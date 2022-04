Transparenz in Solothurner Gemeinden soll sich verbessern

Transparenz SP-Kantonsrätin Nicole Wyss will die Gemeinderäte transparenter werden lassen und lanciert einen Vorstoss Gemeinderäte im Kanton Solothurn sollen mindestens die Traktandenlisten und Beschlüsse ihrer Sitzungen online stellen. Das verlangt die SP-Kantonsrätin und Oensinger Gemeinderätin Nicole Wyss in einem Auftrag. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.04.2022, 15.00 Uhr

Kantonsrätin Nicole Wyss (SP, Oensingen) verlangt in einem Auftrag, dass die Gemeinderäte im Kanton Solothurn zumindest ihre Traktandenlisten und Beschlüsse online publizieren sollen. Bruno Kissling

Vor knapp einem Monat analysierte diese Zeitung, wie die Gemeinderäte im Thal und im Gäu ihre Einwohnerinnen und Einwohner über ihre Geschäfte informieren. Das Fazit lautete: unterschiedlich. Herbetswil, Wolfwil oder Mümliswil-Ramiswil stellen weder Traktanden noch Protokolle online. Kestenholz und Härkingen publizieren sowohl Sitzungstermine als auch Traktanden, Beschlüsse oder Protokolle.

Die meisten anderen Gemeinden schlagen einen Mittelweg ein und informieren über Traktanden und Beschlüsse. So zum Beispiel Oensingen.

Nicole Wyss. zvg

Genau dieser Mittelweg soll nun im Gesetz verankert werden. Das möchte SP-Kantonsrätin Nicole Wyss, die auch in Oensingen Gemeinderätin ist. Gemeinsam mit 19 weiteren Kantonsrätinnen und Kantonsräten hat sie im März einen entsprechenden Auftrag im Kantonsrat lanciert.

Darin will sie den Regierungsrat beauftragen, die rechtlichen Grundlagen so anzupassen, dass mindestens die Traktandenlisten sowie die Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen auf den Gemeinde-Websites publiziert werden müssen.

Sie begründet ihren Auftrag mit dem sehr heterogenen Bild, das die Analyse dieser Zeitung gezeigt hat. Wyss zählt im Auftrag mehrere Beispiele auf, die diese Ungleichheit zeigen. Unter anderem auch Herbetswil oder Aedermannsdorf. Es sei anzunehmen, dass die unterschiedlichen Publikationsweisen auch auf die übrigen Gemeinden des Kantons Solothurn übertragbar seien, schreibt die Auftraggeberin weiter.

Der Mittelweg sei gangbar für alle Gemeinden

Judith Petermann. Hanspeter Bärtschi

Bisher steht im kantonalen Informations- und Datenschutzgesetz, dass die Behörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Bevölkerung über ihre Tätigkeit rasch, umfassend, sachlich und klar informieren müssen.

Für Gemeinden gibt es jedoch Sonderregelungen, wie Judith Petermann, die Beauftragte für Information und Datenschutz des Kantons, im Interview von Mitte März sagte: «Wir haben im Kanton Solothurn rund 100 Einwohnergemeinden, darunter viele kleine mit beschränkten Ressourcen.»

Als man das Informations- und Datenschutzgesetz erlassen habe, sei man sich dessen bewusst gewesen.

«Um auf die Gemeinden Rücksicht zu nehmen, ergänzte man diese Bestimmung mit dem Zusatz ‹Die Gemeinden informieren nach ihren Möglichkeiten›.»

Diese Möglichkeiten will Wyss nun vereinheitlichen. Sie betont auch, dass Gemeinderäte möglichst transparent und umfassend über ihre Tätigkeiten und Beschlüsse informieren sollen. Dennoch müsse in Betracht gezogen werden, dass der Aufwand dafür auch für kleine Gemeinden in einem normalen Rahmen gehalten werden müsse. So hält es ja auch das Gesetz bisher fest.

Mindestens eine Information der Gemeinde über die Traktanden und Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen könne jedoch von jeder Gemeinde im Kanton verlangt werden. Im Auftrag steht:

«Dies ist einfach und schnell umsetzbar.»

Eine komplette Veröffentlichung des Protokolls sei nicht zwingend, da dies auch datenschutzrechtlich heikel werden könne. Dieser Mittelweg sei gangbar für alle Gemeinden, so Wyss in ihrem Auftrag.

