und die Signalisation weise keine Mängel auf, sagte Gantenbein gegenüber Tele M1.

Anfang Mai verunglückte eine E-Bikerin an der Kreuzung Wolfackerweg und Fridaustrasse. Kantonspolizei Solothurn

Im kommenden Jahr will der Kanton die Veloquerung mit einer Querungshilfe und einer verschwenkten Fahrspur weniger gefährlich machen. Durch einen Mittelbereich auf der Fridaustrasse, welche die beiden Fahrspuren voneinander trennt, soll so der Knoten für Velofahrende und Automobilisten optisch besser erkennbar werden. Gleichzeitig erhoffe man sich dadurch auch tiefere Geschwindigkeiten, wie Gantenbein erklärt.

Ausserdem soll künftig ein drei Meter breiter Radstreifen über der Autobahnbrücke auf der Fridaustrasse eine direkte Verbindung zum Bahnhof Egerkingen schaffen. So werde auch die Attraktivität gesteigert, sagt Gantenbein.

«Seitens der Gemeinde begrüssen wir, dass jetzt etwas unternommen wird», sagt Neuendorfs Gemeindepräsident Hanspeter Egli. Es sei schon lange zur Diskussion gestanden, dass an den beiden Kreuzungen etwas unternommen werden soll. Mit den Massnahmen hoffe man nun, weitere Unfälle verhindern zu können.

