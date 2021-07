Tourismus im Thal läuft gut, trotz Regen und Pandemie

Tourismus im Thal Trotz Regen und Pandemie – Tourismus im Thal läuft gut: «Das Bedürfnis nach Natur und Ausflügen ist gross.» Bis jetzt prägen heftige Niederschläge und auch die Coronapandemie den Sommer und damit den Tourismus im Thal. Unsere Umfrage zeigt: Viele Anbieter sind trotzdem zufrieden. Hans Peter Schläfli 31.07.2021, 05.00 Uhr

Zahlen zu den aktuellen Buchungen der Hotels im Thal gibt es nicht. Der Naturpark Thal erhält aber positive Rückmeldungen. Bruno Kissling

«Der Naturpark Thal liefert zu viele Glücksmomente für nur einen Tag. Warum also nicht das Abenteuer wagen und einmal im duftenden Stroh, im Zelt auf der Alp oder im Panoramazimmer übernachten?» Mit dieser Frage auf der Website der Thalstation, der Informationsstelle des Naturparks Thal, werden Gäste in die Region gelockt.

Susi Bader vor ihrem Hotel Baders Gasthof Krone in Laupersdorf. Bruno Kissling

Und es scheint zu funktionieren: «Wir werden derzeit sehr gut gebucht», freut sich Susi Bader, die zusammen mit ihrem Mann das Hotel Bader Krone in Laupersdorf führt. «Zu uns kommen Geschäftsreisende und Monteure, Touristen mit dem Velo und dem Motorrad, aber auch viele Reiterinnen und Reiter, die in einem der nahen Ställe ihren Sport ausüben möchten.» Sie seien ganz bewusst ein gewisses Risiko eingegangen, als sie das frühere Restaurant Krone vor einem Jahr in ein kleines Hotel umgewandelt haben. «Jetzt wissen wir, es war ein guter Entscheid», freut sich Susi Bader über den guten Start – trotz Coronakrise und verregnetem Sommer. Vor allem die Ladestation für E-Bikes sei ein Erfolg.

«Dank der Route Verte, die von Schaffhausen nach Genf führt, fahren jetzt sehr viele Leute mit einem Flyer durch das Thal und übernachten bei uns.»

Was auffällt bei allen Hotels im Thal, sind die ausgezeichneten Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Das Hotel Bader Krone bekommt zum Beispiel auf booking.com von den Gästen 9 von 10 Punkten. Das mag zu einen am Preis-Leistungs-Verhältnis liegen, zum andern aber auch an den im Thal produzierten Lebensmitteln, die auch in Form eines Picknick-Rucksacks gekauft werden können. Zum Frühstück werden derzeit zum Beispiel Himbeeren vom Matzendörfer Nesesrütti-Hof serviert.

Die Ausflügler trotzen dem Regen

Stephan Braun. zvg

Die starken Niederschläge der vergangenen Wochen scheinen dem Tourismus im Thal nicht zu schaden. Konkrete Zahlen zu den aktuellen Buchungen der Hotels könne er zwar nicht liefern, aber von den angeschlossenen Partnerbetrieben erhalte man derzeit positive Rückmeldungen, sagt Stephan Braun. Er ist beim Naturpark Thal für den Bereich nachhaltiger Tourismus und Raumentwicklung zuständig. «Das Bedürfnis nach Natur und Ausflügen ist gross, wir spüren im Vergleich zu früheren Jahren eine deutlich erhöhte Nachfrage aus dem Inland», sagt Braun.

«Es scheint wegen der Coronakrise einen Nachholbedarf zu geben und viele Leute wollen diesen Sommer lieber nicht ins Ausland verreisen.»

Freier Blick in die Sterne in Gänsbrunnen

Vor allem die Aktion mit dem Namen «Übernachten wie im Bilderbuch», an der neun Thaler Gastbetriebe teilnehmen, sei ein Erfolg, weiss Stephan Braun zu berichten. Dabei wurden ganz unterschiedliche, teils exotische Angebote kreiert. Auf dem Mümliswiler Sangetel-Hof kann man zum Beispiel im Stroh schlafen.

Auf dem Montpelon gibt es ein «Bubble Hotel». zvg

Und auf dem Montpelon oberhalb von Gänsbrunnen bietet ein durchsichtiges, kugelförmiges Zelt beim Einschlafen freie Sicht auf den Sternenhimmel. Dieses sogenannte «Bubble Hotel» will die Familie Lanz für voraussichtlich während zweier Monate betreiben.

«Sollte das Wetter sehr schlecht sein, dann können die Gäste in unsere Ferienwohnung oder das Matratzenlager ausweichen»,

sagt Elisabeth Lanz. Auf dem Montpelon spüre man aber weiterhin die Auswirkungen der Coronakrise: «Wir empfangen sonst oft Reisegruppen, doch weil man nie genau weiss, ob die Vorschriften plötzlich wieder strenger werden, sind die Leute bei den Reservationen für grössere Gruppen verständlicherweise sehr vorsichtig.» Dafür boomen auch auf dem Montpelon die vielen Produkte vom eigenen Hof.