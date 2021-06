Thaler Gastronomie Fertig mit Take-Away: «Uns freut, dass wieder Gäste kommen» Ein Gespräch mit Christoph Jeker, Wirt des Gasthof Ochsen Mümliswil und Präsident von Gastro Thal-Gäu zur Situation seiner Branche. Fränzi Zwahlen 07.06.2021, 05.00 Uhr

Gastronomie in Covid19-Zeiten: Der Landgasthof Ochsen Mümliswil bot auch Take-Away an.

Oltner Tagblatt

Drei Stammgäste sitzen am Freitagvormittag im «Ochsen» in Mümliswil beisammen. Sie lachen und man sieht ihnen an, dass sie froh darüber sind, sich wieder in ihrer Wirtschaft treffen zu können. Und auch ihr Gastgeber, Wirt Christoph Jeker ist froh, dass er seinen Betrieb doch wieder einigermassen «normal» führen kann. Der Gastro-Innenraum ist geöffnet, der Garten draussen sowieso. Jeder Gast muss sich eintragen und es dürfen nur vier Personen an einem Tisch sitzen. Zudem herrscht Maskenpflicht, ausser man isst und trinkt.

Christoph Jeker, Wirt des Restaurant "Ochsen" Mümliswil.

Bruno Kissling / OLT



«Es ist uns persönlich nicht so schlecht gegangen während der Pandemie-Zeit», fasst Jeker die vergangenen Monate zusammen und begründet: «Dies, weil wir unser eigenes Haus besitzen und keine zusätzliche Gastromiete zahlen müssen.» Man habe zwar gleich ein Take-Away-Angebot ins Leben gerufen, doch: «Auf dem Land findet so etwas nie einen solch heftigen Anklang, wie in einem städtischen Umfeld. Unsere Mittagsgäste sind in der Regel Einheimische, Seniorinnen und Senioren, ab und zu Passanten, die per Auto, Bike oder wandernd im Naturpark unterwegs sind. Beschäftigte, die sich über den Mittag bei uns verpflegen, haben wir weniger.»

So habe das Take-Away-Angebot aus einem Menü über den Mittag bestanden. «Etwa zehn solcher Essen gingen täglich raus.» Die ganze Zeit hindurch bot der «Ochsen» aber den Mahlzeitendienst für Senioren an, die zuhause beliefert werden. Dieses Angebot besteht schon seit Jahren. «In diesem Bereich wurde sogar noch etwas mehr bestellt als vor Corona», so Jeker. Zudem finden auch die Schüler von den weitverzweigten Höfen im Guldental, aber auch Kinder, deren Mütter über den Mittag ausser Haus arbeiten, ihr Mittagessen im Ochsen. «Auch diesen Dienst bieten wir schon seit Jahren an».

Nach 24 Stunden die erste Kontrolle

Man habe sofort im vergangenen Frühling die Massnahmen des Bundes und des Kantons befolgt, «und keine 24 Stunden später hatten wir schon die erste Kontrolle», erinnert sich Jeker. Alles sei gut gewesen, auch wenn Jeker es als mühsam ansieht, Kontrolllisten zu führen. «Für einige Gäste ist es schwer nachvollziehbar, warum sie ihre Kontaktdaten angeben müssen und warum sie nur zu viert an einem Tisch sitzen dürfen. Man hat langsam die Nase voll von den Vorschriften. Kürzlich sind sogar Zwei aufgestanden, weil sie ihre Kontaktdaten nicht angeben wollten.»

