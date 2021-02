Thal/Gäu Metzgete im Take-away-Modus: Einzelne Restaurants bieten Blut- und Leberwürste zum Mitnehmen an Trotz Coronamassnahmen finden Wirte und Gäste den Weg, ihre beliebte Metzgete zu konsumieren. Wir fragten bei zwei Betrieben im Thal und Gäu nach. Fränzi Zwahlen-Saner und

Gülpinar Günes 22.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Metzgete im Take Away-Modus aus dem Restaurant Reh Herbetswil. Tom Ulrich / Fotomtina Tom Ulrich / Fotomtina Tom Ulrich / Fotomtina Tom Ulrich / Fotomtina Tom Ulrich / Fotomtina

«Normalerweise bieten wir pro Saison sechsmal Metzgete an», sagt Ueli Müller, Wirt des Restaurants Reh in Herbetswil. Seine selbst gemachten Blut- und Leberwürste mit diversen Beilagen sind nicht nur im Thal, sondern auch weit herum sehr geschätzt.

Das Restaurant bietet seit dem Lockdown auch jeweils Mittagessen im Take-away-Modus an, was ebenfalls von den Gästen gut aufgenommen wird. Müller sagt:

«Deshalb kam die Idee auf, Metzgete könnten wir doch auch auf diese Weise anbieten.»

Gesagt – getan. «Zunächst haben wir das Angebot auf unserer Website publik gemacht und um Vorbestellung gebeten, denn es war mir schon wichtig, den ungefähren Bedarf im Voraus zu erfahren, weil ich noch selbst metzge», erklärt Ueli Müller. Doch sei er dann schon überrascht gewesen, als er sehen konnte, dass die Bestellungen nur so hereinpurzelten. «Schlussendlich habe ich praktisch gleich viele Würste hergestellt, wie in anderen Jahren.»

Metzgete mit Beilagen nach Wunsch

Im «Reh» kann man also Metzgete komplett mit allen gewohnten Zutaten wie Rösti, Pommes frites, Apfelschnitzli und Salat bestellen. Man kann aber auch die Würste ungekocht beziehen und seine eigene Metzgete zu Hause kochen. «Meistens wünschen sich unsere Gäste aber die gekochte Variante. Man will sich doch auch so mal verwöhnen lassen und vielleicht auch mal einen neuen Geschmack erleben», so Müller.

Die gekochten Würste und Zutaten können nun also genau auf die vorbestellte Zeit im «Reh» abgeholt werden. «Wir stellen die nötigen Transportgefässe aus Styropor zur Verfügung, manche bringen auch ihre eigenen Pfannen und Schüsseln mit, um die Esswaren dort zu verstauen», weiss Wirtsfrau Dorothea Müller.

Gluschtige Metzgete mit allem aus dem Reh Herbetswil Tom Ulrich / Fotomtina

Grundsätzlich ist die Familie Müller mit dem Geschäftsverlauf während des Lockdowns zu­frieden. «Mit dem Take-away-Geschäft kommen wir gut über die Runden. Uns fehlen natürlich die vielen Familienfeiern, Generalversammlungen und sonstigen grösseren Anlässe. Umso wichtiger ist uns: ein grosses Dankeschön an unsere Gäste, die uns die Treue halten.» Man müsse als Gastronom in diesen Tagen eben flexibel sein, sagt Müller noch, der die Freude am Wirten nicht verloren hat.

Auch die Bergwirtschaft Alp in Oberbuchsiten bietet dieses Jahr Metzgete «zum kalt Abholen» an: Besucher können jeweils auf Vorbestellung Brat-, Leber- oder Blutwürste mit einer Zwiebelsauce abholen und zu Hause zubereiten. «Es ist sehr gut gelaufen, wir waren überrascht», sagt Hans Rüegsegger, der gemeinsam mit seinem Bruder Ueli die Bergwirtschaft führt. «Wir haben sogar zu wenig gehabt», sagt er erfreut.

Auch auf der Alp verkauft sich Metzgete wie immer

Wer nämlich vergangenes Wochenende eine Wurst abholen wollte, der hat nichts mehr gekriegt: Schon am ersten Wochenende nach Metzgetenbeginn am 11. Februar seien die Würste ausverkauft gewesen. Bereits im Herbst, als es noch erlaubt war, Gäste zu bewirten, sei die Metzgete sehr gut gelaufen. «Wir haben gleich viel verkauft, wie in normalen Jahren», so Rüegsegger.

Auch im Januar schrieb der Betrieb einen ähnlichen Erfolg. Für alle Gäste, die diesen Monat leer ausgegangen sind, wird es Anfang März wieder eine Chance geben: Die Gebrüder Rüegsegger planen erneut, zwei Schweine zu schlachten. Er habe eigentlich gehofft, dass er dann seine Gäste vor Ort bewirten könne, aber er wird sich noch eine Weile gedulden müssen.