Centravo plant Neubau in Balsthal. Das stösst auf Widerstand

Umstrittener Neubau Lärm und Gerüche wegen der Firma, die Fleischabfälle verarbeitet? Unternehmen und Gemeinde sagen nein, Widerstand gibt es trotzdem Die Fleischverarbeitungsfirma Centravo plant im Balsthaler Moos einen Neubau. Dass es Widerstand gegen das Vorhaben gibt, ist spätestens seit der Mitwirkung im Sommer bekannt. Wo steht das Projekt aktuell? Rahel Bühler Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Plakat am Allmendweg in Balsthal unterstreicht Argumente gegen den Neubau. Bruno Kissling

«Stinkende Kadaververwertung im Moos – nein, danke.» Diese Überschrift prangt auf einem Plakat am Allmendweg in Balsthal. Darunter Argumente, die gegen den geplanten Centravo-Neubau in der Balsthaler Industrie sprechen: «Schlechte Gerüche wegen der Kadaververwertung», «LKW- und PW-Mehrverkehr durch das Nadelöhr Klus und Moos», «Wenige qualifizierte Arbeitsplätze».