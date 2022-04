Ukraine-Krieg Vor allem bei Privatpersonen und in der Fridau: So wohnen Flüchtlinge aus der Ukraine im Thal und im Gäu Der Krieg in der Ukraine ist im Thal-Gäu angekommen: In der ehemaligen Klinik Fridau in Egerkingen, die im Besitz des Kantons ist, sind um die 200 Flüchtende vorerst untergebracht. In Mümliswil sind es 32 Personen. In vielen Gemeinden ist noch niemand angekommen. Aber alle bereiten sich auf die Ankunft von Flüchtlingen vor. Fränzi Zwahlen-Saner und Rahel Bühler Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein vorübergehendes Zuhause für Geflüchtete aus der Ukraine: die ehemalige Klinik Fridau in Egerkingen. Bruno Kissling

In einigen der 16 Gemeinden im Thal-Gäu sind bereits Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Diese sind meist in Privathaushalten untergebracht. Alle Gemeinden erwarten aber, dass nach Ostern weitere Geflüchtete auf die Dörfer verteilt werden.

Grundsätzlich beschäftigt sich für das Thal und Gäu die Sozialregion Thal-Gäu mit der Koordination der Fragen, die sich rund um die geflüchteten Menschen aus der Ukraine stellen. Dennoch sind die meisten Gemeinden selbst auch schon aktiv geworden. Eine Umfrage zeigt dies.

Vor einigen Tagen wurde in Aedermannsdorf ein Flugblatt verschickt, in dem eine kleine Wohnung und Haushaltsgegenstände dafür gesucht werden. Gemeindepräsident Bruno Born weiss, dass derzeit von privater Seite sechs Personen in der Gemeinde untergebracht sind. «Bis Mitte Monat wollen wir weitere acht bis neun Leute aufnehmen können. Heute Montag sollen schon fünf Personen in die Gemeinde kommen.»

In Balsthal sind fünf Personen aus dem Kriegsgebiet angekommen – zwei Kinder und drei Erwachsene. Sie sind bei Verwandten untergebracht, sagt Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. In Sachen Schule müsse die regionale Zusammenarbeit im Vordergrund stehen, beantwortet er die entsprechende Frage nach Einschulung der Kinder. «Die Primarschüler gehen nach Mümliswil, dort existiert eine Sonderklasse mit Deutsch-Zusatzunterricht.» Weiter meint Kreuchi, Balsthal habe schon immer Flüchtlinge aufgenommen, nicht erst jetzt, in diesem Krieg. «Wir unterstützen, wo wir können. Wir haben auch Eritreer, Syrier, Somali, Afghanen, Iraner und weitere bei uns.»

Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi sagt, dass in der Fridau Egerkingen 200 Flüchtlinge leben. Die Fridau ist bekanntlich eine Unterkunft, die dem Kanton gehört. Auf der Gemeinde selbst habe sich bis heute noch niemand angemeldet. Sie wisse aber, dass drei Personen aus der Ukraine bei Ukrainern, die länger schon in Egerkingen leben, untergebracht seien. Die Wohnungen in Egerkingen seien eben eher teuer, so dass sie nicht an grossen Bedarf glaube. «Ich denke, es sind dann eher private Unterbringungen bei uns.» Bartholdi sagt weiter, dass geplant sei, im Gäu eine interregionale Klasse für die schulpflichtigen Kinder zu schaffen. Die Kreisschule Gäu sei per 1. Mai damit beauftragt, sofern es dann Bedarf gebe. Es sei eher so, dass Flüchtlinge privat untergebracht werden.

Stefan Müller-Altermatt, der Gemeindepräsident sagt, dass noch niemand in Herbetswil angekommen sei. «Wir haben im Gemeinderat aber darüber diskutiert. Derzeit werden Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, denn wir rechnen schon damit, dass Leute kommen.»

