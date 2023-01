Thal-Gäu: Sieben Fragen fürs 2023

Übersicht Der grosse Ausblick: Diese sieben Fragen werden das Gäu und das Thal im Jahr 2023 bewegen Wann kommt der Bundesverwaltungsgerichtsentscheid zum A1-Ausbau? Wann der des Bundesgerichts zur Verkehrsanbindung Thal? Wie wird sich die Bevölkerung entwickeln? Wir wagen einen Ausblick. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 13.01.2023, 12.00 Uhr

Fragen, die das Thal-Gäu 2023 bewegen werden: Findet sich heuer schon eine Nachfolge für Kurt Bloch? Wie leben sich die Wisente ein? Und wann kommt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zum A1-Ausbau? Hanspeter Bärtschi/ Bruno Kissling

2023 hat gerade erst angefangen. In diesem Jahr sind wichtige Entscheide zu erwarten, die das Thal und das Gäu über Jahrzehnte begleiten werden. Etwa Gerichtsurteile zum geplanten Sechsspur-Ausbau der A1 oder zur Verkehrsanbindung Thal. In zwei Jahren stehen zudem die nächsten kommunalen Wahlen an. Die Weichen dafür werden jetzt schon gestellt.

Welche Themen werden in diesem Jahr die Gemeinden in der Region sonst noch bewegen? Wir wagen einen Ausblick.

2023 steht politisch im Zeichen der National- und Ständeratswahlen vom 22. Oktober. Erste Politiker haben bereits ihre Kandidaturen bekanntgegeben. Auf kantonaler und kommunaler Ebene geht es dann im Frühling 2025 wieder um die Wurst: Dann stehen die Kantons- und Gemeinderatswahlen an.

Und dafür werden bereits jetzt die Weichen gestellt: Die Suche nach (neuen) Mitgliedern, die Ämter übernehmen könnten, ist bekannterweise langwierig. Und sie will gut vorbereitet sein. Egerkingens FDP-Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi wird 2025 nicht mehr antreten. Sie sagte bereits im vergangenen Sommer, dass ihre Partei eine Arbeitsgruppe gebildet habe, die sich um ihre Nachfolge kümmere.

Wer folgt in Mümliswil-Ramiswil auf Langzeit-Gemeindepräsident Kurt Bloch? Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Hanspeter Bärtschi

Nebst Bartholdi wird auch Mümliswil-Ramiswils Gemeindepräsident Kurt Bloch seine politische Karriere beenden. Er ist seit 1998 im Amt. Und dies bereits vor der ablaufenden Legislatur. Der Mitte-Politiker wird 2024 pensioniert. In der Dienst- und Gemeindeordnung von Mümliswil-Ramiswil steht, dass Beamte, die während der Amtsperiode das Pensionsalter erreichen, dann in Rente gehen müssen. Deshalb wird Bloch die aktuelle Legislatur nicht beenden.

Auch in Mümliswil-Ramiswil wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die verschiedene Möglichkeiten – etwa ein Teilzeitpensum oder ein Ressortsystem – ausarbeitet. Gut möglich, dass es bereits in diesem Jahr Neuigkeiten gibt.

Das Gäu wächst und wächst. Ende 2021 verzeichnete der Bezirk 22'616 Einwohnende. 2011 waren es noch 18'481. Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Für Ende 2023 erwartete der Kanton in seiner Prognose im Jahr 2016 22'920 Einwohnerinnen und Einwohner im Bezirk.

Nicht so stark ist das Wachstum im Thal. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Bezirk von 14'178 auf 14'992 Personen. Das ist ein Plus von 814 Personen. Für Ende dieses Jahres prognostizierte der Kanton 2016 14'502 Personen. Zumindest diese Prognose geht nicht auf. Das Thal dürfte im vergangenen Jahr bereits die 15'000er-Marke geknackt haben.

