Welschenrohr: True Brodo zieht in ehemaligen Bimbosan-Standort

Umzug Von Biel nach Welschenrohr: Die handgemachten Knochenbrühen von True Brodo werden bald im Thal hergestellt Seit sechs Jahren besteht das Kleinunternehmen True Brodo in Biel. Nun werden die Kisten gepackt – ab Februar 2023 kocht True-Brodo-Gründer, Jonas Cslovjecsek, seine Knochenbouillons im ehemaligen Zuhause der Welschenrohrer Traditionsfirma Bimbosan. Das steckt hinter der handgemachten Kraftbrühe. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach knapp zwei Jahren werden an der Dünnernstrasse in Welschenrohr wieder Lebensmittel hergestellt. Bruno Kissling

Seit Januar 2021 steht der ehemalige Standort des Babynahrungsherstellers Bimbosan in Welschenrohr leer. Doch bald herrscht wieder Betrieb im Gebäude: Im Februar 2023 zieht die Bouillon-Produzentin True Brodo nach Welschenrohr.

Was bewegt die Bieler Bio-Manufaktur zum Umzug? «Unser künftiger Standort in Welschenrohr ist besser für Lebensmittelherstellung eingerichtet, er bietet mehr Platz und die Wasserqualität der Gemeinde ist gut», erklärt Jonas Cslovjecsek, Gründer und Geschäftsführer von True Brodo.

Noch produziert und verkauft er seine Produkte selbstständig. Aber ganz ohne Hilfe geht das nicht: Ein Freund übernimmt die IT, eine freie Mitarbeiterin unterstützt beim Kochen und ein weiterer Kollege, der selbst branchenerfahren ist, steht dem Kleinunternehmen als Investor zur Seite.

Pollenallergie als Auslöser für Idee

Angefangen habe alles, als Cslovjecsek in New York studierte. Er litt schon seit langer Zeit unter starkem Heuschnupfen, was ihm als Schlagzeuger oft die nötige Kraft für seine Leidenschaft nahm. Durch seine Allergie hatte er oft hohen Druck auf den Ohren. Und zwar so, dass er im Tonstudio kaum was hörte. Um sich zu stärken, griff er nach dem alten vietnamesischen Suppenrezept «Pho», das ihm von seiner Grossmutter, einer ehemaligen Chefköchin, bekannt war.

Zurück in der Schweiz, versuchte er sich an verschiedenen Rezepten für Knochenbrühen, tüftelte an neuen Aromen und brachte so seine Frau auf eine Idee: die Knochenbrühen als Kur einzusetzen. Dabei wird das Produkt unterschiedlich dosiert und hoch konzentriert über eine gewisse Zeit getrunken.

Nach dem Einfall seiner Frau trank der ehemalige Schlagzeuger täglich ein Glas seiner Knochenbouillon und das über drei Wochen. Seine Pollenallergie sei bis zum heutigen Tag Geschichte, sagt er erleichtert.

So viel Nachhaltigkeit wie möglich

Ziel am neuen Standort sei es, nur einmal pro Woche eine grössere Menge der Brühe zu kochen, sagt der Geschäftsführer. Dafür brauche er auch in Welschenrohr jemanden aus der Region für die freie Mitarbeit – so könne sein Produkt auch nach dem Umzug im Zweierteam aufgesetzt werden.

True Brodo produziert ab Februar 2023 Knochenbrühen. Wenn das Geschäft mehr produziere, gäbe es genug Arbeit, um eine Arbeitskraft fix einzustellen, so der Geschäftsführer. Bruno Kissling

Abgefüllt werde die Bouillon noch ausserhalb. Sobald aber das Geschäft mehr produziere, gäbe es genug Arbeit, um eine Arbeitskraft fix und in einem höheren Pensum anzustellen, so Cslovjecsek.

Die handgemachten Kraftbrühen werden aus Schweizer Bio-Zutaten hergestellt. Sie werden in kleinen Mengen aus unverarbeiteten Lebensmitteln und mit so wenigen Verarbeitungsschritten wie möglich produziert.

«Wir verwenden keine industriellen Hilfsmittel und Zusatzstoffe wie Hefeextrakt, Glutamat, Soja, Maltodextrin oder Zucker, um unser eigenes Aroma zu erreichen.» Cslovjecsek weist daher darauf hin, dass das Produkt in Farbe, Konsistenz und Geschmack leichte Unterschiede aufweisen könne. Und weiter:

«Wir verwenden Knochen, die normalerweise weggeworfen werden – das ganze Unternehmen soll auf so viel Nachhaltigkeit aufgebaut sein wie möglich.»

Zwar nicht mehr auf dem Feuer, aber noch immer handgemacht

Durch den langen Kochvorgang werden neben Kollagen und Omega-3-Fettsäuren auch Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Kalium aus den Knochen herausgelöst. Cslovjecsek ergänzt: «Der hohe Nährstoffgehalt unterstützt die Darmgesundheit, stärkt sowohl Knochen als auch Gewebe und beugt Entzündungen vor.» Den hohen Kollagengehalt erreiche er, indem man die grösstmögliche Menge an Knochen auskoche und dafür so wenig Wasser wie möglich verwende:

Jonas Cslovjecsek, Gründer und Geschäftsführer von True Brodo. zvg

«Wir füllen ein Glas mit 380 Milliliter Knochenbrühe. Das sind 320 Gramm Bio-Rinder- beziehungsweise 300 Gramm Hühnerknochen.»

Seine selbst gekochten Brühen fanden schnell über seine Familie hinaus Anklang – Freunde und Bekannte gaben Bestellungen auf.

Auch wenn der Kreis inzwischen weit über sein Umfeld hinausgeht, bleibt er bei der Handarbeit und das soll sich auch nicht ändern:

«Ausser dem Kochen auf dem Feuer wird alles wie früher hergestellt: handgemacht und regional.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen