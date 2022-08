Apothekerin Sonja Münch in Oensingen hört auf - Medbase übernimmt

Gesundheitssystem Oensinger Apothekerin: «Viele haben heute keinen Hausarzt mehr – dann kommen sie zuerst zu uns» Sonja Münch hat ihre Apotheke in Oensingen nach fast drei Jahrzehnten verkauft. Einiges hat sich verändert, geblieben sind viele Kunden. «Wenn ein Stammkunde plötzlich ein Medikament für eine schwere Krankheit abholen muss, geht mir das nahe», sagt sie. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Knapp 30 Jahre lang hat Sonja Münch die Apotheke im Mühlefeldcenter Oensingen geleitet. Nun hat sie sie verkauft. Bruno Kissling

Ihr Highlight? Der Kontakt mit den Menschen. Langeweile? Das ist nicht so ihr Ding. Sonja Münch hat im September 1994 die Apotheke im Mühlefeldcenter in Oensingen eröffnet. Ein Bekannter erzählte ihr zuvor von der sich damals in Planung befindenden Überbauung. Nun, mit 63 Jahren, hat sie das Geschäft der Medbase Apotheken AG verkauft. Das Unternehmen besitzt auch Apotheken in Grenchen, Solothurn und Zuchwil.

Münch startete ihre Ausbildung an der Kanti Solothurn. Das Pharmaziestudium in Fribourg und Zürich schloss sie 1985 ab. Während des fünfeinhalbjährigen Studiums assistierte sie auch anderthalb Jahre in einer Apotheke und einer Spitalapotheke.

Eine eigene Apotheke war schon immer ihr Traum

Nach dem Abschluss des Studiums war sie einige Jahre lang Geschäftsführerin in drei verschiedenen Apotheken. Nach einer Stelle bei Pharmasuisse habe sie den Kundenkontakt vermisst, berichtet die Apothekerin beim Gespräch in Oensingen.

«Es war schon immer mein Traum, eine eigene Apotheke zu leiten.»

Sie schätze den Kundenkontakt («jeder Mensch ist anders»), arbeite gerne im Team («andere zu motivieren, gefällt mir»), mache gerne Weiterbildungen («ich möchte à jour bleiben»). Das sollte sich durch ihre ganze berufliche Karriere weiterziehen. Noch heute sagt die Oberaargauerin: «Eine Apotheke ist eine niederschwellige Anlaufstelle für sämtliche gesundheitliche Fragen.»

Den Standort Oensingen möge sie wegen des grossen Einzugsgebiets und der guten Verkehrsanbindungen. Einen typischen Arbeitsalltag kenne sie auch nach über 30 Jahren im Beruf nicht.

Eine Begegnung, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sei, sei denn auch ihre erste: «Meine erste Kundin nach der Eröffnung holte ein Rezept für ihren Mann. Sie kommt auch heute noch regelmässig vorbei.» Mittlerweile habe die Apotheke einen grossen Stammkundenkreis aufgebaut. Das mache manche Begegnungen wiederum schwierig: «Wenn ein Stammkunde plötzlich ein Medikament für eine schwere Krankheit abholen muss, geht mir das nahe.»

Mehr Dienstleistungen, nicht nur Verkauf von Medikamenten

In den vergangenen 30 Jahren hat sich auch im Leben einer Apothekerin vieles verändert: Durch verschiedene Gesetzesrevisionen erhielten die Apotheken mehr Kompetenzen: Es gehe nicht mehr nur um den Verkauf von Medikamenten. Die Beratung wird immer wichtiger. Ausserdem können Apotheken mittlerweile auch selbst Dienstleistungen wie Impfungen, Wundversorgungen oder Herzchecks durchführen.

Auch die Ansprüche der Kunden habe sich verändert. «Viele haben heute keinen Hausarzt mehr. Wenn sie sich unsicher sind, ob sie in den Notfall müssen, kommen sie zuerst zu uns.» Dieser Teil der Beratungen habe markant zugenommen. Vor allem an den Wochenenden.

Auch die Ausbildung zur Apothekerin habe sich verändert. Heute muss man fünf Jahre studieren und dann zwei Jahre den Fachausweis machen.

«Das ist lange. Vielleicht ist das den jungen Leuten zu lange.»

Auch in der Apotheken-Branche sei der Fachkräftemangel ein Thema. Während man früher mit Bewerbungen überhäuft worden sei, gingen heute die Stellen unter der Hand weg. Viele arbeiten auch Teilzeit, der Frauenanteil in diesem Beruf ist hoch. Was die Zukunft bringt, werde sich zeigen.

Münchs unmittelbare Zukunft heisst reduzieren: Per 1. Juli hat sie die Apotheke verkauft. Anfang Jahr hat sie die Übergabe aufgegleist.

«Mir war wichtig, dass ich die Apotheke jemandem übergebe, der sie in meinem Sinne weiterführt. Und auch den Fokus auf Dienstleistungen und die zertifizierte Hautapotheke setzt.»

Durch den Kauf von Medbase werde man Synergien mit den anderen Geschäften im Kanton nutzen können. Das Team von 14 Frauen werde übernommen, mit Ausnahme des Logos seien keine Änderungen geplant.

Die Geschäftsleitung übernimmt die langjährige Mitarbeiterin Gaëlle Hänni. Sonja Münch arbeitet noch in einem reduzierten Pensum. Jetzt habe sie noch mehr Zeit für Weiterbildungen. Und für Sport: Tennis, Berglauf, Biken seien schon immer ihre Ventile gewesen, um nach intensiven Arbeitstagen herunterzukommen.

