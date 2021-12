Tipps beim Baumkauf «Beim Schmücken kritisiere ich höchstens» – Balsthaler Fritz Röthlisberger verkauft seit über 40 Jahren Weihnachtstannli Der Balsthaler geht auf die 90 zu und bewirtschaftet bei Wind und Wetter zwei Tannenbaumplantagen in der Ziegelhütte in Balsthal. Er erzählt von seinen Spitzenzeiten und gibt wertvolle Tipps, was man beim Kauf eines Weihnachtsbäumlis alles beachten sollte. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

«Die Tannli sind mein Hobby», sagt Fritz Röthlisberger. Bruno Kissling

Fritz Röthlisberger steht in seinem Schuppen, sortiert Tannenäste und bindet sie zu Bündeln. An seinem grünen Hut steckt ein Tannenzweig und er trägt schwere Arbeiterschuhe. Für seine bald 90 Jahren wirkt er noch topfit – was er ohne Zweifel seiner Freizeitbeschäftigung zu verdanken hat: Seit den Siebzigerjahren pflanzt er Nordmann- und einige wenige Rottannen an.

Der gelernte Schreiner hat nach der Pensionierung seine Werkstatt dem Sohn vermacht und kümmert sich seitdem voll und ganz um seine Tannli. Zwei Plantagen mit je etwa 1000 Bäumen pflegt er in der Ziegelhütte in Balsthal. Jeden Tag, bei Wind und Wetter findet man Röthlisberger draussen. Er sagt schmunzelnd:

«Am Sonntag gehe ich statt zur Predigt zu meinen Tannen und rede ein bisschen mit ihnen.»

Vor 45 Jahren hat Fritz Röthlisberger in Balsthal seine ersten Tannen gepflanzt. Nordmanntannen – die verlieren im Gegensatz zu den Rottannen keine Nadeln, wenn man sie im Wohnzimmer aufstellt. Nach ungefähr zehn Jahren waren die Tannen gross genug für den Verkauf. Das Geschäft lief gut: Mit drei bis vier Helfern verkaufte Röthlisberger in der Weihnachtszeit Tausende Bäume in der Region, bis nach Basel und Aarau. «Ein, zwei Tage vor Heiligabend war zum Teil schon alles ausverkauft», sagt Röthlisberger. «Aber das ist jetzt vorbei.»

Normalerweise verkauft er seine Bündel aus Tannenzweigen am Wochenmarkt im Dorf. Aber nicht dieses Jahr: «Der Markt ist nichts mehr», meint er. «Man muss ja nur schauen, was bei Coop und Migros draussen an Tannli steht.» Die grossen Konzerne würden den kleinen Weihnachtsbaumhändlern je länger je mehr Konkurrenz machen. Weihnachtsbäume als Nebenerwerb zu verkaufen, lohne sich für die Bauern schon lange nicht mehr, meint Röthlisberger.

In seinem Schuppen schneidet Röthlisberger Tannenzweige zurecht und bindet sie zu Bündeln. bko

Er führt das Geschäft mittlerweile allein. Ab und zu helfen ihm die angestellten Schreiner aus der Werkstatt nebenan, wenn er eine besonders grosse Tanne verpacken muss. Im Winter macht er in seinem Schuppen ein kleines Feuer im Cheminée, zwackt Äste von den weniger schönen Tannen ab, wiegt sie und bindet sie zu Bündeln. Die verkauft er weiter an Gärtnereien.

Letzte Weihnachten wollten die Leute «rechte» Tannli

In einem guten Jahr verkaufe er um die 150 Bäume, in einem schlechten etwa halb so viele. Seine Tannli stehen an Weihnachten in den Stuben der Balsthaler, in Gärtnereien oder auch in der Kirche. Nächstes Jahr soll eine von Röthlisbergers Tannen als jährlicher Christbaum die Holzfluh zieren – eine besondere Ehre für jeden Balsthaler. Etwa zehn Meter gross sollte sie dafür sein, erklärt Röthlisberger und zeigt auf eine seiner grössten Tannen.

Auf seinen Plantagen hat er das ganze Jahr über zu tun: Im Frühling setzt er die jungen Tannen, im Sommer mäht er das Gras mit seiner Sägesse. Auf Stecken oder Metallringe an den Stämmen, die Wachstum und Aussehen der Bäume beeinflussen sollen, verzichtet er: «Man muss die Natur wachsen lassen.» Nur bei Lausbefall habe er schon eingreifen müssen.

Auf Weihnachten hin werden die Tannen dann gefällt: Für ins Wohnzimmer sollten sie nicht zu gross sein und einen schönen Giebel haben. Ansonsten würden die Kundenwünsche variieren. «Manche wollen einen buschigen, andere nicht.» Letztes Jahr sei ihm aber etwas aufgefallen: «Viele wollten eine rechte Tanne», erzählt er. Wahrscheinlich hätten die Leute während Corona mehr Zeit gehabt – und etwas Ablenkung gebraucht.

Ein Weihnachtsbaum braucht Wasser und frische Luft

Heuer ist die Weihnachtsbaum-Saison gerade erst angelaufen: Etwa zehn Bäume hat er bereits verkauft, mehrere sind schon reserviert. Damit das Weihnachtsbäumli möglichst lange frisch und grün bleibt, braucht es unbedingt Wasser. «Ein Baum von ungefähr zwei Metern braucht im Tag eineinhalb bis zwei Liter Wasser», erklärt Röthlisberger. Füllt man den Sockel, in dem er steht, also regelmässig auf, sollte das Bäumli bis Mai oder Juni seine grüne Farbenpracht behalten.

Fritz Röthlisberger gibt Tipps, wie der Weihnachtsbaum am längsten frisch und grün bleibt. Bruno Kissling

Stellt man den Weihnachtsbaum aber direkt nach dem Kauf in der geheizten Stube auf, würden die Nadeln austrocknen. Bei den Nordmanntannen bleiben die trockenen Nadeln zwar am Baum, aber: «Wenn da eine Flamme dazukommt, ist das Zimmer nachher abbruchreif», sagt Röthlisberger. Am besten kaufe man den Baum wenige Tage vor Heiligabend und lasse ihn dann bis kurz davor draussen, meint der Fachmann.

Einen Nachfolger aus der Familie hat Röthlisberger noch nicht gefunden. Bruno Kissling

Einen Nachfolger für sein Weihnachtsbaum-Geschäft gebe es keinen. Die Jungen, damit meint er seine Kinder und Grosskinder, hätten kein Interesse. «Das ist vorbei», wiederholt er. Röthlisberger nimmt`s aber nicht schwer, die Arbeit bei den Tannen sei sein Hobby:

«Solange ich gesund bin, mache ich weiter.»

Für die eigene Stube habe seine Frau dieses Jahr bereits ein Tannli ausgewählt. Röthlisberger hat es sogleich reserviert. Und wer übernimmt das Schmücken vor dem 24. im Hause Röthlisberger? «Beim Schmücken kritisiere ich höchstens», sagt er mit einem schelmischen Grinsen.