Gemeindepräsident Pascal Berger sagt, dass bis jetzt noch keine Flüchtlinge in Holderbank gekommen seien. Man rechne aber, dass bis nach Ostern jemand eintreffen wird. «Es hat Leerwohnungen in der Gemeinde, so dass man sicher etwas einrichten und zur Verfügung stellen kann.» In Bezug auf Schulunterricht werde man gegebenenfalls mit Balsthal, Mümliswil oder Laupersdorf Kontakt aufnehmen, sagt Berger.

In Härkingen wohnen bereits drei Personen in Privatunterkünften, in vorher leer stehenden Häusern. Weitere Personen seien offiziell vom Kanton noch nicht zugewiesen worden, sagt Gemeindepräsident André Grolimund. Er startete via Gemeindewebsite einen Aufruf, daraufhin hätten sich weitere Einwohner gemeldet, die leere Wohnungen/ Häuser haben. Dies habe man dem Kanton weitergeleitet, so Grolimund. Bisher sei die Betreuung der angekommenen Personen grundsätzlich Sache der Privatleute, welche die Flüchtlinge aus der Ukraine geholt haben, sagt Grolimund weiter. Morgen Dienstag sei ein Meeting geplant, wie es punkto Schulanmeldung weiter gehen soll. Auch um herauszufinden, was die Gemeinde dazu beitragen kann. Falls Flüchtlinge in Härkingen dann offiziell vom Kanton zugewiesen wurden, übernimmt die Betreuung das Asylbetreuungsteam, bestehend aus fünf Personen. In Sachen Schule habe die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu beschlossen, eine Sonderklasse für ukrainische Kinder ins Leben zu rufen, erklärt auch Grolimund.

Gemeindepräsident Arno Bürgi weiss, dass heute Montag eine Familie mit drei Kindern kommen wird. Die Gemeinde habe dem Kanton gemeldet, dass man Wohnungen zur Verfügung habe. Es handelt sich dabei um private Wohnungen, welche die Gemeinde mietet. Eine Gruppe aus etwa fünf Leuten aus Kestenholz kümmert sich dann um die Betreuung der Familie. Zum Thema Schule sagt er: «Wir sind am Aufgleisen mit der Kreisschule Oensingen, ob eine Spezialklasse gegründet wird, es Intensivkurse gibt, oder ob und wie die Kinder in der Regelklasse unterrichtet werden können.»

Gemeindeschreiber Stefan Schaad weiss, dass in Laupersdorf eine Mutter mit zwei Kindern im Vorschulalter gemeldet ist. Sie ist privat untergebracht. Weiterer Wohnraum sei von verschiedenen Leuten zur Verfügung gestellt worden. Ebenfalls sei man dabei, eine Arbeitsgruppe zu gründen, welche sich mit den ukrainischen Flüchtlingen beschäftige, ergänzt Gemeindepräsident Edgar Kupper, der selbst Wohnraum zur Verfügung stellt.

«Schon vor zwei, drei Wochen wurde bei uns eine Task Force zum Thema gegründet», sagt Gemeindepräsident Marcel Allemann. «Es ging um die Frage, können wir eingerichtete Wohnungen zur Verfügung stellen?» Mittlerweile stehen vier Wohnungen bereit. Man erwarte nach Ostern Leute, sagt Allemann weiter. «Der Lead für die Unterbringung liegt aber bei der Sozialregion Thal-Gäu. Ausserdem haben wir den Wunsch, eine russisch oder ukrainisch sprechende Person zu finden.»

Mümliswil hat sich schon vor einigen Wochen mit der privat-spontanen Aufnahme von Flüchtlingen im Kinderheim der Guido Fluri-Stiftung schweizweit ins Gespräch gebracht. Auch jetzt noch weiss die Stiftung über die Flüchtlingssituation in Mümliswil am besten Bescheid.

