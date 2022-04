Unfall Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen in Egerkingen – zwei Personen verletzt Auf der Expressstrasse in Egerkingen ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Zwei Autoinsassen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt. Die Expressstrasse sowie die Ein-/Ausfahrt der Autobahn A2 mussten vorübergehend gesperrt werden. 01.04.2022, 12.23 Uhr

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstagabend, 31. März, gegen 21 Uhr, wollte eine Automobilistin in Egerkingen von der Expressstrasse nach links in die Autobahneinfahrt der A2 einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto und einer leichten Folgekollision mit einem Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.