Mit diesem Wachstum verbunden sind zahlreiche Infrastruktur-Herausforderungen für die einzelnen Gemeinden, besonders im Gäu: Wohnraum, steigende Schülerzahlen, Mehrverkehr. Mehrere Gemeinden schaffen Wohnraum. Allen voran Egerkingen und Oensingen. Die Überbauung Leuenfeld in Oensingen soll weiter ausgebaut werden. Ab Februar fahren die Bagger beim ehemaligen Hotel Rondo auf.

Im Februar beginnen die Arbeiten für das neue Hotel Rondo und Wohnungen in Oensingen. zvg

Ebenfalls mehrere Gemeinden werden dieses Jahr neuen Schulraum schaffen: Wolfwil, Egerkingen, Neuendorf, Oberbuchsiten. Manche nicht ohne Nebengeräusche. In Neuendorf braucht es vielleicht sogar eine ausserordentliche Gemeindeversammlung im Frühling. In Egerkingen liegt bis am 27. Januar das Baugesuch für den Rückbau des bestehenden und den Neubau des neuen Schulhauses auf.

All diese Bautätigkeiten und Zuzüge führen zu mehr Verkehr. Und uns zum nächsten Thema.

Der Verkehr ist in beiden Bezirken omnipräsent. Und wird es auch in den kommenden Jahren bleiben. Umfahrungen und Ausbauten sind mehrere geplant. Am weitesten fortgeschritten war bis im vergangenen Sommer jene zur Verkehrsanbindung Thal. Doch das Verwaltungsgericht stoppte das Vorhaben. Die Befürworter zogen den Entscheid vors Bundesgericht. Dieses Urteil ist noch ausstehend und könnte im Verlaufe dieses Jahres gefällt werden.

Morgens und abends präsentiert sich auf der Autobahn A1 das gleiche Bild: Die Autos stehen im Stau. Dann verlagert sich der Verkehr auf die umliegenden Hauptstrassen.

Wann der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt, ist noch unklar. Das Gericht äussert sich auf Anfrage nicht zu laufenden Verfahren. Bruno Kissling

Deswegen soll die A1 zwischen Luterbach und Härkingen von vier auf sechs Spuren ausgebaut werden. Dagegen gingen beim Bund 181 Einsprachen ein. Das Departement lehnte sie im Dezember 2020 allesamt ab und erteilte die Baubewilligung. Mehrere Parteien zogen ihre Beschwerden allerdings ans Bundesverwaltungsgericht weiter.

Darunter die Gemeinde Härkingen. Sie ist mit dem Vorschlag des Bunds zum Ausbau nicht zufrieden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt auf Anfrage, dass drei Beschwerden in dieser Sache noch immer hängig sind. Zum Inhalt oder möglichem Zeitpunkt des Urteils äussert es sich nicht.

Wegen des Verkehrs hat zum Beispiel Oberbuchsiten angekündigt, auf den Quartierstrassen Tempo-30-Zonen umsetzen zu wollen. Nachdem die Gemeindeversammlung einer Krediterhöhung für das zu erarbeitende Verkehrskonzept im Dezember zugestimmt hatte, werden Gemeinderat und Werkkommission nun beschliessen, welche Massnahmen umgesetzt werden sollen. Dann gibt es eine öffentliche Auflage mit Einsprachemöglichkeit.

Auch in Oensingen gibt es eine Entlastungsstrasse. Die heute mitten durchs Dorf führende Kantonsstrasse soll von Oberbuchsiten her kommend auf eine weiter südlich gelegene teilweise neue Achse, die direkt an die A1 anschliesst, verlegt werden. Die heutige Kantonsstrasse würde zur Gemeindestrasse und Tempo-30-Zone. Ein Grosskreisel soll die Entlastungsstrasse mit dem Autobahnzubringer und der Strasse ins Thal verbinden.

Im vergangenen Dezember hat der Kanton die Ingenieurarbeiten zum Grosskreisel öffentlich ausgeschrieben. Die Bekanntmachung der Vergabe erfolgt voraussichtlich im Februar. Ab März sollen die Ingenieurarbeiten beginnen. Konkret sollen die Ingenieure den Neubau des Grosskreisels erarbeiten. Dabei soll es auch zwei Dünnernüberquerungen geben.

Zudem müssen die umliegenden Strassen angepasst werden. Unter dem Kreisel ist entlang der Dünnern eine Verbindung für den Fuss- und Radverkehr zu realisieren, der auf der Höhe des Einbiegers der Ostringstrasse die Dünnern quert.

Eine Fussgängerverbindung nördlich der Dünnern wird ebenfalls umgesetzt. Die Hauptarbeiten sollen zwischen 2025 und 2027 stattfinden.

Das Gäu gilt als Kornkammer der Schweiz, als Wirtschaftsmotor des Kantons. Gleich mehrere grosse Betriebe bauen derzeit aus oder neu: Bell einen neuen Rinderschlachthof in Oensingen, Meier Tobler gleich den neuen Hauptsitz in Oberbuchsiten. Die Migros plant derweil ihren Grossausbau in Neuendorf und Egerkingen.

Soll im Frühling bezugsbereit sein: das neue Logistik- und Lagerzentrum von Meier Tobler in Oberbuchsiten. Bruno Kissling

Das bedeutet mehr Arbeitsplätze. Aber eben auch mehr Verkehr und Abnutzung der Infrastruktur. Ebenso mehr Verbrauch von Landwirtschaftsfläche.

Was machen die Gemeinden diesbezüglich? Wird «horizontal gardening», also horizontales Gärtnern, ein Thema? Gibt es künftig Anbauflächen auf den Logistikflächen? Oder eine Abgabe für jene Betriebe, die die Infrastruktur – konkret die Strassen – benutzen? Und was ist eigentlich mit dem Projekt All-Gäu? Womöglich erhalten wir in diesem Jahr Antworten auf diese Fragen.

Seit vergangenem September leben fünf Wisente in Welschenrohr. Inzwischen können sie sich auf 50 Hektaren Wald und Wiese bewegen. Und sind immer noch regelmässig auf der Weide unterwegs, wie ein Besuch Anfang Januar zeigte.

Die Wisente in Welschenrohr können sich derzeit auf 50 Hektaren bewegen. Bruno Kissling

Nebst den Wisenten könnten diverse weitere Tiere den Weg ins Thal (wieder) finden. Ein Wolf wurde schon gesichtet, Hirsche vereinzelt auch. Und durch die renaturierte Dünnern in Herbetswil gäbe es auch Platz für den Biber, ohne dass er gleich die Strassen mit seinen Dämmen überfluten würde.

Auch das vergangene Jahr war ein schwieriges Pflaster für die Gastrobranche. Die Auswirkungen der Coronapandemie scheinen zwar langsam in Vergessenheit zu geraten, doch der Fachkräftemangel hält an.

Im vergangenen Jahr hat zum Beispiel das Restaurant Rössli in Matzendorf seine Tore geschlossen. Auch die Tiefmatt in Holderbank steht nach wie vor leer. Das abgebrannte Restaurant Bad Klus ist noch immer eingerüstet, ohne erkennbaren Baufortschritt. Immerhin: Mit dem Neubau des Hotels Rondo erhält Oensingen ein weiteres Hotel.

2023 ist definitiv das Jahr der zurückkehrenden Grossevents. Im Februar wird die Fasnacht allem Anschein nach ohne Einschränkungen vonstattengehen können. Im März folgt die Sonnwendfeier in Oensingen – das grösste Feuerwerk der Schweiz. Die beiden Trägervereine, der Ravellen- und der Vogelherdclub, zeigen ein etwa einstündiges Feuerwerk mit über 100 Höhenfeuern.

Auch zwei Gewerbeausstellungen kehren dieses Jahr zurück: Die Regiomesse Gäu findet vom 14. bis 16. April in Neuendorf statt. Die Mega Thal vom 5. bis 7. Mai in Balsthal.

Kommt im Sommer nach Kestenholz zurück: das Festival St.Peter at Sunset. Bruno Kissling

Und im Juli folgt schliesslich die Wiederauflage des Festivals St.Peter at Sunset in Kestenholz. Mit Eros Ramazzotti, One Republic und Patent Ochsner sind auch die Headliner der diesjährigen Festivalausgabe bereits bekannt.