Guido Fluri mit Frauen und Kindern aus der Ukraine. Patrick Lüthy

Stiftungs-Mediensprecher Pascal Krauthammer beantwortet die Frage nach der Anzahl Personen: Aktuellster Stand: «32 Geflüchtete leben derzeit im Heim im Mümliswil.» Einige der Leute aus dem ersten Flug in die Schweiz,wohnen inzwischen im Dorf und besuchen das Kinderheim ab und zu. «Eine Familie lebt zum Beispiel im Dorf, die Kinder können nach Ostern in die Schule. Die Frau ist Sozialarbeiterin und die Idee ist, dass sie im Kinderheim arbeiten wird, sobald sie Status S erhaltet.» Gemäss Krauthammer sei es jetzt besonders wichtig, dass eine schnelle und unkomplizierte Registration des S-Status vollzogen wird. «Das würde eine unkomplizierte Umverteilung im Falle eines Kantonswechsels bewirken. Dies wiederum böte Perspektiven für Arbeitsplätze, Unterkünfte, die Einschulung der Kinder und Sprachunterricht», so Krauthammer.

Gemeindepräsident Hans Peter Egli erklärt: «Eine Frau mit zwei Kindern ist privat in Neuendorf untergebracht worden.» Die beiden 8- und 10-jährigen Kinder seien direkt schon mal eingeschult worden. Zudem habe die Gemeinde auf ihrer Homepage ein Infoblatt aufgeschaltet, in dem alle wichtigen Fragen in diesem Zusammenhang für die Bevölkerung beantwortet wurden. «Wir haben zudem via Vereinspräsidenten versucht, zu Wohnraum und weiteren Hilfsmitteln zu kommen. Nächste Woche werden wir das weitere Vorgehen besprechen», so Egli.

In Niederbuchsiten ist Manuela Scognamiglio für die Fragen zuständig. Sie erklärt, dass mittlerweile fünf Personen, privat in Niederbuchsiten untergebracht seien. Sie wurden auch von Privatpersonen gebracht. Auch sie spricht den S-Status an, der jetzt unbürokratisch erteilt werden soll, damit die Leute arbeiten und eine Wohnung finden können. «Grundsätzlich erwarten wir noch mehr Leute», sag Scognamiglio. Und sie hebt hervor: «Wer sich als Gastfamilie anbietet, soll sich dies gut überlegen. Es kann nämlich sein, dass die Leute mehrere Monate, nicht bloss Tage oder Wochen, bei jemandem wohnen bleiben, denn die Fragestellungen bei Ämtern könne sich aufgrund der vielen Flüchtlingen in die Länge ziehen. Es ist aber wichtig, dass die Flüchtlinge zur Ruhe kommen können. Wer also Hilfe anbietet, muss alles gut überdenken».

In Oberbuchsiten leben noch keine Flüchtende. Man habe Angebote für zur Verfügung stehende Wohnungen erhalten, so Gemeindepräsident Jonas Motschi. Man sei auf jeden Fall offen und hilfsbereit.

20 Flüchtende sind derzeit in Oensingen untergebracht, weiss Fabian Gloor, der Gemeindepräsident. Es seien vorwiegend private Unterbringungen, zum Teil bei Verwandten oder Private, die sich engagieren. Man führe laufend Listen, wo es noch Unterbringungsmöglichkeiten gibt, das alles auch in Absprache mit dem Kanton und der Sozialregion Thal-Gäu. «Es haben sich zudem weitere Einwohner gemeldet, die bei der Betreuung der Flüchtlinge helfen wollen. Darauf werden wir bei Bedarf sicher zurückgreifen», so Gloor. Wichtig sei eben dass überall, wo Betreuung geboten wird, auch eine gewisse Nachhaltigkeit vorhanden ist.

Noch ist niemand gekommen, sagt Finanzverwalterin Daniela Altermatt. Eine Wohnung stünde zur Verfügung und sie weiss, dass bei Privatpersonen zwei Leute derzeit untergebracht sind.

In Wolfwil ist Stand heute noch niemand aus der Ukraine da. Es werden aber vier Frauen mit zwei Kindern kommen. «Wir haben Unterkünfte in unserem Asylantenheim: fünf Zimmer mit je zwei Betten sind frei», sagt Gemeindepräsident Georg Lindemann. In Wolfwil wird sich Asylantenbetreuerin Sabin Ackermann dem Thema annehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen