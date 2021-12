Überschuss Herbetswil senkt den Steuerfuss um vier Prozent Die Gemeinde im hinteren Thal kann dank Neubewertungen einen höheren Ertragsüberschuss verzeichnen. Ausserdem stehen einige Investitionen an. Anja Neuenschwander 17.12.2021, 14.29 Uhr

Herbetswil senkt den Steuerfuss. Bruno Kissling

Die Finanzlage in Herbetswil scheint aussichtsreich: Am Donnerstagabend nahmen die 18 anwesenden Stimmberechtigten die Senkung des Steuerfusses von 133 Prozent auf 129 Prozent einstimmig an. Der Kanton hat Vermögenswerte neu bewertet, was der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre ein finanzielles Polster beschafft.

Somit kann Herbetswil für 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 200'000 Franken rechnen. Zirka 40'000 Franken stammen aus dem normalen Budget, der Rest kommt von besagter Neubewertung. Daher wollte man den Steuerfuss nicht zu tief ansetzen, informierte Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt (CVP).

Nettoinvestitionen von rund 190'000 Franken

Die Gemeinde hat zudem einige Investitionen vor: An der diesjährigen Budgetgemeindeversammlung wurde der Bruttokredit von 165'000 Franken für die Erschliessung der Wasserleitungen an der Kirch- und Neuackerstrasse einstimmig beschlossen. Ein Hydrant und mehrere Wasserleitungen sollen gebaut werden. Diese stehen im Zusammenhang mit einem lange geplanten Bauprojekt eines Mehrfamilienhauses.

Weiter wurde beim Moos- und Steinacker auf einem Privatgrundstück eine Drainageleitung unterbrochen. Die Gemeinde habe sich entschieden, sowohl die Meteorleitung als auch noch eine Schmutzwasserleitung zu bauen. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde und dem Grundstückbesitzer aufgeteilt. Mit einer Gegenstimme wurde das Investitionsbegehren von 97'000 Franken angenommen. In den nächsten Jahren stünden ausserdem Sanierungen am Dorfplatz, der Hauptstrasse und am Dach der Turnhalle an, erklärte Müller-Altermatt.

Durch das Bevölkerungswachstum – Herbetswil zählt momentan 580 Einwohner – erhöhen sich für die Gemeinde die Sozialkosten, wie die der Spitex oder Bildungskosten, verstärkt durch die grösseren Jahrgänge. «Mehr Einwohner generieren aber auch mehr Steuern, wodurch sich die Kosten gut decken lassen», sagt Müller-Altermatt. Mit dem neuen Steuerfuss wurden Steuereinnahmen von 1,2 Millionen Franken budgetiert.