Kollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Egerkingen

Unfall Kollision zwischen Auto und Lastwagen in Egerkingen Auf der Expressstrasse in Egerkingen ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. 02.06.2022, 13.48 Uhr

Das Unfallauto. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 2. Juni, um 7.35 Uhr, wollte ein Automobilist von der Autobahnausfahrt A1 nach links in die Expressstrasse einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug, das auf der Expressstrasse in Richtung Egerkingen unterwegs war.