Verdächtige Zuzüge in Mümliswil: Ist ein krimineller Clan aktiv?

Thal Verdächtige Zuzüge in Mümliswil: Ist im Kanton Solothurn ein krimineller Clan aktiv? Zahlreiche Neuzuzüge, überbelegte Wohnungen und zweifelhafte Arbeitsverträge: Die Polizei untersucht in Mümliswil einen Fall, der in das Muster eines kriminellen Clans passt. Auch in anderen Gemeinden beobachtet man merkwürdige Entwicklungen. Online-Redaktion 23.12.2021, 13.37 Uhr

Dorfansicht von Mümliswil. Bruno Kissling

In Mümliswil gibt es Entwicklungen, die auf die Tätigkeit eines kriminellen Clans hinweisen. Das geht aus einem Beitrag des Regionaljournals Aargau-Solothurn vom Donnerstag hervor. Im Bericht ist vom «Goman-Clan» die Rede, einer rumänischstämmigen Grossfamilie mit rund 1000 Mitgliedern, die im Verdacht steht, nun auch im Kanton Solothurn kriminell aktiv zu sein.

Laut Regionaljournal breite sich der «Goman-Clan» bisher vor allem in Deutschland aus, wo mehrere Gerichtsverfahren wegen Betrugs, Körperverletzung oder illegalem Waffenbesitz liefen. In der Schweiz habe der Clan bisher vor allem mit Betrug auf sich aufmerksam gemacht. Bekannt sind Fälle in den Kantonen Baselland, Bern und Graubünden. Nun gebe es erstmals einen Verdachtsfall im Kanton Solothurn.

In Mümliswil-Ramiswil untersucht die Polizei jetzt einen Fall, der in das Muster des Clans passen würde. Dort seien auf einen Schlag rund 30 Rumäninnen und Rumänen hingezogen, sagt Gemeindepräsident Kurt Bloch gegenüber dem Regionaljournal.

Kurt Bloch. Hanspeter Bärtschi

«Es gibt Wohnungen mit bis zu sieben oder acht Personen. Es wurde dann auffällig mit den Arbeitsverträgen. Mit den Mietverträgen war auch nicht alles so klar.»

Die Angst vor der organisierten Kriminalität gebe im Dorf zu reden. Der Besitzer eines Geschäfts für Drucksachen, der anonym bleiben will, wird im Radiobeitrag zitiert. Er erzähle von Rumänen und Rumäninnen, die seit Ende August immer wieder in seinen Laden kämen, um Ausweise zu kopieren. Dem Geschäftsbesitzer und anderen Dorfbewohnerinnen und -bewohnern komme dies merkwürdig vor.

Die Kantonspolizei Solothurn sei am Fall dran, wolle aber nichts kommentieren. Man gebe keine Zwischenberichte heraus, heisse es auf Anfrage des Regionaljournals.

«Gpässige Entwicklungen»

Aus dem Beitrag geht ebenfalls hervor, dass ähnliche Vorgänge an der Sitzung des Solothurner Einwohnergemeindeverbands Thema waren. Die Gemeindepräsidentin von Bettlach, Barbara Leibundgut, erzählt von «gspässigen» Entwicklungen in mehreren Gemeinden, in die auffällig viele Rumänen und Rumäninnen zugezogen seien. Merkwürdig sei, dass sich zig Leute für die gleiche Wohnung angemeldet hätten, sagt sie gegenüber SRF.

Barbara Leibundgut. Hanspeter Bärtschi

«Wenn sich neun Personen für eine Zweieinhalbzimmerwohnung anmelden wollen, dann stimmt irgendwo etwas nicht», so Leibundgut. «Und zum Teil wurden Firmen als Arbeitgeber gemeldet, bei denen nicht nicht so klar war, wie das jetzt wirklich ist. Es gibt solche, die innert kürzester Zeit ihren Zweck geändert haben.» Die Verunsicherung sei gross.