Wie transparent infromieren Thaler und Gäuer Gemeinden?

Transparenz Sitzungsdaten, Traktandenlisten, Protokolle: Wie transparent informieren die Thaler und Gäuer Gemeinderäte über ihre Geschäfte? Eine Analyse, welche Informationen die Gemeinderäte aus dem Thal und dem Gäu via Website an ihre Einwohnerinnen und Einwohner weitergeben. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Wie die Gemeinden im Thal und im Gäu (im Bild Wolfwil) kommunizieren, ist unterschiedlich. Bruno Kissling

Vor wenigen Tagen erreichte ein Hinweis eines Lesers unsere Redaktion. Der Inhalt: In der Gemeinde Herbetswil würden die Protokolle der Gemeinderatssitzungen nicht im Internet veröffentlicht. Als Bewohner müsse man daher auch im Jahr 2022 und trotz Pandemie zur Gemeindeverwaltung gehen, um dort Einsicht zu erhalten.

Eine kurze Kontrolle auf der Website der Gemeinde Herbetswil zeigt, dass tatsächlich weder Traktanden noch Protokolle und auch keine Beschlüsse zu den Gemeinderatssitzungen zu finden sind. Einzig die Sitzungsdaten sind online.

Und das, obwohl im kantonalen Informations- und Datenschutzgesetz steht, dass die Behörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Bevölkerung über ihre Tätigkeit rasch, umfassend, sachlich und klar informieren müssen.

Protokolle im Netz sind heikel

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Also fragen wir bei Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt nach. Bezüglich Traktanden sagt er:

«Ich habe mir ehrlicherweise noch nie überlegt, diese auf der Website online zu stellen. Möglich wäre das aber ohne Probleme – es ist einfach ein Arbeitsschritt mehr.»

Und die Protokolle oder Beschlüsse? «Zum Ende jeder Gemeinderatssitzung diskutieren wir gemeinsam, worüber wir die Bevölkerung informieren müssen. Alle strategischen Beschlüsse, die wir im Gemeinderat treffen, kommunizieren wir – entweder im Gemeindeblatt oder dann im Rahmen eines Presseartikels.»

Protokolle würden dagegen bewusst nicht mehr online gestellt. Einen entsprechenden Versuch hatte die Gemeinde in den ersten vier Monaten des vergangenen Jahres unternommen. «Wir halten in unseren Protokollen praktisch jedes Wort fest, das an den Sitzungen gesprochen wird. Als wir diese Protokolle online gestellt hatten, gab's verschiedene Rückmeldungen von Bewohnern, die gewisse Dinge falsch verstanden hatten», so Müller-Altermatt.

«Für uns ist daher klar: Protokolle können wir nicht unkommentiert ins Netz stellen. Es bräuchte zwingend eine redaktionelle Überarbeitung.»

Dies sei jedoch mit viel Aufwand verbunden. Deshalb sähe man aktuell davon ab.

Auf die Pendenzenliste

Herbetswil ist mit dieser Praxis nicht alleine, wie eine kurze Recherche auf den Websites der übrigen Gemeinden aus dem Thal und dem Gäu gezeigt hat. Auch die Gemeinden Wolfwil und Mümliswil-Ramiswil stellen weder Traktanden noch Protokolle online. «Die Protokolle stellen wir aus Datenschutzgründen bewusst nicht online. Wir sind aber derzeit daran, dass künftig die Beschlüsse des Gemeinderats auf der Website publiziert werden», sagt Kurt Bloch, Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil.

Georg Lindemann. Hanspeter Bärtschi

Und sein Amtskollege Georg Lindemann aus Wolfwil sagt:

«Es ist in der Tat eine kleine Schwäche unserer Gemeinde, dass wir die Traktanden und Protokolle nicht auf der Website veröffentlichen.»

Die Gemeinde hat während der Pandemie einen neuen Internetauftritt erhalten, die ihr entsprechende Veröffentlichungen erstmals ermögliche, aber in dieser Phase sei das etwas in Vergessenheit geraten. Man nehme die Veröffentlichung der Protokolle und Traktanden aber auf die Pendenzenlisten. «Schliesslich arbeiten wir im Gemeinderat sehr transparent, und es ist uns ein grosses Anliegen, dass das auch so bleibt.»

Positive Rückmeldungen

Bereits jetzt setzen andere Gemeinden in der Region auf Transparenz. Härkingen, Aedermannsdorf und Kestenholz beispielsweise stellen Sitzungstermine, Traktanden und Beschlüsse oder Protokolle auf ihrer Website zur Verfügung. Arno Bürgi, Gemeindepräsident von Kestenholz, sagt:

Arno Bürgi. zvg

«Die Sitzungen des Gemeinderats sind ohnehin öffentlich. Daher ist es aus unserer Sicht konsequent, dass wir auch die Traktanden und die Beschlüsse kommunizieren.»

Der Gemeinderat bekäme immer wieder Rückmeldungen aus der Bevölkerung – gerade bei heiklen Themen. «Das zeigt uns, dass die entsprechenden Dokumente auch wirklich gelesen werden. Wir sind daher der Überzeugung, dass es sich lohnt, diesen Zusatzaufwand in der Kommunikation auf uns zu nehmen.»

Einen Mittelweg schlagen die meisten anderen Gemeinden ein. Oensingen beispielsweise informiert auf der Website über die Beschlüsse des Gemeinderats. Die Traktanden werden jeweils kurz vor der Sitzung online gestellt und später wieder vom Netz genommen. Auf der Traktandenliste werden die nicht-öffentlichen Traktanden jeweils nicht aufgeführt.

«Das ist eine langjährige Praxis in der Gemeinde Oensingen. Da wir zu den nicht-öffentlichen Traktanden inhaltlich ohnehin nicht kommunizieren dürfen, wäre auch der Informationsgehalt des Traktanden-Titels nicht allzu hoch. Darum lassen wir die nicht-öffentlichen Traktanden auf der Traktandenliste komplett weg», sagt Gemeindepräsident Fabian Gloor.

Traktandenliste auf Instagram

Die Recherche hat gezeigt, dass sich die Form der aktiven Kommunikation von Seiten der Behörden von Gemeinde zu Gemeinde unterscheidet. Wozu die Behörden rechtlich verpflichtet sind, erklärt Judith Petermann, Beauftragte für Information und Datenschutz des Kantons Solothurn, im Interview.

Dass man als Gemeinde in der Kommunikation durchaus auch unkonventionelle Wege gehen kann, zeigt Matzendorf. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Gemeinde werden unter anderem auch die Traktanden der Gemeinderatssitzungen online gestellt – inklusive Hinweis, wann und wo die Sitzung stattfindet.

