Kestenholz: Autofahrer ist in Vereinslokal geprallt

Unfall Kestenholz: Kontrolle über Auto verloren und in Vereinslokal geprallt – vier Personen verletzt In Kestenholz hat am Sonntagabend ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in das Vereinslokal der Modellfluggruppe Kestenholz geprallt. Dabei sind der Lenker und die drei Mitfahrer verletzt worden. 06.12.2021, 12.29 Uhr

Das Auto wurde stark beschädigt. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Sonntagabend, 5. Dezember, kurz nach 21.05 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Automobilist von Oensingen herkommend auf der Breitfeldstrasse in Richtung Kestenholz. Im Bereich des Flugplatzes der Modellfluggruppe Kestenholz verlor er die Kontrolle über das Auto, geriet in einer leichten Rechtskurve ins Wiesland und prallte anschliessend mit der rechten Fahrzeugfront in das Vereinslokal der Modellfluggruppe. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.