Thaler Uhrenindustrie: Wie die Branche aufblühte

Thaler Uhrenindustrie Zu Spitzenzeiten wirkte sich die florierende Uhrenindustrie auf das Zusammenleben in den Dörfern aus Wie kam es dazu, dass es im Thal eine Uhrenindustrie gab, in der in Spitzenzeiten bis zu mehrere hundert Personen pro Firma arbeiteten? Wieso war sie bedeutend? Was ist aus ihr geworden? In einer neuen Serie beantworten wir diese Fragen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Blütezeit des Industriezweigs. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen nicht nur die grösseren Uhrenfabriken wie die Technos oder die Tourist in Welschenrohr frische Fahrt auf. Auch kleinere Betriebe in Welschenrohr arbeiteten sehr erfolgreich. Es gab im Dorf die Roseba, Donada oder auch die Candino. Dazu die Chiosi in Herbetswil, die Matina in Aedermannsdorf, Tempus in Matzendorf, Polos in Laupersdorf, Cobal in Balsthal und die Mentor in Holderbank. Diese Firmen beschäftigten zwischen 20 und 40 Personen.

Nach Welschenrohr fuhren in dieser Blütezeit täglich vier Autobusse. Das Einzugsgebiet der Arbeiter umfasste die Bezirke Thal und Gäu sowie das angrenzende Bipperamt. 1960 zählte Welschenrohr 220 Zupendler, das waren 28 Prozent aller Arbeitnehmer im Dorf. Es kam zum Kampf um flinke Arbeiter, die mit guten Stundenlöhnen geködert wurden.

Die florierende Uhrenindustrie wirkte sich auf die Art des Zusammenlebens im Dorf aus, denn die Uhrenfabrikanten bestimmten auch die Politik im Dorf. Gunzinger, der Technos-Patron war freisinnig, Allemann, der Tourist-Inhaber katholisch-konservativ. Entsprechend beeinflussten sie ihre jeweiligen Arbeiter, waren sich aber dann einig, wenn sich eine andere Industriebranche in Welschenrohr niederlassen wollte.

Produkte der Tourist, die 1963 aufgeben musste. frb

Das Einkommen der Uhrenarbeiter war in der Regel höher als jenes in anderen Branchen. Es gab Wohlstand, der sich auch in der Siedlungsstruktur des Dorfes auswirkte. So ist Welschenrohr eines der Dörfer mit der grössten Anzahl Einfamilienhäuser, gemessen an seinen Bewohnern – bis heute.

Heimarbeit fasste in den 1960er-Jahren Fuss

So war praktisch jede Familie mit der Uhrenindustrie verbandelt. Ausser dem Lehrer, Pfarrer, den Wirtschaften und Gewerblern wie Bäcker, Metzger oder Käser arbeiteten alle noch mit Uhren. Sogar die Coiffeure beschäftigten sich damit. Wenn gerade kein Kunde zum Haareschneiden vorbeikam, setzte man sich wieder ans «Etabli».

In den Sechzigerjahren fassten die sogenannten Terminage-Ateliers Fuss. Das waren Klein- und Familienbetriebe, in denen die Uhren vollständig zusammengesetzt wurden und die danach ihren Auftraggebern, meist auswärtige Uhrenfabrikanten, zurückgeschickt wurden. Ganze Familienverbände betrieben so ein Atelier.

Uhren von Matina Aedermannsdorf mit einem historischen Foto der Belegschaft. frb

Es gab auch die Möglichkeit, gewisse Partien, die man von den einheimischen Produzenten holte, zu Hause herzustellen. Zunächst arbeiteten viele Hausfrauen so, aber es gab auch Männer, die in Heimarbeit tätig waren. Die Hierarchie sah folgendermassen aus: Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Atelierbesitzer, Termineure (sie überwachten die fertigen Bestandteile in der Fabrik oder zu Hause), Heimarbeiter.

