«o'zapft is» Zum elften Mal sind in Solothurn viele Dirndl und Lederhosen zu sehen: So war der Auftakt zum Oktoberfest

An zwei Wochenenden wird in Solothurn die bayrische Trink-, Ess- und Festkultur zelebriert. Die Leute strömten am Wochenende in Massen in die Rythalle.