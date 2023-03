Amphibienwanderung im Thal: Unterbruch wegen Kälte

Tierreich Viele Amphibien im Thal waren schon auf Wanderung – wegen der Kälte gibt es einen Unterbruch In mehreren Dörfern im Thal gibt es Amphibienzugstellen. Wegen des Kälteeinbruchs sind die Tiere derzeit nicht aktiv – gefährlich ist der Frost für Frösche, Kröten und Molche aber nicht. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Schilder weisen auf die Amphibien hin. Reto Martin

Momentan ist vom nahenden Frühling kaum etwas spürbar im Mittelland, man wähnt sich eher in einer Gefriertruhe. Doch während der Fasnachtstage war es in der Region ausgesprochen mild. Der kurze Regenguss am Abend des 22. Februars gab zahlreichen Amphibien den Startschuss für ihre Wanderung. Wer an diesem Abend auf Nebenstrassen unterwegs war, konnte bereits viele Tiere beobachten – Autos wurden den Fröschen und Kröten indes zum Verhängnis.

Diese Beobachtung bestätigt Silvia Zumbach von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, kurz «Karch»: «In warmen Regionen sind nach der langen warmen Periode und der grossen Trockenheit beim ersten Regen schon viele Amphibien und auch fast alle Arten losgewandert.» An einigen Zugstellen sei wohl schon fast ein Viertel der Population auf der anderen Strassenseite.

Silvia Zumbach, Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch). PD

Wege von einigen Kilometern

Jahr für Jahr wiederholt sich das Phänomen der Amphibienwanderung: Sobald im Frühling in feuchten Nächten die Temperaturen wenige Grad über der Null liegen, beginnen Frösche, Kröten und Molche ihre Laichplätze aufzusuchen. Die Tiere legen auf ihrem Weg vom Winterquartier zum Laichgewässer Strecken von mehreren hundert Metern bis zu einigen Kilometern zurück, wie es auf der Website von Karch heisst.

So auch im Thal: Acht Zugstellen in der Region sind bei der Koordinationsstelle aufgelistet. Sie befinden sich in Herbetswil, Holderbank, Laupersdorf, Mümliswil-Ramiswil und Welschenrohr. Insgesamt sind bei der Koordinationsstelle 86 Zugstellen im Kanton Solothurn erfasst.

Auf ihrer Wanderung müssen die Amphibien oft Strassen überqueren. Seit den 1970er-Jahren werden in der Schweiz an diversen Stellen Rettungsaktionen durchgeführt. Mitte Februar werden an den betroffenen Strassenabschnitten provisorische Zäune aufgestellt und Fangkübel vergraben.

Amphibien werden von Hand eingesammelt

Im Thal gibt es laut Stephanie Kalberer vom Naturpark Thal zwei Stellen, wo temporäre Massnahmen durchgeführt werden: einerseits im Gebiet Hinter Hammer in Herbetswil und Welschenrohr, andererseits beim Limmernweiher in Mümliswil-Ramiswil.

Das Feuchtbiotop Limmern wird vom Natur- und Vogelschutzverein Mümliswil-Ramiswil unterhalten. Gemeinsam mit Karch wurde von 2018 bis 2020 eine dreijährige Versuchsphase mit einem Amphibienschutzzaun durchgeführt, sagt Stephan Jeker. Er ist seit über 50 Jahren Aktuar des Vereins.

Der Zaun wurde auf einer Länge von 200 bis 250 Metern errichtet und dazu Eimer eingelocht. Diese haben die Mitglieder jeweils am Morgen und am Abend geleert. Doch der Wind habe das Projekt erschwert. Jeker sagt:

«Wegen der Bise, die vom Passwang herunterweht, mussten wir den Zaun etliche Male neu aufstellen.»

Deshalb werden die Amphibien im Gebiet Limmernweiher seit 2021 wieder von Hand aufgesammelt und in Eimern zu ihren Laichplätzen gebracht. «So, wie wir es vorher schon 20 Jahre lang gemacht haben», sagt Jeker.

Ein Grasfrosch, der bei einer Aktion in einem Kessel aufgefangen wurde (Symbolbild). Severin Bigler

Er nehme manchmal seine Grosskinder mit, die Freude daran hätten, erzählt Stephan Jeker. Das Wasser sei momentan noch ziemlich kalt, deshalb seien im Gebiet erst einzelne Tiere losgewandert.

Die Tiere müssen sich verkriechen können

Wegen des aktuellen Kälteeinbruchs hätten die Amphibien ihre Wanderung gestoppt und seien wieder weniger aktiv, sagt Silvia Zumbach. «Schaden nehmen die Tiere nicht, da sie geringen Frost ertragen.» Wichtig seien Strukturen, wo sie sich verkriechen können.

Das Thal ist laut Zumbach sehr artenreich: «Nebst Feuersalamander, kommen alle kommunen Arten wie Grasfrosch, Erdkröte, Wasserfrosch, Berg- und Fadenmolch vor.» Auch die seltene Geburtshelferkröte – besser bekannt als «Glögglifrosch» – ist in der Region heimisch.