Jetzt ist es schwer, Personal zu finden

Das sind die unschönen Folgen der Corona-Situation und ebenso problematisch sei es inzwischen, gutes Service-Personal zu bekommen. «Wir haben momentan eine freie Teilzeit Service-Stelle, die wir noch nicht besetzen konnten. Ebenso suchen wir immer wieder Personal auf Abruf für unseren Bankett Service. Die Leute suchen etwas Sicheres und unsere Branche ist halt sehr pandemie-anfällig, das hat man jetzt gesehen.» Hingegen sei sehr schön, dass die Leute jetzt wieder in die Wirtschaft kommen. «Man freut sich, endlich wieder auswärts essen zu gehen und gönnt sich auch etwas besonders Gutes», erfährt der Ochsen-Wirt. «Und auch uns freut es, die Menschen wieder zu sehen und zu erfahren, wie es ihnen in den vergangenen Monaten gegangen ist.»

Schon gebe es wieder Anfragen von Car-Unternehmer für Café- und Gipfeli-Halt im Ochsen, oder Vereins-Generalversammlungen, die im Saal durchgeführt werden sollen. «Es kommt uns jetzt zugute, dass wir den Saal haben. Dort darf ich momentan 68 Personen bewirten; alle an Vierer-Tischen sitzend», so der Wirt. Bald fünfzig Jahre Familie Jeker im Ochsen Seit 2000 führt der 52-jährige Christoph Jeker den Ochsen Mümliswil mit insgesamt acht Angestellten. Im Jahr 1973 hat sein Vater Urs Jeker den Gasthof übernommen. «2023 möchten wir gerne 50-Jahre-Familie-Jeker-auf-dem-Ochsen feiern», sagt der Chef. «Meine Partnerin und ich machen die Arbeit sehr gerne, auch wenn man als Wirt im Dorf noch mehr im Fokus steht als ein Pfarrer», sagt er lachend.

Zukunfts-Pläne für den Betrieb hätte er schon: die Gästezimmer ausbauen, da die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten im Naturpark steigt. «Wir bieten derzeit einfache Einzelzimmer mit Dusche im Zimmer und Etagen-Toiletten an; zudem zwei Doppelzimmer aber lediglich mit einem gemeinsamen Bad. Das passt halt nicht jedem. Dennoch sind die Zimmer recht gut gebucht.» Er schaue positiv und motiviert in die Zukunft, sagt Jeker zum Schluss. «Denn wir haben eine sehr treue und langjährige Kundschaft, welche unsere gutbürgerliche Küche schätzt und geniesst. Und so arbeiten wir weiter.»

Das Thal könnte mehr Gastronomie vertragen

Seit drei Jahren ist Christoph Jeker Präsident des Gastroverbandes Thal-Gäu. «Eine Arbeit, die ich gerne mache und die mir wichtig ist. Gerade auch in der Pandemie war es hilfreich, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und untereinander Tipps zu geben». Momentan sieht es mit der Gastronomie im Thal nicht sehr gut aus. Es gibt Betriebe, die sind innovativ und haben auch entsprechenden Erfolg. Doch habe in den vergangenen Jahren eine Art Bereinigung stattgefunden - da sei nicht einmal Corona schuld, so Jeker. «Etliche haben altershalber oder aus anderen privaten Gründen aufgehört. Einige Häuser sind für immer geschlossen. In anderen, die leer stehen, könnte man schon morgen wieder weiterarbeiten. Jeker meint:

«Ich bin überzeugt, dass die Thaler Gastronomie noch ein paar Betriebe mehr vertragen könnte. Doch man muss ehrlich sein: Das Business ist schwierig, es braucht viel Leidenschaft und Hingabe.»

Gesetzliche Rauch- und Alkoholeinschränkungen spielen da eine Rolle. «Doch auch die Freizeit- und Arbeitssituation der Gäste ist heute anders als noch vor Jahren.» Jeker schildert ein Beispiel: «Während wir noch vor wenigen Jahren Znüni-Sandwiches für Bauarbeiter en masse benötigten, ist die Anzahl heute drastisch gesunken. Die Arbeiter machen in ihren Baucontainern Pause, haben dort Kaffeemaschine und Microwelle und verpflegen sich somit rascher, als wenn sie in die Wirtschaft kommen.»