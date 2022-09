Welschenrohr: Wisente sind im Thal angekommen

Umgezogen Die Wisente sind in Welschenrohr angekommen – noch halten sie sich vor allem auf der Weide auf Am vergangenen Donnerstag kam die fünfköpfige Wisentherde auf der Sollmatt in Welschenrohr an. Der Transport verlief reibungslos, wurde an der Medienkonferenz am Samstagmorgen berichtet. Auch erste Reaktionen aus der Bevölkerung sind bereits eingetroffen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.09.2022, 13.21 Uhr

Ist im Thal angekommen: Die fünfköpfige Wisentherde aus dem Züribiet. Patrick Lüthy

Am vergangenen Donnerstag war es so weit: Die fünfköpfige Wisentherde aus dem Tierpark Langenberg in Langnau am Albis ist auf der Sollmatt in Welschenrohr angekommen. Die Herde besteht aus einem Stier, drei Kühen und einem Kalb.

Wisent-Ranger Benjamin Brunner. Patrick Lüthy

«Der Transport verlief reibungslos», berichtet Wisent-Ranger Benjamin Brunner an der Medienkonferenz von Samstagmorgen auf seinem Hof, der Sollmatt. Er kümmert sich seit der Ankunft der Tiere um sie. In einer ersten Fuhr kamen zwei Kühe und das Kalb. Im zweiten Transport der Stier und die dritte Kuh. Eine Fahrt dauerte knapp zwei Stunden. Brunner:

«Ich war überrascht, wie ruhig und friedlich die Tiere ihre neue Umgebung erkundet haben.»

Bis Ende Oktober oder Anfang November wird sich die Herde in einem fünf Hektar grossen Gelände östlich der Sollmatt aufhalten. Projektleiter Otto Holzgang: «Die Tiere sollen sich mit den Verhältnissen hier vertraut machen.» Denn alle sind in Zoos auf die Welt gekommen.

Die Tiere erkunden ihre neue Umgebung. Patrick Lüthy

Nach der Eingewöhnungsphase werden sie zwei Jahre in einem 50 Hektar grossen Gehege leben. Im Anschluss wird das Gebiet um weitere 50 Hektaren vergrössert. Dort werden sie die restliche Zeit des fünf Jahre dauernden Versuchs bleiben.

Wisente bevorzugen bisher die Wiese

Bisher seien die Tiere vor allem auf der offenen Wiese anzutreffen gewesen, berichtet der Wisent-Ranger. «Der Wald interessierte sie bis jetzt nicht.» Die Tiere seien ruhig, aber aufmerksam. Das zeigt sich auch bei der Begehung nach der Medienkonferenz: Sobald sich Menschen nähern, heben die Wisente ihre Köpfe und beobachten.

Die Wisente im Eingewöhnungsgehege auf der Sollmatt in Welschenrohr. Rahel Bühler

Bei Brunner sind schon erste Reaktionen von Passanten eingetroffen: «Die Leute sind neugierig, aber sehr vorsichtig.» Bisher hätten die ersten Kontakte sehr gut funktioniert. «Ich denke, der Grossteil der Welschenröhrer freut sich mit uns.»

Projektleiter Otto Holzgang. Patrick Lüthy

Das grössere Gehege wird nach dem Einzug der Wisente weiterhin für die Jagd und vom Forstbetrieb genutzt. Auch hat es an verschiedenen Punkten Zugänge zum Gelände. Dort sollen noch Informationstafeln mit Verhaltensempfehlungen montiert werden. Das Ziel sei es ja, zu schauen, wie der Wisent in der hiesigen Kulturlandschaft klar kommt. Da soll das normale Leben weitergehen, so Holzgang.

Austausch mit Gegnerschaft geplant

Die siebenjährige Planungsphase verlief bekanntlich nicht ohne Nebengeräusche: Die Gegnerschaft ging bis vor Bundesgericht, um das Projekt zu stoppen. Um im Austausch mit ihr zu bleiben, wird eine Kontaktgruppe gebildet, berichtet Stefan Müller-Altermatt, Präsident des Vereins Wisent Thal. «So wollen wir uns gegenseitig austauschen und ihre Fragen aufnehmen.» Zudem werde es eine Begleitgruppe mit Vertretern aus Forst, Landwirtschaft und Tourismus geben, die bei den geplanten wissenschaftlichen Experimenten mithilft.

Bisher hielten sich die Tiere vor allem auf der Wiese, nicht im Wald auf. Patrick Lüthy

Ab November sind auch Führungen zu den Wisenten geplant. Der Naturpark Thal wird sich um die Vermarktung kümmern. Ausserdem sind Rundgänge für Schulklassen angedacht. Müller-Altermatt:

«Wenn das Projekt keinen Nutzen für die Region bringen würde, würden wir es nicht machen.»

Eines der Ziele sei es auch, das Projekt bekannt zu machen. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen auch eine lokale Wertschöpfung. In Form eines Nachtessens oder einer Übernachtung im Thal etwa.

In fünf Jahren werde man entscheiden, wie das Projekt weitergeht, so Müller-Altermatt: Entweder werde man eine Verlängerung, einen Rückzug oder eine Auswilderung beim Kanton beantragen.

