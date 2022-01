SVP Kreispartei Mittethal: Keiner fühlt sich verantwortlich

Thal Nach der Parteigründung wurde es ruhig: Was ist aus der SVP Mittelthal geworden? Vor fast sechs Jahren wurde die SVP Kreispartei Mittelthal gegründet. Inzwischen ist es um die Volkspartei im Thal ruhiger geworden. Was aus ihr geworden ist, weiss aber niemand so genau. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.01.2022, 18.00 Uhr

Seit der Gründungsversammlung ist es um die SVP Kreispartei Mittelthal ruhig geworden. Bruno Kissling (Archiv)

September 2016, im Pfarrsaal von Aedermannsdorf: Die Thaler Gemeinden Matzendorf, Aedermannsdorf und Herbetswil gründeten die Kreispartei Mittelthal der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Sie ist somit Teil der SVP Amtei Thal-Gäu. Zu Gunsten der neu formierten Kreispartei Mittelthal wurde die Ortspartei Herbetswil aufgelöst.

Aber was wollte die selbstständige politische Kreispartei in juristischer Form eines Vereins bezwecken? Eine erste Antwort darauf gab der damalige Amteiparteipräsident bei der Versammlungsbegrüssung: Ziel der Parteigründung sei eine gute Verankerung in den Gemeinden und eine aktive Mitwirkung an der Basis. Um dies auch umsetzen zu können, müsse in möglichst allen Gemeinden SVP-Sektionen gegründet werden.

Dies bestätigt auch heute noch die Gemeinde Matzendorf auf ihrer Website: «Die Kreispartei Mittelthal bezweckt die aktive Teilnahme am öffentlichen Leben und ist bestrebt, eine fortschrittliche und soziale Gemeindepolitik zu betreiben. Die SVP Kreispartei Mittelthal richtet ihr Wirken auf die Grundsätze und das Programm der SVP Amtei Thal-Gäu aus; sie kann auch eigene Programme und Richtlinien ausarbeiten.»

Zurück zur Gründungsversammlung: Unter der Leitung des Tagespräsident wurden die Statuten und die einzelnen Artikel vorgetragen: So wurde offiziell die SVP Kreispartei Mittelthal an der Versammlung einstimmig gegründet.

«Diese Seite funktioniert nicht»

Seither sind sechs Jahre vergangen. Was wurde nun aus der SVP Kreispartei Mittelthal? Wie ging es nach der Gründungsversammlung im Jahr 2016 weiter? Ein erster Hinweis verbirgt sich bereits auf der dazugehörigen Website. «Diese Seite funktioniert nicht», lautet das Suchergebnis.

Die Gemeinden Matzendorf und Herbetswil führen die Kreispartei immer noch unter den politischen Parteien auf. Auch der Verweis auf den Parteipräsidenten ist der Öffentlichkeit noch zugänglich. Einzig auf der Gemeindeseite von Aedermannsdorf ist von der Kreispartei nichts mehr zu finden.

Ein Erklärungsversuch: War der Zusammenschluss von Matzendorf-Aedermannsdorf-Herbetswil als SVP Kreispartei Mittelthal in einer Christlichdemokratischen Volkspartei-Region, wie das Thal-Gäu, der Versuch, Fuss zu fassen? Im Jahr 2017 zeigen die Kantonsratswahlen in der Amtei Thal-Gäu folgendes Bild: Die SVP erhielt total 27'330 Stimmen und drei Sitze, während die CVP ein Ergebnis von 39'650 Stimmen und fünf Sitze erzielte.

Die Kantonsratswahlen im vergangenen Jahr bestätigen, dass mit sechs Sitzen und 41'897 Stimmen immer noch die CVP die führende Partei ist. Für die SVP gab es 32'979 Stimmen und drei Sitze.

Was ist passiert?

Weshalb wurde die Partei inaktiv? War es einfach eine unglückliche Reihe an Ereignissen? Auf Anfrage dieser Zeitung wollte Gründungspräsident James Fuchs keine Auskunft geben. Wie mehrere Personen aus dem Umfeld der Partei mitgeteilt haben, seien aber der Parteipräsident und später auch der Vizepräsident weggezogen. Wenig später sei dann auch noch ein Vorstandsmitglied erkrankt. Danach war die Partei führungslos.

Wie Kenner erzählen, sei die Führung einer Kreispartei von ausserhalb nicht machbar. Es sollen also unglückliche personelle Umstände gewesen sein, die zum Fehlen der erforderlichen Organe geführt haben.

Der Vorstand der 2016 gegründeten Kreispartei Aedermannsdorf- Herbetswil-Matzendorf. Von links: Eduard Zeltner (Sekretär), James Fuchs (Präsident) und Niklaus Plüss (Vizepräsident); es fehlt Manuela Plüss (Finanzen). Urs Amacher (Archiv)

Fühlt sich dadurch niemand mehr zuständig? Unklar bleibt, wer nun für die Kreispartei verantwortlich ist. Es heisst, dass bisher die richtigen Leute dafür fehlen. Man sei aber bestrebt, aktive Mitglieder zu suchen. Momentan sei die Kreispartei einzig auf dem Papier noch vorhanden. Erst im vergangenen Jahr soll das Parteikonto aufgelöst worden sein. Bis die Partei wieder fussfassen werde, verwalte nun die Amtei Thal-Gäu alles Finanzielle.

