Pfarreiheim Kestenholz wird für 2,6 Millionen Franken umgebaut

Umbau Das katholische Pfarreiheim in Kestenholz wird umgebaut – für 2,6 Millionen Franken Weil es energetische und statische Mängel aufweist, wird das katholische Pfarreiheim in Kestenholz saniert. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 01.11.2022, 16.00 Uhr

Das katholische Pfarreiheim in Kestenholz wird umgebaut. Äusserlich wird sich aber nichts verändern, das schreibt der Denkmalschutz vor. zvg

In zwei Jahren wird das Pfarreiheim Kestenholz 300 Jahre alt. Spätestens dann soll das Gebäude an der Gäustrasse wieder in neuem Glanz erstrahlen. Deshalb soll es vorher saniert werden. Das hat die Kirchgemeindeversammlung im Februar entschieden und den 2,6-Millionen-Franken-Kredit, den es für den Umbau braucht, gutgeheissen. Ende September lag das Baugesuch auf.