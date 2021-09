Unfall Auto landet nach Selbstunfall in Balsthal auf dem Dach Am Sonntagmorgen hat in Balsthal ein Autolenker die Herrschaft über sein Auto verloren: Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Der Lenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. 26.09.2021, 13.44 Uhr

Das Auto kam mitten auf der Strasse zum Stillstand. zvg/Kantonspolizei Solothurn

Die Meldung ging bei der kantonalen Alarmzentrale am Sonntag, 26. September, kurz vor 9 Uhr ein: An der Lobyseistrasse in Balsthal habe sich ein Selbstunfall ereignet. Dabei verlor der Autolenker aus noch zu klärenden Gründen die Herrschaft über sein Auto, befuhr eine ansteigende Böschung und überschlug sich.