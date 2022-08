Thal/Gäu: Die GAG sucht nach einem Apotheker Service

Thal/Gäu «Wir wollen die Qualität gewährleisten»: Die GAG sucht nach einem neuen «Apotheker Service» für alle drei Standorte in der Region Die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu wertet ihre Dienstleistung neu aus. Jetzt sucht sie nach einem neuen «Apotheker Service». Die Jura Apotheke in Balsthal zeigt Interesse. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Das Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal ist fertig: Jetzt wird für die drei Standorte der GAG ein «Apotheker Service» gesucht. Bruno Kissling

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das Demenzzentrum Lindenpark der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG) in Balsthal fertiggestellt. Und Mitte dieses Monats konnten bereits die ersten Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Demenzzentrum Stampfenmatt in Niederbuchsiten dort einziehen. In einer öffentlichen Ausschreibung sucht die GAG nun nach einem «Apotheker Service».

Konkret heisst dies: Die Genossenschaft sucht für ihre drei Standorte, dem Sunnepark in Egerkingen, dem Roggenpark in Oensingen und dem Lindenpark in Balsthal nach einer Partnerschaft mit einer Apotheke, die die drei Standorte mit Medikamenten beliefert.

Die Laufzeit des Vertrages ist ab Januar 2023 bis Dezember 2025 definiert. Eine optionale Verlängerung von weiteren zwei Jahren ist dabei auch möglich. Entsprechend verpflichtet sich die Apotheke für die Dienstleistung zwischen drei und fünf Jahren.

Warum aber haben sie die Dienstleistung jetzt ausgeschrieben? Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Lindenparks sei Florian Sarkar, Geschäftsführer der Jura Apotheke in Balsthal, auf die GAG zugekommen, um seine Dienstleistungen als «Apotheker Service» zu erweitern, sagt Gina Kunst, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Alterszentren Gäu.

Die Dauer des «Apotheker Services» für die GAG ist auf drei bis fünf Jahre definiert. Gaetan Bally / KEYSTONE

Florian Sarkar spezifiziert auf Anfrage, dass sich die Jura Apotheke im Januar dieses Jahres bei der Genossenschaft gemeldet und ihr ein Angebot gemacht habe, den Lindenpark mit Medikamenten zu beliefern. Dabei dachte er an eine regionale Kooperation zwischen der Genossenschaft und der Apotheke.

Da jetzt aber der «Apotheker Service» für alle drei Standorte der Altersbetreuung- und Pflegezentren ausgeschrieben ist, habe die Apotheke in Balsthal einen Fragekatalog der GAG verschickt. So könne man sehen, welche Anforderungen es an die Apotheke in Sinne der Dienstleistung gebe. Erst dann werde die Entscheidung fallen, ob man sich für den Service bewerben will oder nicht, so Sarkar.

Dienstleistungen müsse immer wieder ausgewertet werden

Bislang versorgte die «Zum Kreuz»-Apotheke in Olten die Standorte der Genossenschaft mit Medikamenten. Gina Kunst erklärt, warum die Ausschreibung für den «Apotheker Service» erfolgte:

Gina Kunst, Vorsitzende der Geschäftsleitung GAG. Bruno Kissling

«Als Betrieb haben wir bestimmte Dienstleistungen, die man immer wieder auswerten muss.»

Dabei handle man nach der Submissionsverordnung des Kanton Solothurns.

Da es um einen wirksamen Wettbewerb und Gleichbehandlung der Anbietenden gehe, habe man im Verwaltungsrat über eine mögliche Neubeurteilung der Dienstleistung diskutiert und dies nun entsprechend umgesetzt. Kunst ergänzt:

«Für uns ist es das erste Mal, dass wir ein Dienstleistungsverfahren einleiten und auswerten.»

Einmal wöchentlich müssen standardmässig die Medikamente an die drei Standorte vom «Apotheker Service» geliefert werden. Beispielsweise bei Hausarztbesuchen. Bei Neueintritt von Bewohnenden oder bei anderen Vorfällen müsse die Apothekerin oder der Apotheker in der Lage sein, noch am gleichen Tag die Genossenschaft mit den entsprechenden Medikamenten zu beliefern, so Kunst. Ein Medikamentenkoffer für den Notfall stehe jedoch stets bereit.

Nicht nur Dienstleistung und Service

Bei einer Verpflichtung als «Apotheker Service» gehe es gemäss Kunst nicht nur um die Dienstleistung und den Service an sich, sondern auch um die Beachtung der Wechselwirkung der Medikamente: Weil darauf geschaut werden muss, welche Arzneimittel sich mit den anderen vertragen. Die Vorsitzende der Geschäftsleitung sag weiter:

«Wir wollen die Qualität gewährleisten.»

Natürlich würde sich die Genossenschaft darüber freuen, wenn weiterhin die Oltner «Zum Kreuz»-Apotheke die Dienstleistung übernehmen werde, so Kunst.

Die Ausschreibung läuft noch bis zum 26. September; die Offertöffnung findet am 28. September statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