Viele junge Leute machten in den Fabriken eine Anlehre

Die Technos kaufte alle Uhren-Komponenten ein, montierte sie zu Taschenuhren zusammen und komplementierte diese mit der preiswerten Zylinderhemmung. Zweigbetriebe gab es in Aedermannsdorf, Eptingen, Langenbruck und in Saxon im Kanton Wallis.

Hauptabsatzgebiete waren Japan und China – bereits schon vor dem zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg wurde die Technos mit ihren Ankeruhren weltbekannt, diese fanden Absatz in Südeuropa und Südamerika. 1960 beschäftigte die Firma 550 Mitarbeiter. Das war der Höchststand.

Oft wurden junge Leute aus dem Thal direkt ab der letzten Klasse zum «Ührelen» geschickt. Sie bekamen zwar eine Ausbildung in der Fabrik in Form einer Anlehre. Das hiess, sie lernten, eine oder zwei Partien des Uhrwerks herzustellen. Nur ganz selten gab es eine Ausbildung für das gesamte Uhrwerk. So verstanden es die Uhrenpatrons, ihre Mitarbeiter an sich zu binden, denn das Gelernte konnten sie beim Konkurrenten nicht anwenden.

Schmuckuhren von Donada aus Welschenrohr. frb

1970 starb Technos-Chef Josef Gunzinger überraschend. Sein Sohn verkaufte Teile der Produktion, aber noch produzierte die Firma im Jahr 1973 1,3 Millionen Uhren. Im Mai 1974 brachen dann gleichzeitig die grossen Hauptmärkte Japan und Brasilien zusammen. Grund war einerseits die verschlafene Entwicklung im Bereich Quarzuhr für den japanischen Markt und plötzlich erlassene Einfuhrzölle in Brasilien. Beides hatte verheerende Auswirkungen. Das Ende kam 1980.

Uhren aus Herbetswil gibt es bis heute

Von den nicht in Welschenrohr angesiedelten grösseren Unternehmen ist die Candino in Herbetswil zu erwähnen. 1971 wurde eine Montagekette für Armbanduhren in Betrieb genommen. Im Jahr 2000 beschäftigte Candino, die stets mit den modernsten Entwicklungen der Uhr und bei der Montage mithielt in Herbetswil und Biel 120 Arbeitskräfte. Die Produktion wurde 2002 an die spanische Festina-Gruppe verkauft, doch Candino-Uhren gibt es bis heute auf dem Markt.

Wie die Tourist an die Technos ging

Technos-Inhaber Josef Gunzinger hatte das Ziel, der grösste Uhrenpatron im Thal zu sein. Seine Stunde schlug 1963, als sein Konkurrent Adolf Allemann mit der Tourist-Entwicklung «Everlight» Schiffbruch erlitt.

Tourist war seit drei Generationen in Besitz der Familie Allemann. Sie florierte und 1960 waren 200 Arbeiter beschäftigt. Ende der 1950er-Jahre wurde eine Armbanduhr mit elektrischem Licht entwickelt, wofür eine eingebaute Batterie Strom lieferte. Eine Konkurrenzfirma arbeitete an der gleichen Entwicklung, sodass «Tourist» die Neuentwicklung «Everlight» so schnell als möglich auf den Markt bringen wollte.

Der vermeintliche Verkaufsschlager erwies sich aber als Fiasko, denn ständig kamen Uhren retour, die auf Garantie repariert werden mussten. Der Grund: Die Batteriesäure zerfrass das Uhrengehäuse. Dies führte zum Zusammenbruch der Firma 1963 und Technos übernahm ab sofort die ehemaligen Tourist-Mitarbeiter.

Quellen: Fink, Urban «Fleissige Hände»; Schmid, Christof «Aufstieg und Niedergang der Uhrenindustrie in Welschenrohr» Jahrbuch für Sol. Geschichte Bd. 73 (2000).

