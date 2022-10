Zibelimäret Oensingen: Annina Tschumi bindet Zwiebelnzöpfe

Tradition Annina Tschumi ist die letzte Bäuerin, die in Oensingen Zibele bindet: «Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt» Jetzt, kurz vor dem Zibelimäret in Oensingen, ist bei Annina Tschumi Hochsaison: Sie bindet die Knollen zu Kränzen, Zöpfen und zu Figuren. Das verwendete Gemüse und die Blumen baut sie selbst an. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 26.10.2022, 12.00 Uhr

Annina Tschumi beim Eingang ihres Wohnhauses in Oensingen. Hier warten die Zöpfe, Tiere und Kränze auf den Verkauf. Bruno Kissling

Die Tür des Bauernhauses in Oensingen steht offen, der Duft nach frischem Gebäck weht entgegen. Annina Tschumi eilt zur Tür: «Ich bin noch am Linzertorte backen.» Im Gang stehen gestapelte Harassen voller Kränze, Zöpfe und Tiere – alles aus Zwiebeln. Tschumi ist die letzte Bäuerin in Oensingen, die noch Zwiebeln bindet. Jetzt, kurz vor dem Zibelimäret, ist bei ihr Hochsaison.

Im Inneren der Küche stehen weitere Kisten, manche sind mit fertigen Zöpfen in allen Grössen gefüllt. Andere beinhalten getrocknete Weizenähren, Strohblumen, Staticen und lose Zwiebeln. Auf dem Tisch liegen trockene Blumen.

Die Blumen und die Zwiebeln baut Tschumi selbst an. Bruno Kissling

Anno 1983 kam die Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin aus dem Bündnerland der Liebe wegen nach Oensingen. Im gleichen Jahr startete sie mit dem Zöpfebinden. Schon die vorherige Generation pflanzte Setzzwiebeln an. Gelernt hat sie das Binden an ihrem damaligen Arbeitsort, der Landwirtschaftsschule Waldhof in Langenthal:

«Damals hing man die Zwiebeln für die Haltbarkeit auf, nicht der Verzierung wegen.»

Ein Wechselspiel von Zeigefinger und Daumen, Bast und Zwiebel

Auch Figuren macht Tschumi aus Zwiebeln. Bruno Kissling

Seither hat sie sich selbst viel beigebracht und immer wieder Neues ausprobiert. Werden die Zöpfe zum Beispiel mit Bast statt mit Schnur gebunden, halten sie länger.

Zu den klassischen Zöpfen kamen Kränze, Herzen oder Figuren dazu. «Ich war jung und hatte immer wieder neue Ideen.» So kam sie auch auf die Idee, Blumen in die Zöpfe einzubinden. Die 69-Jährige baut sowohl Blumen als auch Zwiebeln selbst an. Im März werden die Zwiebeln ausgesät, im Juli von Hand geerntet.

«Heuer hatten wir Bedenken wegen der Trockenheit. Denn dadurch hätten die Zwiebel-Schäfte, also die Stengel, dürr werden können und brechen.»

Dann wäre es schwierig, Zöpfe zu binden. Durch die frühe Aussaat war aber eine frühere Ernte möglich.

Draussen im Tenn bindet Tschumi die Kreationen die Zöpfe. Dafür legt sie jeweils Zwiebeln der Grösse nach auf den Tisch. Dann nimmt sie ein Weidenzweig, wickelt Bast um das Ende und schnitzt eine Kerbe in den Zweig. Sie soll das Abrutschen des Basts verhindern.

Zuerst legt Tschumi die Zwiebeln der Grösse nach aus, dann bindet sie sie zusammen. Bruno Kissling

Dann folgt ein Wechselspiel zwischen Daumen, Zeigefinger, Bast und Zwiebel. Und eine Knolle nach der anderen verschwindet in einem Zopf. Nach 30 Jahren hat Tschumi den Kniff raus: «Man muss die Zwiebeln untereinander schieben wie eine Jalousie.» In der Küche packt sie die Blumen dazu. Sie sagt:

«Ich muss immer zwischen Zöpfeln und Blümeln abwechseln – wegen der Hände.»

Manchmal bringt sie auch anderen das Binden bei. Sie betont aber auch, dass andere es anders machen, mit anderen Sorten, anderen Schnüren, mit und ohne Blumen. Denn ein Patent gibt es nicht.

Nach dem «Zibelimäret» ist vor dem «Zibelemärit»

Wie viel Material sie braucht oder wie viele Zöpfe sie verkauft, weiss sie nicht im Detail. Wichtiger ist ihr die Freude an der Arbeit und der Kontakt mit den Leuten am Markt. Der habe in den vergangenen zwei Jahren schon gefehlt.

Tschumi mag die Formen und die Farben der Kreationen. Bruno Kissling

Nach der zweijährigen Pause freue sie sich auf den Markt. Frage sich aber auch, ob denn die Leute auch wirklich kommen oder ob sie wegen der steigenden Preise sparen müssen.

Ihre Kreationen verkauft Tschumi am Zibelimäret in einer selbst gebauten Holzhütte. In den vergangenen zwei Jahren nutzte sie die Hütte für den Verkauf der Kränze ab Hof.

«Damals fragten manche Leute nach der Linzertorte. Die gehört offenbar dazu.»

Tschumi gefällt an der Tradition die Zwiebel selbst und die Kombination aus Farben und Formen. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, sagt sie. Wie lange sie das Binden noch mache, wisse sie nicht. Das komme auch auf die Gesundheit an.

Vorne die fertigen Zöpfe, hinten die zum Trocknen ausgelegten Zwiebeln für den Zibelemärit in Bern. Bruno Kissling

Nach dem Oensinger Zibelimäret zieht Tschumi mit ihren Kreationen übrigens noch weiter: Ende November geht es an den Zibelemärit in Bern.

66 Stände am diesjährigen Zibelimäret

Die diesjährige Ausgabe des Zibelimärets findet vom Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, statt. Der Markt beginnt am Freitag um 11 Uhr, am Samstag und am Sonntag um 10 Uhr. Die Marktstände haben am Freitag und am Samstag bis 1 Uhr offen, am Sonntag bis Mitternacht. Die Zelte und Bars sind freitags und samstags bis 4 Uhr geöffnet, sonntags bis 24 Uhr. Total sind es 66 Stände.

Zudem gibt es neu eine Eventbühne mit Aufführungen am Samstag und Sonntag, wie OK-Präsident Max Keller berichtet. Er freue sich darauf, dass die Vereine wieder eine gute Einnahmequelle haben und die gewerbsmässigen Aussteller wieder auf stabilere Umsätze setzen können. Er blicke dem Event allerdings auch beunruhigt entgegen:

«Die behördlichen Auflagen sind nochmals mehr geworden und die Amtssprache macht uns sehr zu schaffen. Ich hoffe sehr, dass diese den Märet besuchen und es schätzen, dass er immer noch stattfindet.»

