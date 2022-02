Denner in Laupersdorf wird im Februar umgebaut.

Umbau in Laupersdorf Wegen Gefahr von Ladensterben: Der Denner Satellit in Laupersdorf steht vor einer Totalrevision «Unser Ziel ist die Standorterhaltung.» Das Ehepaar Meister führt seit 2005 als selbstständige Detaillisten einen Denner Satellit in Laupersdorf. Damit ihre Infrastruktur zeitgemäss bleibt, planen sie einen Umbau ihres Ladens. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Ruth und Paul Meister, Inhaber des Denner Satellit in Laupersdorf, bauen ihren Laden in den kommenden Wochen um. Ein Bestandteil des Sortiments bleiben die regionalen Produkte. Bruno Kissling

Ruth und Paul Meister sind die Inhaber des letzten Lebensmittelladens in Laupersdorf. Gemeinsam mit ihren acht Mitarbeitenden betreiben die beiden einen Denner Satellit. Ihnen droht nicht wie vielen anderen kleinen Läden in Schweizer Dörfern die Schliessung. Im Gegenteil: Sie planen einen umfassenden Umbau «ihres» Denners.

Als Inhaber eines Denner Satellit sind die Meisters finanziell und rechtlich selbstständige Detaillisten. Dennoch sind sie mit den «normalen» Denner-Filialen verbunden. So werden sie vom erfolgreichsten Schweizer Discounter mit Markenprodukten, Eigenmarken und Weinen beliefert. Auch die Rabatte auf die verschiedenen Produkte werden direkt übernommen.

Zudem können die vor allem in ländlichen Gebieten anzutreffenden Denner Satelliten ihrer Kundschaft ein grösseres Zusatzsortiment an lokalen und regionalen Produkten anbieten. Und auch in der Personalpolitik sind die Inhaber dieser Läden frei von Diktaten ihres Mutterkonzerns. Durch die grössere Freiheit sind sie jedoch für den wirtschaftlichen Gewinn selbst verantwortlich.

Kein Stein bleibt auf dem anderen

Das ganze Design des Ladens soll sich ändern. Dies gehe über neue Kühler bis zu den Elektrodrähten. Alles soll auf den neuesten Stand gebracht werden. Ziel ist es, den Laden an die Bedürfnisse der Kundschaft ideal anzupassen. So möchte das Ehepaar Meister die Attraktivität des Ladens erhöhen und die Standorterhaltung ihres Ladens sichern. Paul Meister sagt:

«Die Abläufe des Umbaus sind jedoch klar von Denner vorgegeben und auch die Einteilung des Geschäfts bleibt gleich.»

Kleinere Wünsche können sie aber problemlos anbringen, erklären die beiden.

Das Projekt startet am 7. und dauert bis zum 23. Februar 2022. Ein Turbo-Umbau. In dieser Zeit kann die Kundschaft auf die Filialen in Balsthal oder Niederbipp ausweichen. Der Zeitpunkt sei aber nicht ganz zufällig ausgewählt. «Während der Schulferien ist der Umsatz traditionell klein und deshalb bietet sich diese Zeit an», erklären Paul und Ruth Meister. Dass sie versuchen, den Verlust tief zu halten und somit Geld einzusparen, ist nicht verwunderlich. Denn für die Kosten des Umbaus kommen die beiden zum grössten Teil selber auf.

«Die Marche wäre schlicht und einfach zu klein gewesen»

Die Meisters stiegen bereits 2004 in das Geschäft mit Nahrungsmitteln ein. Damals übernahmen sie die Filiale von Coop in Laupersdorf und haben den Laden als Primo weitergeführt. Nach der Kündigung durch Primo wurden sie schliesslich von Denner akzeptiert und durften somit 2005 den Denner Satellit eröffnen.

Seit diesem Zeitpunkt wurde ihre Filiale mehrmals ausgebaut. «Ohne diese Vergrösserungen hätten wir den Laden gar nicht profitabel betreiben können. Die Marche wäre schlicht und einfach zu klein gewesen», erklärt Paul Meister.

Das regionale Angebot bleibt

Ruth Meister berichtet:

«Der aktuelle Umbau, bringt jedoch keine Vergrösserung. Er ist viel mehr in der Gesamterneuerungsstrategie von Denner zu verorten.»

Denner habe 2015 begonnen, seine Läden zu erneuern und zu optimieren. Die gewonnen Erkenntnisse werden jetzt auch bei allen Satelliten angewendet.

Den Ladeninhabern komme der Umbau jedoch sehr entgegen. Denn auch sie sehen dem «Lädelisterben» in den Schweizer Dörfern nicht ganz sorglos entgegen. «Deshalb wollen wir uns immer weiterentwickeln, damit wir unseren Standort halten können», sagt Paul Meister. Dazu gehört auch, dass sie mittlerweile Dienstleistungen anbieten. So können Kunden ihre Postpakete nur noch an der Kasse abgeben. Frankiert, gewogen und eingezahlt wird dann von Mitarbeitenden des Ladens.

Was sich zum Glück nicht verändere, sei das grosse Angebot an regionalen und lokalen Produkten. «Dies wird von unserer Kundschaft sehr geschätzt und gehört zur Identität unseres Ladens», wissen die Meisters.

Denner Satellit in Laupersdorf. Bruno Kissling

Doch wie sieht die Zukunft des Ladens aus? «Wir sind nicht mehr 30 und werden nicht noch 100 Jahre tätig sein», witzelt Paul Meister. «Doch eine solche Investition tätigt man nicht einfach so, da plant man schon über einige Jahre hinaus», fügt er hinzu. Es sieht also gut aus, dass der Denner von Paul und Ruth Meister in Laupersdorf der Region auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt.

